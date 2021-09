Máte doma pecky od ovoce? Poradíme, jak je můžete využít

Pecky mají za úkol ochránit drobná semínka, která se nacházejí uvnitř nich. Většina z nás je po snězení sladkého plodu automaticky vyhodí do odpadků, jelikož nejsou určeny k přímému požití. Věděli jste ale, že existuje mnoho chytrých způsobů, jak je znovu využít? Díky ovocným peckám můžete zvýraznit chuť vašich jídel a dokonce je použít k výrobě sirupu.

Existuje široký sortiment peckového ovoce. Patří sem broskve, nektarinky, švestky, liči, mango, mandle, meruňky a třešně. Z toho co jsme zjistili, jsou tyto plody jedny z nejchutnějších vůbec. Byla by opravdu velká škoda nevyužít jejich pecky k dochucení jídla, výrobě kompostu a dokonce i k přidání speciálních dekorativních prvků ve vaší domácnosti.

Dodejte zemině na vaší zahradě potřebné živiny pomocí pecek

Obohaťte půdu na vaší zahradě nebo v květináčích přidáním kompostu obohaceného živinami. Ovocné pecky vám v tom mohou pomoci. Vše, co je potřeba je, abyste při výrobě kompostu zahrnuli také je.

Vylepšete chuť svého jídla pomocí octu vyrobeného z pecek

Pro přípravu vložte jeden šálek pecek do skleněné nádoby (jako jsou zavařovací sklenice) a nalijte čtyři šálky octu (záleží na vás, jaký zvolíte). Nádobku zakryjte a její obsah energicky protřepejte.

Sklenici nechte tři týdny odležet při pokojové teplotě v temné místnosti. Výsledkem je chutný ocet, který může zvýraznit chuť jakéhokoli jídla, do kterého jej přidáte. Jen pomyslete na ty saláty a báječné omáčky.

Vyrobte si chutný sirup ze švestkových pecek

Tento chutný sirup se může stát tajným doplňkem, který okoření jakýkoli dezert, ať už je na bázi ovoce nebo ne.

Na pánvi smíchejte 1 šálek pecek ze švestek, 2 šálky cukru a 2 šálky vody. Směs přivedete k varu. Vypněte sporák, směs nechte vychladnout a poté ji přesuňte do mísy, aby přes noc vychladla v ledničce. Sirup ze švestkových pecek vám takto vydrží až tři týdny.

Vytvořte si se svými dětmi ozdobné kousky a jedinečné šperky

Na řemeslných výrobcích z ovocných pecek je něco velmi autentického. Můžete navlékat pecky z různých druhů ovoce a vytvořit tak jedinečné šperky. Také je můžete nalepit na plátěné tašky, abyste je zkrášlili nebo vytvořit originální kousky, které ozdobí váš domov. Zkuste si například polepit třešňovými peckami rámeček na fotku.

Vyrobte si lahodnou grilovací polevu z třešňových pecek

Na přípravu nasypte do kastrůlku 2-4 kg třešňových pecek (množství záleží na vás), 1 šálek červeného vína, 1 šálek cukru a 1 šálek vody a nechte dusit. Směs přendejte do misky a dejte vychladit přes noc do ledničky. Výsledkem bude bohatá poleva, kterou můžete před grilováním potřít maso či ryby.