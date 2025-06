Jak založit zahradní sprchu – jednoduchá řešení, která osvěží

Znáte ten pocit, když se musíte v létě vrátit ze zahrady celí upocení a špinaví a musíte projít přes celý dům až do koupelny? Stopy bláta na podlaze a nepříjemný pocit lepkavého potu nás přivedl k nápadu, který změní naše letní dny – zahradní sprcha! Ukázalo se, že vybudovat funkční zahradní sprchu není žádná věda. My se s vámi nyní rádi podělíme o své zkušenosti s několika různými řešeními, která můžete zvládnout i vy.

Rychlá a přenosná varianta

Začneme tím nejjednodušším – přenosnou zahradní sprchou. Stačí jít do hobby marketu a pořídit jeden z těch sprchovacích setů, které se připojují na zahradní hadici. Existují varianty s podstavcem nebo takové, které lze pověsit třeba na větev stromu.

Funguje to jednoduše – připojíte hadici, voda se v černé nádrži během dne ohřeje na slunci a pak už jen otočíte kohoutkem. Žádné složité zapojení, žádné vrtání. A co je nejlepší, když ji zrovna nepotřebujete, můžete ji uklidit.

Problém může být jen s podkladem – stát na rozměklé trávě nebo blátě pod sprchou není nic příjemného. Proto vezměte pár dlaždic, které vám zbyly z nějakého jiného projektu, a vytvořte si jednoduchý základ. Pokud nemáte dlaždice, poslouží i dřevěný rošt nebo několik spojených kusů terasových prken.

Polotrvalé řešení s větším komfortem

Po roce používání přenosné sprchy možná zatoužíte po něčem stabilnějším. Zde přichází na řadu druhá varianta – sprcha připevněná ke zdi domu, napojená na zahradní kohoutek.

Budete potřebovat:

Sprchovou růžici s hadicí

Nástěnný držák na sprchu

Prodlužovací hadici na vodu

Pár spojek a těsnění

Držák připevněte na stěnu v blízkosti zahradního kohoutku. Použijte hmoždinky vhodné do venkovního zdiva a nerezové šrouby (běžné by časem zrezivěly). Napojení už pak bude hračka – prodlužovací hadice z kohoutku do vstupu sprchy a hotovo.

Jako podlahu můžete použít dřevěný rošt z tropického dřeva, který odolá vlhkosti. Můžete si ho vyrobit z latí, ale dá se samozřejmě i koupit hotový.

Luxusnější řešení s teplou vodou

Pro ty, kteří se toho nebojí a chtějí se pustit do ambicióznějšího projektu, tu máme – vybudování sprchy s teplou vodou. Zní to složitě, ale s trochou plánování to zvládnete za jeden víkend.

Základ tvoří venkovní sprchový panel, který pořídíte v koupelnovém studiu. Důležité je najít kvalitní model z nerezu odolný vůči povětrnostním vlivům.

Co se týče připojení, máte dvě možnosti:

1. Napojit sprchu přímo na rozvod teplé a studené vody v domě

2. Použít zahradní vodu a instalovat malý průtokový ohřívač

Na podlahu tentokrát použijte vodě odolné betonové dlaždice se spádem do jedné strany, aby voda odtékala správným směrem. Mezi dlaždice umístěte malý odtokový žlábek, který ústí do záhonu. Sprchová voda pak příjemně zalévá okrasné keře.

Tipy, které vám ušetří bolest hlavy

Při budování zahradní sprchy jsme se naučili pár věcí, které bychom chtěli zmínit:

Věnujte pozornost odtoku vody – i ta nejjednodušší sprcha by měla mít nějaký systém odvodu vody

Pokud používáte dřevěnou podlahu, pravidelně ji ošetřujte olejem proti hnilobě

Před zimou vždy odpojte a vypusťte všechny hadice a trubky, aby nepopraskaly mrazem

Myslete na soukromí – pokud nemáte zahradu chráněnou před pohledy sousedů, jednoduchý paraván z proutí nebo látky udělá divy

Sprchování pod širým nebem má své kouzlo, které musí člověk zažít. Ta svoboda, když vám svítí slunce na ramena nebo když se díváte na hvězdy při večerní očistě, ten pocit prostě nemůže žádná koupelna nahradit.

Ať už zvolíte jakoukoli variantu zahradní sprchy, určitě nebudete litovat. Přejeme vám příjemné osvěžení!