Klíčení aneb exploze zdraví

Zajímá-li vás, jak z nenápadných semínek za pár korun udělat doslova výživový koktejl pro zdraví a vitalitu, tak se nechte provést procesem klíčení. Ačkoliv klíčení zažívá aktuálně boom, nejedná se o žádnou novinku. Znali jej již staří Číňané a Féničané, kteří semínka nechávali klíčit během svých plaveb, protože si byli vědomi jejich potenciálu.

Proč zařadit klíčky do jídelníčku?

Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Vypěstováním získáme během pár dní živinami nabitou potravinu. Klíčky mají přínosné účinky na naši psychiku, trávení, zlepšují imunitu a dodávají nám energii. „V semínkách během procesu klíčení vzniká doslova enzymatická bouře, při které exploduje mnoho prospěšných látek, roste zde množství esenciálních aminokyselin, zvyšuje se obsah vitaminů, minerálních látek a enzymů. Zejména se jedná o vitaminy z řady A, B, C a E. Jako zástupce minerálních látek lze uvést vápník, fosfor, draslík a hořčík. Hojně zastoupeny jsou i bílkoviny. Právě pro značný obsah enzymů jsou klíčky velmi ceněny, jelikož tyto enzymy jsou nezbytné pro metabolické procesy v našem těle, jako je regenerace buněk a jejich pomalejší stárnutí. Tyto enzymy mohou i za lepší stravitelnost klíčků,“ říká Dominik Píchal, zakladatel a spolumajitel Grizly.cz, který semínka na klíčení prodává. Navíc do klíčení se může pustit opravdu kdokoliv, technika pěstění je velmi jednoduchá.

Máčením pro lepší stravitelnost

Mnoho z nás má při vaření zažito, že luštěniny se mají ideálně přes noc namáčet, než s nimi pracujeme. Málokdo však už ví, proč tomu tak je, a že se to netýká pouze luštěnin, ale stejně tak je vhodné namáčet obiloviny, semínka i ořechy. Ptáte se proč? Je to stejné jako s vitaminy rozpustnými v tucích, o kterých máme větší přehled. Odpovědí je využitelnost. Pokud semínka či ořechy jíme v suchém stavu, naše tělo si s nimi při trávení nedokáže vždy poradit, respektive určité cenné látky mohou zůstat nevyužité. „Namáčením semínek dochází k redukci obsažené kyseliny fytové, která zhoršuje vstřebatelnost minerálních látek. Druhým faktorem namáčení je neutralizace inhibitorů enzymů, což jsou látky zabraňující našim vlastním enzymům rozložit v těle potravu. Kyselina fytová navíc na sebe váže důležité minerální látky, takže pokud to s ní přeháníme, můžeme právě trpět deficitem některých minerálních látek,“ říká nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.

Osobitá chuť i působivý vzhled

Klíčky mají široké uplatnění a jejich atraktivní vzhled z nich dělá velmi populární surovinu, která zažívá čilý boom. „Lze je upotřebit do sendvičů, salátů, smoothie, těstovin či jako jedlou dekoraci jídel. Při zařazení klíčených semínek do jídelníčku brzy pocítíte přísun nové energie, kterou tato surovina vašemu tělu dopřeje. Zaujme vás i jejich příjemná výrazná chuť, a navíc na talíři vypadají klíčky velmi atraktivně,“ doplňuje Dominik Píchal z Grizly.cz. Na klíčení nejsou vhodná chemicky ošetřená potravinářská semena a je vhodné upřednostnit ta v bio kvalitě. Naopak klíčení mohou zhatit loupaná či půlená semena.

Správný výběr semínek

Je mnoho druhů obilovin, pseudoobilovin, luštěnin, olejnin, které jsou pro klíčení vhodné. „Z obilovin je často ke klíčení využíván oves, pšenice, špalda, proso či ječmen. Ječmen a oves mají vysoký obsah blahodárných betaglukanů, což jsou komplexní přírodní polysacharidy se schopností podpořit obranné reakce organismu, působí v našem těle proti bakteriálním a parazitárním chorobám. Z pseudoobilovin můžete zvolit pohanku, amarant či quinou. Bílkoviny z pseudoobilovin mají vyšší biologickou hodnotu v porovnání s obilovinami. Z luštěnin vyzkoušejte například čočku, cizrnu, sóju či hrách. Naklíčená semínka můžete konzumovat čerstvá. Výjimku představují klasické druhy fazolí, které se nehodí pro klíčení. Tyto luštěniny je potřeba z důvodu vysokého podílu bílkoviny lektin nejdříve tepelně upravit. Lektiny stojí za nárůstem hmotnosti a mohou v krajním případě způsobit poškození střev. Na klíčení jsou vhodné například speciální mungo fazole,“ radí nutriční specialistka Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.

Máte-li rádi čerstvou zeleninu, pravděpodobně vás potěší klíčky a výhonky řeřichy, brokolice, ředkvičky, pórku, hrášku či rukoly. Především v zimním období, kdy si na zahrádce nic čerstvého nevypěstujeme, si lze díky klíčení velmi rychle vypěstovat zdravé klíčky, které chutnají skvěle i na obyčejném krajíci chleba s pomazánkou.

Domácí klíčení aneb jak na to

Nenáročné nároky na pěstění, kdy nepotřebujeme zahradu, ani super speciální náčiní, nás snadno zláká k vyzkoušení klíčení. Ze začátku si vystačíme s PET lahví, sklenicí či miskou. Klíčení semínek vyvolává jejich pouhé namáčení vodou a probíhá pouze v řádu dní v závislosti na konkrétním druhu semínek. „Abychom zabránili vzniku nežádoucích mikroorganismů, doporučuji nejdříve semínka důkladně propláchnout čistou vodou. Poté semínka namáčíme po dobu zhruba 8-12 hodin ve filtrované vodě bez chlóru. Nyní jsou semínka připravena ke klíčení a ponechávají se v klíčící nádobě odpočívat přibližně 4-6 dní. V této době je zásadní semínka pravidelně 2-3x denně proplachovat. Pokud bychom to neudělali, dali bychom prostor pro vznik plísní či škodlivých mikroorganismů. S konzumací neotálejte, pokud je nesníte ihned, uchovejte je v chladu po velmi krátkou dobu,“ dodává Dominik Píchal z Grizly.cz. Na internetu sežene i různé vychytávky v podobě speciálních sítek či misek, které vám mohou pravidelné nakličování usnadnit. Zásadní je myslet na hygienu, abychom si hnilobnými procesy spíše neublížili. Proto nezapomínejte všechny pomůcky důkladně čistit a obezřetnost se vyplatí především v teplých měsících, které jsou pro plísně jako stvořené.