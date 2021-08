Nejčastější problémy, které máte se zahradou a jejich řešení!

Problémy se zahradou má bohužel každý z nás. Dokonce i zkušení zahradníci jsou frustrovaní, když zjistí, že jim žloutnou listy, sazeničky odmítají plodit produkty či nějaká rostlinka přestala zcela růst. Pokud se i na vaší zahrádce začaly objevovat obdobné potíže, zůstaňte klidní! Dělejte si poznámky o vzhledu rostlinky a půdě. Je důležité kontrolovat listy, stonky, květy a plody, abyste získali jasnou představu o problému a příčině, která díky tomu povede k snazšímu řešení. My vám s tím pomůžeme!

Pamatujte, že jako lidé nemůžeme ovládat všechno. Životní prostředí, škůdce nebo nemoci (plísňové, bakteriální nebo virové) jsou několika pravděpodobnými příčinami problémů se zahradou – které jsou mimo naši kontrolu. Ano, s některými z těchto věcí je obtížnější bojovat než s jinými, ale klíčové je vydržet! Nevzdávejte to! Mějte opět krásnou a zdravou zahrádku.

Problémy se semínky/sazenicemi

Semínka odmítají klíčit

Pokud vaše semínka ještě nevyklíčila, může to být tím, že zkrátka potřebuje více času. Je ideální počasí? Nezapomeňte zasadit semena ve správnou dobu a nebojte se zasadit znovu nová, pokud si myslíte, že je to nutné.

Zkontrolujte půdu. Je příliš suchá? Mokrá? Pokud je příliš suchá, zalijte ji. Pokud je naopak příliš vlhká, semena možná shnila a tak bude nutná opětovná výsadba.

Ptactvo. Další příčinou mohou být ptáci. Jelikož ptáci semena milují. Možná je tedy snědli. Je tedy zřejmé, že i zde bude zapotřebí opětovná výsadba. Pokud se jedná o problém, který se neustále opakuje, přemýšlejte o pokrytí zahrady síťkou pro ptáky nebo nějakým jiným způsobem ochrany (plastový kryt, pařeniště), abyste zabránili ptačí invazi.

Čerstvost semen. Nezapomeňte také kontrolovat data spotřeby na obalech. Pokud používáte vlastní semena z předešlé sezóny, ujistěte se, že nejsou starší více než rok či dva. Obecně platí, že jak semena stárnou, úspěšnost klíčení klesá. Pokud si myslíte, že by semeno mohlo být příliš staré na to, aby vyklíčilo, je na čase zasadit nové a čerstvé.

Mladé rostlinky vadnou a umírají

Zkontrolujte půdu. Suchá půda by mohla být jednou z příčin vadnutí a umírání sazenic. Půdu udržujte rovnoměrně vlhkou. Skvělým postupem pro pěstování ze semen je spodní voda.

Nepřelévat sazenice. Příčinou může být plísňové onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje při vysoké vlhkosti a vysokých teplotách. Půdu ošetřete fungicidem a ujistěte se, že používáte sterilní zeminu.

Hnijící kořeny či stonky. I zde platí, abyste sazenice příliš nepřelévali. Na vrch půdy přidejte každý rok trochu kompostu.

Malé rostlinky zhnědnou a následné zemřou (Listy a stonky mají/nemají tmavé skvrny)

Je vysoce pravděpodobné, že rostliny se skvrnami mají rostlinný virus. Odstraňte ze zahrady a jejího okolí všechny rostliny včetně stonků, listů, které jsou takto infikované. Spolu s tím odstraňte všechen nežádoucí plevel a hmyz.

Obecné problémy s rostlinkami

Rostliny vypadají slabě, křehce a tence

Pokud vaše rostlinky trápí tento problém, může za tím být nedostatek světla. Rostlinky mějte vždy zasazeny tak, aby mohly přijímat šest až osm hodin slunečního světla denně. Ujistěte se, že rostlinky nejsou umístěny příliš blízko sebe a také nedovolte, aby větší rostliny zastínily menší.

Nepřelévejte. Pokud je příčinou příliš mnoho vody, přestaňte půdu zalévat a nechte ji vyschnout. Dobrým tipe při zalévání je zavlažovat, když je prvních vrchních osm centimetrů půdy suchých. Pracujte na zlepšení odtékání vody díky přimícháním rašeliny, vermikulitu, perlitu nebo kompostu do půdy.

