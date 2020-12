Jaký byl rok 2020? Ne jen negativní

Rok 2020 se bezpochyby nesl v tématu pandemie koronaviru, světem se už na konci roku 2019 šířil vir Covid-19. I když rok 2020 byl ve znamení omezování a strachu, nepřinesl pouhá negativa. Připomeňte si i to dobré.

Hamilton přepisuje dějiny Formule 1

Na konci nelehké sezóny Formule 1 si Louis Hamilton jede pro celkové vítězství, přebírá pohár konstruktérů. Už posedmé se stává mistrem světa, čímž dohání dosavadního rekordmana Michaela Schumachera. V počtu vítězných jednotlivých závodů je dokonce napřed.

Nobelova cena – hepatitida typu C

Na počátku října se ve Stockholmu předávají Nobelovy ceny. Jednu z nich získají objevitelé viru, jež způsobuje hepatitidu typu C. Oceněni si odnáší Harvey Alter, Michael Houghton a Charles Rice, kteří výrazně pomohou v prevenci a léčbě „žloutenky“.

Čeští lékaři operují nádor u nejmenšího dítěte

V květnu se podaří lékařům v pražském IKEMu odstranit nádor jater metodou ALPPS. Na zákroku není nic neobyčejného, jde o rutinní záležitost. Jen pacient je „jiný“. Jde o teprve devítiměsíčního chlapce, což je nejmladší dítě na světě, které podstoupí tento zákrok.

Lékaři z Brna provedou první operaci dětské skoliózy

Tentokrát odborníci z Fakultní nemocnice Brno v polovině prosince vykonají jako první na světě operaci dětské skoliózy, pacientkou je 15letá dívka. Lékaři využijí nový páteřní systém Ennovate.

Objevena vakcína na Covid-19

Jak zastavit šíření Covidu-19? Bránit se očkováním. Státy se proto předhánějí, který z nich vynalezne vakcínu, aby lidé byli vůči viru imunní. Pro nás je podstatné, že 21. prosince Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA doporučí vakcínu firem Pfizer a BioNTech k podmínečné registraci na trhu Evropské unie. Právě tato vakcína dorazí do České republiky, aby se mohly začít plošně očkovat první skupiny lidí (zdravotníci, pacienti atd.).

Co přináší PES 5?

Od 27. prosince se naše země dostává do úrovně PES 5. Co to znamená? Předně, nouzový stav potrvá do 22. ledna. Od 27. prosince se zavírají lyžařská střediska, je zakázáno vycházení po 21. hodině. Uzavírají se služby a obchody. Výjimkou jsou lékárny, květinářství, drogerie, do hobby marketů mohou jen živnostníci, prodávají se střeliva. Samozřejmě obchody s potravinami jsou otevřeny, pokud ovšem mají sekce s oblečením či jiným spotřebním zbožím, je nákup těchto produktů zakázán. Je omezeno hromadné setkávání, více jak dvě osoby se setkat nemohou. Platí to i na Silvestra.