Kde se dá použít lahůdkové droždí?

Lahůdkové droždí, věc, potravina, která se poslední dobou těší poměrně velkému obdivu. Pokud patříte mezi ty, kteří klasické droždí nemohou doslova ani cítit, ani tak lahůdkové droždí nezatracujte. S největší pravděpodobností bude chutnat i vám. Má poměrně příjemnou sladko slanou chuť a k tomu všemu ještě obsahuje velké množství zdraví prospěšných látek. Můžete s ním dokonce i nahradit chuť sýru, mouku nebo strouhanku. Jednoduše z něho také můžete vyrobit parmazán, nebo jíšku. Zakoupit ho můžete nejčastěji v krámcích se zdravou výživou. Pokud jste se tedy nechali tímto zázrakem zlákat a máte ho už doma, ale nějak vlastně nevíte, co s ním, je tento článek přesně pro vás.

Milujete omáčky?

Pokud ano, lahůdkové droždí určitě najde rychle ve vaší kuchyni své místo. Pokud máte omáčku, které tak trochu chybí šmrnc a vy už nevíte, co do ní přidat, nadešel čas právě na lahůdkové droždí. Omáčku s jeho pomocí skvěle dochutíte a ta může získat příjemnou sýrovou chuť. S touto ingrediencí budou vaše sýrové omáčky doslova nepřekonatelné.

Vyrobte si oříškový sýr

Lahůdkové droždí se velmi osvědčilo i při domácí výrobě těchto sýrů. Můžete si například připravit skvělý, domácí pomazánkový sýr. Na jeho výrobu budete potřebovat 100g kešu, které necháte namočené přes noc a přidat k nim můžete i trochu sušených rajčat. Následující ráno slijeme vodu, nakrájíme rajčata a s trochou vody a dvěma lžičkami lahůdkového droždí rozmixujeme.

Milujete míchaná vajíčka?

Pokud máte rádi chuť míchaných vajec, ale kvůli svým zásadám je nejíte, můžete díky lahůdkovému droždí jejich chuť dokonale napodobit. Toto droždí společně s černou solí dokáže chuť vajec skvěle napodobit.

Zapečená jídla

Kdo by nemiloval jídla, která se v troubě nádherně do zlatova zapečou? Lahůdkové droždí zde bude skvělé díky své sýrové chuti. Nebojte se jím v hojné míře posypat všechna jídla, která bude následně v troubě zapékat. To ale není vše, lahůdkové droždí totiž můžete i rozmíchat ve vodě a pokrm s ním polít. Tím můžete skvěle nahradit vajíčko nebo smetanu.

Pomazánky, saláty, ale i na chleba

Nebojte se lahůdkové droždí přidat téměř do všech pomazánek, které děláte. Dodá jim skvělou chuť a konečně jim nebude nic chybět. Stejně tak s ním lze ochutit i veškeré saláty ale také se dá prostě jen obyčejně nasypat na chleba a i tak si na něm velmi pochutnáte.

Na halušky nebo rizoto

Zkuste s ním posypat halušky s kysaným zelím a sami uvidíte, že takovou dobrotu jste ještě nejedli! Stejně dobrou službu vám odvede i na rizotu. Pokrm tak získá lehkou sýrovou chuť.

Místo mouky

Lahůdkové droždí se také skvěle použít místo klasické mouky. Na zahuštění nákypu, sekané, nebo karbanátků už tak nebudete potřebovat žádnou mouku.

Domácí křupky?

S jeho pomocí si můžete vytvořit i malé, zdravé mlsaní. Cizrnu uvařte dle návodu na obalu a nechte zchladnout, sceďte a nasypte do mísy. Cizrnu obalte v oleji a soli a poté přidejte sladkou papriku a lahůdkové droždí a v této směsi prsty cizrnu obalte. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 40 – 45 minut.

Polévky

Na podzim je velmi oblíbená dýňová polévka a i její chuť můžete jednoduše vylepšit přidáním lahůdkového droždí. Mimo tu můžete také ochutit například čočkovou, nebo vločkovou.

Místo jíšky droždí

Lahůdkové droždí se dá velmi jednoduše použít místo klasické zásmažky z mouky. Osmahněte cibulku a zasypte jí droždím a máte hotovu zdravou zásmažku, kterou můžete používat všude, kde je třeba.

Nahraďte strouhanku

Obalujete rádi v trojobalu? Pak můžete vyzkoušet o něco zdravější variantu a místo klasické strouhanky můžete použít lahůdkové droždí. Nebojte, bude fungovat stejně jako strouhanka a navíc jídlu dodá skvělou chuť.

Domácí pesto a krekry

Pesto je také velmi oblíbená záležitost. Vyrobit ho můžete prakticky z čehokoliv. Například můžete vytvořit bazalkové, koprové, nebo cuketové, ale fantazii se meze nekladou. Lahůdkové droždí se nebojte použít v kterémkoli pestu, které vytvoříte. Pokud rádi mlsáte u televize, pak jistě děláte domácí krekry. Nebojte se použít lahůdkové droždí do těsta, ze kterého takové lahůdky připravujete.