Na čem nejlépe smažit? Vítězem se stává řepkový a slunečnicový olej

Zastánci zdravé výživy vám budou zdůrazňovat, že smažení z jejich pohledu rozhodně nepatří mezi nejvhodnější k optimálním způsobům přípravy pokrmů. Ano, je to tak. Smažená jídla jsou sice chutná, ale nepatří do kategorie zdravých, protože konzumujete spoustu nasycených tuků, takže si značně zvyšujete cholesterol, můžete si přivodit i potíže se žlučníkem. Na druhou stranu, pokud budete smažit jenom jednou za čas a dobře si vyberete na jakém tuku, rozhodně si nijak výrazně neublížíte.

Máslo raději nevolte

Možná vám to tak nepřipadá, ale výběr vhodného tuku na smažení je nesmírně důležitý. Musíte také brát v úvahu, že tuk má asi 2,5 krát více energie než bílkoviny či sacharidy. Podstatným údajem je přepalování tuku a také doba, kterou budete smažit. V případě, že budete ke smažení používat tuky, které se přepalují při nižších teplotách, musíte zkrátit dobu smažení na minimum. Například máslo se na smažení příliš nedoporučuje, protože se přepaluje asi kolem 150-180 °C. Lepší variantou je přepuštěné máslo, přepalující se až při 200-250 °C. Poměrně vysokou teplotu přepalování má i sádlo, cca 190-200 °C.

Tipy na dvě dobré volby

Oblíbený je olivový olej. Co on a smažení? Extra panenský se k těmto účelům nehodí. Proto je nutné sáhnout přímo po olivovém oleji na smažení. Často to bývá olej z druhého lisování. Přepaluje se kolem 200 °C. Mimořádně vhodný je na smažení olej řepkový, který se přepaluje až někdy kolem 240 °C. Má také velice nízký obsah mastných kyselin, proto pokud smažit, tento olej je rozhodně dobrou volbou. Podobné vlastnosti jako řepkový olej, má co do bodu přepalování a obsahu nasycených kyselin také olej slunečnicový. Proto i ten můžeme rozhodně doporučit.

Kosový olej na sladko, rýžový na asijskou kuchyni

Velkou oblibu v posledních letech zažívá olej kokosový. Tam ovšem musíte sáhnout po rafinované variantě, která se přepaluje při 230 °C, panenský olej má tuto teplotu mnohem nižší. Kokosový olej se hodí na smažení sladkých pokrmů, například palačinek. Prima tipem je i rýžový olej, přepalující se nad 210 °C, zkuste ho třeba jestli máte rádi asijskou kuchyni. Má i pozitivní vliv na snižování cholesterolu. Stejný bod přepalování jako rýžový olej má rovněž olej sezamový, který je ovšem aromatičtější.

Kde lahve uchovávat, V chladu a ve tmě

Na celé čáře tedy vítězí řepkový a slunečnicový olej, sáhnout můžete i po sádle či olivovém oleji na smažení. K obohacení chuti zkuste třeba kokosový či sezamový. Naproti tomu nevhodné je máslo a také extra panenské varianty olejů. A ještě: Důležité je i vhodné skladování olejů. Ideálně v chladu a ve stínu, ideálně třeba ve spíži. Rozhodně by lahev s olejem neměla stát na kuchyňské lince, kde je vystavena světlu nebo dokonce slunečnímu svitu. Nejvhodnější je uchovávat olej v tmavých lahvích.