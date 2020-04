Jak začít s pěstováním jahod

Čerstvé jahody, utržené z vlastního záhonku, se s těmi, které koupíte v supermarketu, nedají vůbec srovnávat. Sytější barvu, a především sladší chuť poznáte okamžitě. Za trochu péče si tak v létě každý den užijete sladkou a zdravou svačinku plnou vitamínů.

Sázet jahody lze na jaře i na podzim

Nyní, na přelomu dubna a května, je jeden ze dvou termínů, kdy se do sázení jahod můžete pustit. První sklizeň očekávejte už v létě, další (a výrazně větší) pak následující rok. Oproti podzimnímu termínu mají zjara sázené jahody výhodu v tom, že mohou z půdy čerpat zimní vláhu.

Lepší termín je však na podzim. Ihned po předešlé sklizni (pokud jste nějakou měli) si upravíte záhon a někdy v září do něj vysadíte sazenice nové. Sázejte vždy zrána při nižších teplotách, kdy je půda provlhlá od ranní rosy. Sázet můžete až zhruba do poloviny října.

Jahody lze pěstovat téměř všude, chytí se jak v nížinách, tak i v podhorských oblastech. Kromě chudých štěrkovitých půd jim vyhovují téměř veškeré půdy. Mají rády světlo a teplo, naopak poškodit je mohou jarní ranní mrazíky a vysušení. Ideální pro výsadbu je jihovýchodní svah, při dobré péči (zejména zalévání) však porostou i na jiných.

Jak na samotné sázení?

Pár týdnů předtím, než sazeničky do země umístíte, půdu v místě výsadby dokonale odplevelte a zaryjte do ní hnůj. Jahody se nejčastěji sází do řádků, které jsou od sebe vzdálené 70 – 80 cm. Sazenice v řádcích pak dle velikosti dělí 20 – 40 cm. Jahodník sázejte do zhruba 20 cm hluboké jamky. Na její dno můžete umístit trochu hnoje, přikrýt ho hlínou a poté vložit sazenici. Její srdíčko nesmíte utopit do hlíny, musí zůstat nad zemí. Správnou sazenici poznáte podle nezaschlého srdíčka, zdravých kořenů a několika listů.

Jahody se sází buď přímo do hlíny, nebo na podklad v podobě PVC fólie (černé nebo černobílé) či netkané textilie. Ty chrání před plevelem. V případě černé fólie si dejte pozor na přehřívání půdy pod ní. Plody, pěstované na fólii či textilii také nejsou špinavé od hlíny.

Jak na zalévání a hnojení

Jahody potřebují, zejména v letním období, hodně vláhy. Podle konkrétních teplot a vyschlosti půdy je zalévejte jednou až dvakrát denně. Pro hnojení používejte hnojiva obsahující rohovinu či guáno. Hnojí se na začátku vegetace a ihned po sklizni.

Jaké odrůdy jahod si doma vypěstujete?

Klasické jahody se dělí na jednouplodící, u kterých se sklizně dočkáte jednou ročně v červnu, a stáleplodící, které plodí od června až do prvních mrazíků. Nejoblíbenější jednouplodící odrůdy jsou Senga Sengana, Elsanta či Sonata. Mezi stáleplodící patří Aromas, Selva, Diamante nebo Anabele.

Existují také jahody převislé (Maranell) a jahodník měsíční, známý jako lesní jahody (Rujama).