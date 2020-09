Jak vzniká bezkofeinová káva

Nadměrná konzumace kávy může způsobit řadu nepříjemností. Vysoký příjem kofeinu má často za následek nespavost, nadýmání, bolesti hlavy či srdeční arytmii. Na kofein by si měli dávat pozor hlavně osoby trpící zvýšeným krevním tlakem. Nejen pro ně je zde však vhodná alternativa, a tou je káva bezkofeinová. Díky nízkému obsahu kofeinu nedochází ke zvýšení krevního tlaku, je prevencí proti vzniku diabetu a na rozdíl od klasické kávy po ní nepálí žáha.

Způsoby dekofeinizace kávy

Existuje několik metod, jak zbavit kávu kofeinu. Komerční výrobci, kteří tento nápoj produkují ve velkém, využívají v mnoha případech pro zbavení kávových zrn kofeinu oxid uhličitý. Tekutý CO2 je pod vysokým tlakem vpouštěn do extrakční nádoby, kde jsou umístěna vodou změkčená zrna. Jedná se o jednu z nejlevnějších metod, tudíž je vhodná právě pro velkoobjemovou výrobu. Další možností je odstranění kofeinu pomocí rozpouštědla. Tento proces může probíhat buď přímo, kdy jsou namočená zrna několikrát proplachovaná rozpouštědlem, nebo nepřímo, kdy se kofein odstraňuje z vody, v níž se kávová zrna louhovala.

Jaká rozpouštědla se používají

Dříve se pro dekofeinizaci kávy využíval benzen. Ten se však přestal používat poté, co bylo zjištěno, že má karcinogenní účinky a byl nahrazen jinými rozpouštědly, zejména pak etylacetátem a metylenchloridem. Tato rozpouštědla se aplikují při dekofeinizaci dodnes, avšak také u nich je jisté riziko, že mohou způsobit zdravotní potíže, jelikož se jedná o látky toxické. Pokud je obsah těchto látek v takto upravené kávě vyšší než 0,001 %, je její prodej zakázán. V opačném případě se konzumenti bezkofeinové kávy nemají čeho obávat. Ovšem stejně se takto odkofeinovaná káva nedoporučuje pít těhotným a kojícím maminkám. Alespoň ne ve větší míře.

Metoda Water Swiss

Šetrnou metodou zbavení kávových zrn kofeinu je tzv. Water Swiss proces. V tomto případě nejsou při dekofeinizaci použity žádné chemikálie. Stejně jako u ostatních metod i zde začíná proces namočením kávových zrn. Během několika hodinové lázně se kofein uvolní do vody, která je poté filtrována pomocí aktivního uhlí. To slouží jako filtr, jež umožňuje průchod olejů a ostatních látek uvolněných z kávových zrn, ale již nepropustí kofein. Krom kofeinu se do vody dostává také aroma. Aromatické látky jsou následně získávány zpět a nastříkány zpět na zrna.

Jde o velmi šetrný a poměrně drahý postup. Jeho výsledkem jsou ale kávová zrna bez chemických přísad.

Čím je možné kávu nahradit

Někomu se může zdát, že káva zbavená kofeinu už prostě není kávou. V takovém případě je možné nahradit ji zcela jinými alternativními nápoji. Mezi ty nejčastější patří různé cereální nápoje. Ty neobsahují kofein a jsou plné prospěšných látek. Lahodnou chuť a vůni má například čekankový instantní nápoj, který se dá sehnat v každém druhém obchodě se zdravou výživou.