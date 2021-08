Nejúčinnější složky v mýdle, které rozzáří vaši pokožku

Mýdlo je kosmetický přípravek, který je nedílnou součástí každodenního očistného rituálu. To opravdu kvalitní má nejen pokožku čistit, ale také o ni aktivně pečovat. Jaké složky tedy hledat v mýdle, aby vaše kůže byla zdravá a krásná? To se dozvíte v našem článku.

Přírodní oleje jsou nejpopulárnější složkou mýdel. Je to způsobeno tím, že obsahují velké množství prospěšných látek, kterými nasycují naši pokožku. Výhodou přírodních olejů je i to, že nemají intenzivní vůni, která by vás mohla obtěžovat. Ve složení mýdla často najdeme tyto přírodní oleje:

avokádový olej, kterému se díky velkému obsahu vitamínů, minerálů a aminokyselin také říká »olej krásy«. Osvěžuje pleť, vyživuje, posiluje, zjemňuje, zvlhčuje a omlazuje pokožku.

jojobový olej se svým složením podobá kožnímu mazu. Tento olej se rychle vstřebává a obnovuje pružnost pokožky, zvlhčuje ji a zklidňuje. Vhodný pro péči o všechny typy pleti.

bambucké máslo má výrazný ochranný účinek, chrání pokožku před slunečním zářením. Vhodné pro všechny typy pokožky, zejména účinné je v boji proti vráskám, poškozením a suchu.

olivový olej výborně chrání pokožku před vysoušením, udržuje vlhkost, předchází vzniku vrásek. Právě z něj je vyrobena většina hydratačních mýdel.

rakytníkový olej je šikovným pomocníkem v boji se změnami souvisejícími s věkem, stimuluje regenerační procesy, má viditelný antioxidační účinek a urychluje hojení pokožky při drobných poraněních.

Mezi nejpopulárnější přírodní přísady v mýdle patří med. Má vynikající antiseptické vlastnosti a nasycuje pokožku velkým množstvím užitečných látek. Mýdlu dodává příjemnou vůni, napomáhá hojení drobných ran, pokožku intenzivně vyživuje a hydratuje. Mýdla s různými bylinkami díky svým užitečným vlastnostem zlepšují stav pokožky, zklidňují ji, vyhlazují a vyživují. Přírodní přísady navíc dodávají mýdlu jemnou vůni. Mýdlo s citronem nebo kávou pokožku dobře osvěžuje a tonizuje.

Mýdlo s peelingovými částečkami cukru, solí a kávou nejen pleť krásně očistí, ale i stimuluje krevní oběh a odstraní odumřelé kožní buňky

Tento seznam rozhodně není úplný. Kosmetické značky nabízejí mýdla s různým (a často unikátním) složením. Důležité je jedno: aby se vaše kosmetické přípravky hodily k vašemu typu pokožky a vždy vám zvedly náladu.