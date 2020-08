Jednoduchý cuketový perník

Pokud pěstujete cukety, moc dobře víte, že přeroste, než bys řekl „švec“! Přerostlou cuketu použijete v našem dnešním receptu na hrnečkový perník, který je tak jednoduchý, že ho zvládne opravdu každý. Díky cuketě je neuvěřitelně vláčný i několik dní, díky kakau hříšně čokoládový a díky ořechům zase výživný. Chutná malým i velkým a my ho řadíme do kategorie lahodných rychlovek na všední dny. My jsme použili hrnek o objemu 250 ml a pak je recept na větší vyšší plech.

Budete potřebovat:

3 hrnky nastrouhané cukety

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek celozrnné špaldové mouky

1,5 hrnku třtinového cukru

1 vanilkový cukr

2 lžíce holandského kakaa

3 vejce

¾ hrnku rostlinného oleje (ne olivového)

¼ hrnku mléka (jen pokud by bylo těsto příliš tuhé na vylití na plech)

špetku soli

prášek do perníku a ½ lžičky jedlé sody

hrst nasekaných vlašských ořechů

Postup:

Cuketu omyjte a nastrouhejte na jemném struhadle. Všechny sypké suroviny smíchejte, přidejte vše ostatní včetně cukety a dobře prošlehejte.

Pokud se vám těsto zdá příliš tuhé, přidejte mléko.

Těsto vyplete na vymazaný a vysypaný plech a pečte v předehřáté troubě na 180°C po dobu asi 20-25 minut. Ke konci pečení otestujte špejlí, zda se těsto nelepí.

Perník nechte vychladnout, pocukrujte a podávejte.

Náš tip: Místo vlašských ořechů můžete použít lísková jádra, ale i mandle, slunečnici nebo třeba 2-3 lžíce chia semínek. Perník můžete taktéž polít čokoládou.