Příliš mnoho dusíku v půdě může rostliny oslabovat. Jako vždy se vyvarujte přílišného syntetického hnojení, konkrétně kompostem (můžete jím hnojit, ale mírně!), abyste se vyhnuli tomuto problému.

Rostliny rostou pomalu a listy jsou světle zelené nebo světle žluté

Jestliže rostliny rostou pomalu a žloutnou, může to být způsobeno nedostatkem slunečního světla. Také zjistěte, jestli rostliny nejsou zasazeny těsně u sebe či si vzájemně nebrání v přijímání světla. Pokud ano, pokuste se to napravit.

Další možnou příčinou je chladné počasí. Chraňte rostliny pomocí speciálních krytů či tepelnou izolací.

Zkontrolujte půdu. Jaké je pH? Ideální pH pro půdu je 7.0. Pokud je půda příliš zásaditá, zkuste přidat sirný produkt nebo více kompostu, to y vám mělo s vylepšením pH pomoci. Půda také může trpět nedostatkem živin. Odpovědí je opět kompost. Je půda zhutněná? Kompost! A opět zapracujte na dobrém odvodňování.

Znovu se ujistěte, že rostliny příliš nepřeléváte. Pokud je příčinou voda, půdu nechte vyschnout. A opět jako v předchozích bodech je výborné zavlažování, pokud je prvních osm centimetrů suchých. Popřípadě opět přimíchat rašelinu, vermikulit, perilit či kompost.

Zkontrolujte, jestli se na rostlině nevyskytuje nějaký hmyz nebo choroba. Pokud jedna strana rostliny zežloutne, může se jednat o tzv. Vadnoucí nemoc, která rostliny postihuje velmi často. V takovém případě by měla být celá rostlina odstraněna.

Problémy s listy

Listy vypadají zakřiveně, vlní se či scvrkávají

To by mohlo být způsobeno vadnutím, které postihuje celý cévní systém rostliny. Pokud se domníváte, že je to i váš případ, ihned celou rostlinu odstraňte. Abyste tomuto problému v budoucnu zabránili, ujistěte se, že budete plodiny rok co rok střídat (sázet nové a jiné) a pokud to bude ve vašich silách, tak se snažte pěstovat takové druhy, které jsou odolné vůči chorobám.

Dalším problémem mohou být mšice. Zničte je tím, že je postříkáte vodou, insekticidním mýdlem nebo neemovým olejem. Mšice totiž mohou šířit viry. Odstraňte veškeré rostlinky, které jsou takto postiženy.

Nedoporučujeme používat herbicidy. Pokud jste je ve své zahradě použili, tak je vysoce pravděpodobné, že právě to stojí za vašimi problémy. Vždy doporučujeme odplevovat ručně.

Listy na rostlinkách mají bílé tečky

Tečky mohou být způsobeny roztoči. Použijte insekticidní mýdlo, neemový olej nebo rostlinu ošetřete registrovanými miticidy, abyste se roztočů zbavili.

Pokud se zdá, že roztoči nejsou hlavním problémem, může se jednat o environmentální problém znečištění ovzduší. Rostliny omyjte vodou a nechte je uschnout než se setmí.

Na vrchních částech listů je bílý práškový/pudrový povlak

S největší pravděpodobností se jedná o plíseň. To se nejčastěji stane, pokud jsou listy suché a ovzduší vlhké. Zajistěte, aby měly rostliny dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu a byly vysazeny v oblasti, kam jde plné a přímé sluneční světlo. Také popřemýšlejte o výsadbě rostlin, které jsou odolné vůči chorobám. V rámci prevence můžete odříznout listy, které jsou napadené.

Na listech jsou díry, které vypadají, jako by byly okousané či ožvýkané

Pravděpodobně máte problém se škůdci. Může se jednat o hmyz, ptáky, slimáky či hlodavce. Pokuste se určit druh škůdce a podle toho se problému vyhnout. Vyzkoušejte různé druhy a tipy ochrany – plůtky, bariéry, kryty, abyste blokovali nežádoucí škůdce. Neemový olej poslouží jako dobrá ochrana nebo zbraň, která zneškodní mšice a další parazity. Zároveň ale neublíží prospěšnému hmyzu.

Také může být problémem silný vítr či krupobití. V takovém případě se snažte své rostlinky ochránit pomocí krytů.