Je libo polévku, dortík či těstoviny? Vyzkoušejte jejich zdravější RAW variantu!

Stravování syrovou, nebo-li raw stravou je velmi zdravé. Zejména pokud připravujete recepty, které jsou lehké, syté a bohaté na bílkoviny. Objevte nejlepší raw veganské recepty a uspokojte tak každou chuťovou buňku. Recepty jsou vhodné pro vegany i nevegany.

Veganská polévka z okurek a avokáda

Chlazená polévka z okurek a avokáda, která neobsahuje lepek, je raw a její příprava je velmi jednoduchá. Ideální pro jarní a letní měsíce, kdy ji rozhodně musíte vyzkoušet.

Co budete potřebovat:

Na polévku:

450 gramů bio okurek, nahrubo nakrájených



2 malá avokáda



1/4 šálku čerstvé limetkové šťávy (asi 2 limetky)



3/4 šálku vody



1 lžička mořské soli



1/2 lžičky černého pepře

Na ozdobu (nepovinné):

nakrájené rajče



nasekaný koriandr



čerstvá kukuřičná zrna



konopná semínka

Postup: Okurky, avokádo, limetkovou šťávu, vodu, mořskou sůl a pepř vložte do mixéru. Rozmixujte do hladka, poté ochutnejte a případně přidejte více soli/pepře. Polévku přelijte do velké mísy a před podáváním ji nechte alespoň hodinu chladit v lednici. Pokud chcete, ozdobte rajčaty, kukuřicí, koriandrem a konopnými semínky.

Poznámky: Pokud nepoužíváte bio okurky, nezapomeňte je nejdříve oloupat, abyste odstranili voskovou slupku a tím také co nejvíce pesticidů.

Pokud patříte mezi milovníky koriandru, neváhejte vmíchat hrst (asi 1/4 – 1/2 šálku) přímo do polévky.

Rychlé veganské kari na cuketových nudlích

Dokonale snadné veganské jídlo z pouhých 9 ingrediencí. Toto 10minutové raw veganské kari na cuketových nudlích je úžasně zdravý a krémový oběd, kterého se nebudete moct nabažit.

Co budete potřebovat:

180 ml kokosové vody



2 šálky syrových kešu oříšků



1 velký stroužek česneku



⅛ velkého avokáda



2 lžičky kari



1 lžička červené chilli pasty



¼ lžičky kajenského pepře



¼ lžičky mořské soli



3-4 středně velké cukety

Postup: Cukety omyjte a odřízněte konce. Spiralizujte pomocí nože typu C (ten, který dělá nudle velikosti špaget). Ve vysokorychlostním mixéru smíchejte všechny ostatní ingredience a mixujte na nejvyšší výkon, dokud nebude omáčka velmi hladká. Měla by být poměrně hustá. Cuketové nudle promíchejte s kari omáčkou ve velké míse, dokud se důkladně neobalí. Podávejte a pochutnejte si.

Poznámky: Pro vylepšení nebo přidání textury doporučuji nakrájená cherry rajčata, strouhanou mrkev nebo nasekané ořechy. Omáčka vydrží v lednici asi 3 dny. Stačí ji rozmixovat dohladka. Kvůli avokádu se může mírně změnit barva – ale to je v pořádku a pořád ji můžete konzumovat!

Raw veganská kešu mozzarella

Dalším naším oblíbeným pokrmem je raw veganská mozzarella z kešu, kterou připravíte za pouhých 15 minut. Je hustá, dá se krájet a pozoruhodně se jak vzhledově, tak chutí blíží italskému originálu, rozhodně ji musíte vyzkoušet!

Co budete potřebovat (množství je určeno pro výrobu 1 mozzarely):

200 g kešu oříšků, pokud nemáte vysokorychlostní mixér, namočte je přes noc



3 lžíce mletých slupek psyllia



3 lžíce výživného droždí



1 citron, šťáva



1 lžička bílé miso pasty (nepovinné)



sůl

Postup: Přidejte slupky psyllia do mísy s 350 ml vody a dobře promíchejte. Nechte ho namočené alespoň hodinu, dokud nebude velmi husté a gelovité. Přidejte gel z psylliových slupek, kešu oříšky, výživné droždí, citronovou šťávu, miso pastu (pokud používáte) a velkou špetku soli do mixéru a mixujte, dokud nevznikne hustá a hladká pasta. Tuto směs přelijte do 3 malých skleněných nebo keramických misek* a vložte na hodinu nebo přes noc do chladničky. Vyjměte sýr z misky. Měl by být hustý a měl by se dát krájet na plátky. Vychutnejte si ho!

*Můžete použít jednu velkou nebo více malých misek, podle toho, jak máte mozzarellu raději. Sýr se usadí ve tvaru misky. Pokud nemáte kulatou misku nebo nádobu, můžete sýr také pevně zabalit do plastové fólie a vytvořit kulatou sýrovou kouli.

Raw veganský mrkvový dort s polevou

Tento úžasný veganský mrkvový dort s polevou ze smetanového sýra je zkrátka potěšením. Rozinky a datle jsou použity jako přírodní sladidla a pomáhají z tohoto dortu udělat požitek, který je zdravý a chutný.

