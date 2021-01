Nejdéle kvetoucí stromy a keře pro vaší zahradu

Ačkoli právě procházíme přelomem mezi podzimem a zimou, tak i přesto se už nyní můžeme podívat na stromy a keře, kterými můžeme na jaře ozdobit naše zahrady. Tyto jsou navíc dlouho kvetoucí, takže vám mnohdy vydrží až do podzimu.

Výběr kvetoucích stromů, keřů a jiných okrasných rostlin může být těžké. Často nebývají ani nejlevnější a tak je tu otázka, který keř či strom vám za vaše peníze nadělá největší parádu? Nejlepší je vybírat ty, co kvetou nejdéle. Nebudete mít pak potřebu sázet jiné rostlinky, abyste vyplnili prázdný prostor. Jako bonus vám navíc přilákají různé opylovače a dodají vaší zahrádce barvu.

Jižní magnólie

Typický strom, který můžeme najít především v jižních krajinách. Jižní magnólie je teplotně velmi odolná, takže vydrží teploty od -1,2°C až do – 23,4°C. Každé jaro vytváří nádherně vonící, krémově zbarvené květy a každý z těchto květů je obklopen shlukem lesklých, věčně zelených listů.

Dřín květnatý

Květnatý dřín je rychle se šířící strom, který vytváří vodorovné větve. Ty udržují strom nádherný i v zimních měsících. Dřín může dorůst do výšky až 12 metrů. Má krásné, široké květy, které jsou na jaře jasně růžové a na podzim červenofialové.

Zlatice prostřední

Lidově ji známe také jako „zlatý déšť. Má neskutečně oslnivou, jasně žlutou barvu. Zlatice je jedním z prvních poslů jara a již v brzkých měsících vytváří první květy. Je to opadavý keř, ale můžeme ho najít také ve formě stromu. Většina lidí ho pěstuje jako neformální živý plot, ale lze ho pěstovat také jako okrasný exemplář.

Hortenzie stromkovitá

Hortenzie stromová je jedním z nejtvrdších keřů, které můžeme pěstovat. Každé léto produkuje velké, bílé květy ve tvaru kužele. Ty se poté zabarví do červenohnědého odstínů a takto vydrží až do příchodu zimy. Keř může dorůst do výšky až 3 metrů.

Sakura ozdobná

Existuje několik druhů třešní, které v různých ročních obdobích vytvářejí nádherné barvy. Kvetoucí třešeň s názvem „Dream Catcher“ je ale jednou z nejtrvanlivějších. Tento strom dorůstá poměrně vysoko, takže se může snadno stát, že z malého stromečku bude v průběhu let strom, který bude 8 metrů vysoký a 5 metrů široký.

Na druhou stranu budete rádi obdivovat jeho krásné, jemně růžové květy, které se vytvářejí brzy na jaře. Ale ani na podzim se nemusíte bát, že by ztratil svou krásu. Při ochlazení totiž jeho listy zezlátnout a změní se na tzv. šumivé zlato (díky vanoucímu větru to tak skutečně vypadá a zní). Je to vytrvalý strom, odolný vůči většině hmyzu a chorobám, který lze pěstovat jako krajinářský strom.

Ruj vlasatá

Ruj vlasatou lze pěstovat buď jako strom, nebo jako keř. Ať tak či onak, budete rádi za to, jak dlouho vydrží barvy a květy tohoto stromu. Na začátku léta vytváří drobné květy, které vydrží opravdu velmi dlouhou dobu a jeho jedinečný, kouřový vzhled vám zase ozdobí zahradu po celý podzim.

Pukol

Na jihu je pukol velmi oblíbeným a již tradičním krajinářským stromem. Již během léta začne produkovat své první krásné květy (fialové a růžové) a ty vám vydrží až do podzimu. Některé druhy bývají mrazuvzdorné. Pokud máte zájem o pěstování pukolu, který může růst v teplejších podmínkách, zvažte druh pukolu indického, který snese i opravdu vysoké teploty.

Další dlouho kvetoucí stromy a keře: