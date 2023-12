Jestli na vánočních trzích rovnou míříte do stánku s langoši, máme recept přesně pro vás. Usmažte si doma nejlepší kynutý langoš burger, na který budete ještě dlouho vzpomínat. Do něj vložte oblíbené ingredience, my jsme zvolili Romadur, slaninu, Jihočeskou zakysanou smetanu a jarní cibulku. Neodolatelná kombinace.

Délka přípravy: 20 minut

Ingredience

300 g hladké mouky

180 ml Jihočeského mléka

3/4 kostky droždí

150 ml vody

olej

1 kelímek Jihočeské zakysané smetany

jarní cibulka

100 g slaniny

1 Romadur s česnekem a bylinkami

javorový sirup

Návod na přípravu

Mouku, teplé Jihočeské mléko, vodu a droždí promícháme a necháme vzejít kvásek. Poté uválíme malé placky a smažíme v hrnci nebo pánvi ve velkém množství oleje dozlatova. Slaninu opečeme na oleji z obou stran. Placku potřeme Jihočeskou zakysanou smetanou, zasypeme nadrobno nasekanou jarní cibulkou, položíme slaninový chips, na plátky nakrájený Romadur, zakápneme javorovým sirupem a přiklopíme druhou plackou.