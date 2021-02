Kompostování – co můžeme a co nemůžeme přidat

Kompostování je skvělým způsobem, jak můžeme do půdy přidat více živin a zmírnit či omezit domácí odpad. Pokud jste to ještě nikdy nezkoušeli, můžete být zmateni, jaké přísady lze bezpečně přidat a kterým byste se měli raději vyhnout. Nyní už se toho bát nemusíte. Přinášíme vám seznam toho, co můžete a nemůžete přidat na kompost.

Většinu věci na kompost lze přidat, ale některým z nich trvá déle než se do půdy rozloží. Kromě toho mohou občas obsahovat přísady, kterým se budete chtít vyhnout, protože lákají škůdce. V horším případě skrývají patogeny, které způsobují nevolnosti. Co tedy můžeme a nemůžeme kompostovat?

Věci, které kompostovat NEMŮŽEME:

Kočičí a psí výkaly

Zatímco většina hnoje se do kompostu přidat smí, neměli byste do něj rozhodně přidávat kočičí a psí výkaly. Mohou obsahovat nebezpečná onemocnění, která se snadno mohou šířit na člověka.

Barevný papír

I když je dobré a nezávadné přidat na kompost běžný papír, tak to rozhodně neplatí o papíru barevném. Ten totiž obsahuje barviva, která mohou být toxická.

Citron/limetka

Nikdy nepřidávejte citron či limetku. Jejich pH je velmi zásadité a může zabít mikroorganismy ve vašem kompostu.

Maso

Maso se sice časem na kompostu rozpadne, ale ne tak, jak byste chtěli. Začne hnít a přiláká tím škůdce.

Tuk

Stejně jako byste neměli přidávat maso, tak ani tuk či cokoli mastného není vhodnou volbou. Bude trvat příliš dlouho, než se vůbec rozloží nebo vsákne.

Mléko

Mléko sice do kompostu přidat můžete, ale žádné extra výhody to nemá. Nepřidává žádné živiny (kromě vápníku) a může přilákat škůdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud ho nalijete hluboko do hromádky.

Ptačí trus

Ptačí trus přidat můžete (od volně žijících ptáků, ne kuřat a slepic), ale může obsahovat semena plevelů nebo chorobu, takže opatrně.

Vlašské ořechy

Zatímco většinu ořechů do kompostu přidat můžeme, tak to neplatí o vlašském ořechu. Obsahuje chemickou látku Juglon, která se nerozkládá a pro rostliny může být toxická.

Oleje na vaření

Oleje se rozkládají opravdu dlouho a navíc mohou zapáchat, takže je nepřidávejte.

Cibulové slupky

Stále ještě není úplně jasné, jestli se cibulové slupky na kompost přidat mohou a nebo ne. Koneckonců ničemu ale neubližují, takže se přidat můžou, jen myslete na to, že se velmi dlouho rozkládají.

Nedopalky cigaret a doutníky

Technicky vzato je do kompostu přidat můžete, ale myslím, že se tomu spíš budete chtít vyhnout. Nedopalky mohou obsahovat toxické chemikálie, které pravděpodobně nebudete chtít mít jako přídavek do svých rostlin.

Věci, které kompostovat MŮŽEME:

Popel

Do kompostu můžete přidat popel ze dřeva, který dodá vaší půdě potřebnou neutralitu. Používejte ho ale střídmě, protože se snadno může stát, že ho nakonec bude víc, než kompostu. Pokud je však přidán s mírou, může popel pomoci odhánět škůdce.

Banánové slupky

Banánové slupky dodávají vašemu kompostu draslík. Možná je budete chtít před přidáním rozkrájet či roztrhat na malé kousky, aby se rychleji rozkládaly.

Použitá kuchyňská voda

Až příště budete vařit vejce ve vodě a nebo si uvaříte oblíbené těstoviny, tak použitou vodu nevylévejte. Místo toho ji ušetřete pro váš kompost. Pomůže vám zvláčnit hromádku, pokud vám bude připadat příliš suchá. Nejen, že tedy dodá potřebnou vodu, ale také obsahuje obohacující živiny jako je vápník a hořčík.

Karton

Karton se sám o sobě rozkládá dlouho, takže ho můžete před přidáním na kompost skartovat. Nepoužívejte lepenkový karton, obsahuje spoustu toxických barev.

Stelivo pro kočky

Na kompost můžete přidat i stelivo pro kočky. Ujistěte se ale, že je organické a nepoužité (staré stelivo, které již nevyužijete).

Kávová sedlina a filtry

Kávová sedlina a filtry jsou zásadními složkami kompostu. Oboje přidává do půdy dusík.

Krmivo pro psy a kočky

Na hromadu kompostu můžete přidat dokonce i psí a kočičí krmivo. Ideálně, ale přidávejte spíše granulované, než masové. To by mohlo totiž přilákat škůdce.

Vlasy

Ano, dokonce i ony mohou být kompostovány. Takže až se příště budete stříhat sami doma, tak je nevyhazujte a místo toho je přidejte na vaší kompostovou hromádku.

Vaječné skořápky

Vaječné skořápky se rozpadají pomalu. Rozdrťte je proto před přidáním na kompost a zaručte si tím pořádnou dávku vápníku a dalších užitečných živin.

Listy

Ať už čerstvé či sušené, oboje můžete přidat do kompostu.

Hnůj

Hnůj je poněkud lstivý, co se přidání týká. I když existují určité druhy hnoje, kterému byste se raději měli vyhnout, tak bez obav můžete použít ten od kuřat, prasat, krav, ovcí, králíků a koní. Ať už přidáte hnůj jakéhokoli druhu, dejte kompostu dostatek času na jeho rozložení (alespoň několik měsíců), než ho použijete do své zahrady.

Další věci, které můžete kompostovat jsou: