Mýty o stravování při hubnutí

Hubnutí je něco, kolem čeho se neustále (a to i po dlouhých letech) točí celá řada mýtů a bájí. Lidé chtějí dosáhnout štíhlé a pevné postavy co nejrychleji, ale často narazí na nutnost se lépe a zdravěji stravovat. A společně s tím naráží i na zmiňované pověry, které se právě jídla nejvíce týkají. Pojďme si alespoň ty nejčastější vyvrátit.

Jídlo musí být na stole po dvou, maximálně třech hodinách

Chcete se stravovat tak, jak si vaše tělo zaslouží a co potřebuje? BMI index je skvělým ukazatelem rádcem. I přes stanovení hodnoty a určení jídelníčku na základě zjištěných údajů se však může stát, že budete mít tendenci jíst každé dvě až tři hodiny. A je to logické, vždyť se přesně o tomto mluví v nejednom článku na internetu. Jenže člověk si nemusí dopřát jídlo co tři hodiny, aby zhubl. Dokonce je to někdy na škodu.

Je důležité si uvědomit, že co člověk, to individuální jídelníček. A co jídelníček, to trochu jiné složení. Pravidelným a v tomto případě až příliš častým konzumováním jídla nedojde k urychlení metabolismu. K tomu dochází na základě počtu kalorií v dané stravě. Je sice logické si kalorie rozmístit do celého dne, aby vás nepřepadl pocit hladu, na druhou stranu příliš častá konzumace jídla vede k maximálnímu nasycení až přejedení, a to nejde s hubnutím ruku v ruce.

Po šesté hodině se jíst už nesmí

A když už jsme u té frekventovanosti jídel, za zmínku stojí další mýtus, který mnohým lidem neutíká z hlavy. A tím je, že se po šesté hodině už nejí. Jedna bába někde povídala, že jídlo po šesté hodině už tělo nedokáže zpracovat. Jenže to není tak úplně pravda.

Záleží vždy na tom, za jak dlouhou dobu se chystáte spát a také, co večer konzumujete. Samozřejmě pizza je pro tělo obrovskou zátěží, na druhou stranu lehký salát je trefou do černého.

Nízkotučné potraviny jsou určitě zdravější čili lepší volbou

Pokud vám neučarovala keto dieta a nestravujete se na základě stanoveného a vypočítaného jídelníčku, sestavujete si každodenní pokrmy sami. A mnohdy se stává, že člověk má tendenci sáhnout v obchodě po nízkotučných alternativách, o kterých se domnívá, že jsou zkrátka a dobře zdravější. Jenže je to opravdu tak?

Opět se dostáváme k dalšímu mýtu, který se pojí se zdravým stravováním. Nízkotučné potraviny nejsou zdravější a nejsou často ani méně kalorické. Sice obsahují méně tuku, ovšem často tuto absenci nahrazují sacharidy.

Vajíčka jsou při hubnutí tabu

V posledních letech se také na světlo světa dostává informace, že vajíčka jsou během hubnutí tabu. Že zkrátka do takzvaného hubnoucího módu nepatří. Jenže na vajíčkách není vůbec nic špatného, jsou naopak skvělým zdrojem bílkovin.

Vejce začali zlí jazykové kritizovat v domnění, že negativně ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi. Je ale zapotřebí si uvědomit, že pokud dojde ke zvýšení příjmu cholesterolu, tělo samo sníží vlastní produkci. Konzumace vajec tak nijak nenarušuje proces, jenž se v nás odehrává.

Zelenina je povolená a ovoce jakbysmet!

Kolem ovoce a zeleniny se také točí řada domněnek. Většina lidí na zeleninu i ovoce automaticky sází, jenže v případě ovoce bychom měli být trochu opatrnější. Zejména v odpoledních hodinách se konzumace jablek, jahod, borůvek či dalšího nedoporučuje, a to kvůli množství cukru. Naopak zelenina, a to třeba i grilovaná zelenina, je povolena bez omezení.

Odborníci na hubnutí, respektive nutriční specialisté se velmi často shodují v jednom – během dne bychom správně měli sníst čtyři porce zeleniny a jednu porci ovoce.

Další mýty týkající se stravování během hubnutí