Lepení modelů bývalo velké dobrodružství

Až budete chtít vašemu synovi ukázat něco, pro co se nadchne, ukažte mu lepení plastikových modelů. Každý kluk má zálibu v autech, v letadlech, v raketách a je jedno, jestli bude obdivovat soudobé a sci-fi dopravní prostředky nebo jestli se zamiluje do historie. Plastikové modely, které můžete lepit a upravovat doma, má v nabídce mnoho firem a v nespočetném množství…

Je samozřejmě snazší, když se tento modelářský koníček dědí z generace na generaci. Málokdy se stává, že by dědeček nebo tatínek byli náruživými modeláři a jejich potomci ne – možná, pokud se objeví v rodu dívka, dědictví koníčku končí. Navíc tatínkové a dědečkové rádi učí něco, co sami milují. Navíc naši dědečkové a tatínkové za komunismu měli plastikové modely od jediné firmy a tou byl Směr. Dnes už je firem jako hub po dešti, jmenujme třeba Italieri, Tamiya nebo třeba Hobby Boss. I příslušenství se neskutečně rozšířilo, dnes můžete nabarvit modýlek stříkací pistolí neboli airbrushem a na barvení použít třeba barvy Revell.

Prvním československým výrobcem plastikových modelů se staly Kovozávody Prostějov a dědové vypráví svým vnukům, že vždy, když se objevil v obchodě nový model, byl to svátek a lepidlo, že si vyráběl sám metodou pokus-omyl…A že třeba nebyly k sehnání modely amerického letectva, zní taky jako vtip. Ale tak to bylo – dnes běžně dostupné barvy Revell se daly koupit jen v Tuzexu za bony…-a jen někdy. Děda vypráví, jak se moc těšil na dva rodinné výlety do Prahy za rok, končívaly v Labuti nebo v Kotvě, kde rodiče uprosil, aby mi něco koupili v obchodě s modýlky.

A když děda začne mluvit o tom, že se ve víčkách od piva a limonády míchaly potřebné odstíny z tehdy jediné šestibarevné sady barev Industrol. A že matné barvy se vyráběly nastrouháním bílé školní křídy a tímto způsobem získaný jemný křídový prach se vmíchával do lesklých industrolek, valí vnouček oči a děda se pro něj stává vynálezcem a inovátorem. A děda přidává další příběh o tom, že natíral hotové modely leštící pastou na parkety, aby se sjednotily jednotlivé barvy, padá mu brada.

Holt, děda měl i to shánění a lepení modelů jako jedno veliké dobrodružství…