Co budete potřebovat (recept je na 10 kousků dortu):

Poleva (nepovinné):



95 g syrových kešu oříšků



75 ml kokosové smetany nebo plnotučného kokosového mléka



20 ml citronové šťávy



28 ml javorového sirupu



0,5 lžičky vanilkového extraktu

Na dort:

138 g jemně nastrouhané mrkve



250 g balených vypeckovaných datlí medjool (měřeno po odstranění pecek)



190 g syrových vlašských ořechů



1,25 lžičky vanilkového extraktu



špetku mořské soli



0,5 lžičky mleté skořice



0,5 lžičky mletého zázvoru



špetku muškátového oříšku



45 g kokosové mouky (nebo náhradní mandlové mouky)



26 g rozinek

Postup: Pokud připravujete polevu (nepovinné), namočte kešu oříšky na 30 minut až 1 hodinu do horké vody. Poté je propláchněte a nechte okapat. Přidejte je do vysokorychlostního mixéru spolu s kokosovou smetanou, citronovou šťávou, javorovým sirupem a vanilkou a mixujte na nejvyšší výkon, dokud nebudou velmi krémové a hladké, podle potřeby seškrábejte stěnu. Přikryjte a dejte do chladničky vychladit.

Pomocí struhadla nebo nástavce na strouhání na kuchyňském robotu nastrouhejte mrkev a dejte ji stranou. Do velkého kuchyňského robotu přidejte vypeckované datle a mixujte, dokud nezůstanou malé kousky nebo se nevytvoří kulička. Vyjměte je z kuchyňského robotu a dejte stranou. (Lze použít i menší kuchyňské roboty – ingredience je jen třeba mixovat po částech, aby se mísa nepřeplnila. Do kuchyňského robotu přidejte vlašské ořechy, vanilku, sůl a koření. Mixujte, dokud nevznikne polotuhá moučka. Poté přidejte zpět datle spolu s nastrouhanou mrkví a pulzujte po 1 vteřině, dokud nevznikne sypké těsto a mrkev nebude právě zapracovaná. Dávejte pozor, abyste nemixovali příliš. Chcete poddajné těsto, ne kaši.

Směs přeneste do velké mísy. Přidejte kokosovou mouku a rozinky a promíchejte. Jemným mícháním na rozdíl od mixování v kuchyňském robotu můžete zachovat lehčí, méně hustou a „koláčovou“ strukturu. Jakmile se dobře spojí, dejte je stranou.

Připravte si pružinovou formu (nebo velkou dortovou formu či pekáč 8×8 s vysokými okraji) tak, že na dno a boky přidáte pergamenový papír. Poté přidejte dortovou směs a rovnoměrně ji rozprostřete. Použijte předmět s plochým dnem, například sklenici na pití, abyste vše přitlačili do rovnoměrné vrstvy. Pokud se směs na sklenici lepí, zabalte ji do pergamenového papíru.

(POZNÁMKA: Směs můžete také nabrat, vyválcovat do kuliček a vychutnat si ji jako dortové kousky!)

V této fázi si můžete dort vychutnat tak, že ho opatrně zvednete nebo vysunete z formy. Pokud však přidáváte polevu, nalijte ji na dort a vyklepejte případné vzduchové bubliny. Pak dort položte na plech (aby byl rovný) a nechte ho 3-4 hodiny zmrazit nebo dokud nebude poleva na dotek polotuhá.

Při podávání se ujistěte, že dort není úplně zmrzlý, aby byl dostatečně měkký a dal se krájet (pomůže, když ho necháte 30 minut rozmrazit na kuchyňské lince). Pak horkým nožem opatrně vykrajujte plátky a pochutnejte si. Ozdobte dalšími ořechy, rozinkami nebo jinou požadovanou polevou (vše není povinné). Zbytky skladujte přikryté v chladničce až 1 týden nebo v mrazničce až 1 měsíc. Nejlépe si je vychutnáte mírně vychlazené (ne mražené). Můžete ho nechat stát při pokojové teplotě až 2 hodiny, ale poleva může začít měknout.

Avokádový salát

Krémové avokádo, zralá a šťavnatá rajčata, křupavá okurka, pikantní červená cibule a čerstvá petržel se chuťově dokonale spojí a vytvoří výživný a plnohodnotný salát.

Co budete potřebovat:

2 zralá avokáda nakrájená na kostičky



1 nakrájená křupavá okurka



500 g rajčat cherry či římských



½ střední červené cibule nakrájené nadrobno



2 lžíce olivového oleje extra panenského



2 lžíce balzamikového octa nebo citronové šťávy



3 lžíce nasekané petrželky



1 lžička soli



¼ lžičky černého pepře

Postup: Červenou cibuli nakrájejte na poloviny a poté na tenké plátky. Cibuli sevřete prsty, aby se oddělily jednotlivé vrstvy. Pokud je pro vás syrová červená cibule příliš ostrá, namočte ji před přidáním do salátu na deset minut do studené vody. Rajčata nakrájejte na kostičky. Například cherry rajčata můžete rozkrojit na poloviny a větší rajčata na klínky. Okurku rozkrojte podélně na polovinu, pak opět na polovinu a nakonec na menší kousky. Avokádo rozkrojte na polovinu, odstraňte z něj pecku a poté ho nařízněte nožem tak, aby vznikly malé čtverečky. Nakonec ho vydlabejte a přidejte k ostatním ingrediencím.

Do velké mísy přidejte nakrájená rajčata, avokádo, okurku a cibuli. Dále přidejte nadrobno nasekanou petrželku, balzamikový ocet (nebo čerstvě vymačkanou citronovou šťávu), extra panenský olivový olej, sůl a pepř. Jemně promíchejte, dokud zelenina nebude obalená v koření a lehce krémová od avokáda. Před podáváním ochutnejte a upravte množství soli.