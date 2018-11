Jak v domácích podmínkách změkčit vodu?

Tvrdá voda je nepříjemný problém, ale bohužel trápí čím dál tím více domácností. Vodu považujeme za tvrdou, pokud se v ní vyskytuje velké množství hořečnatých a vápenatých solí. Tvrdá voda nám doma dokáže napáchat velké nepříjemnosti. Velmi otravné mohou být například neustálé usazeniny v rychlovarné konvici, v pračce a v podstatě téměř všude, kde to jde. To však není všechno. Tvrdá voda totiž také může velmi snižovat účinky čisticích prostředků. Pokud se vám tedy zdá, že vaše prostředky nemyjí a nečistí dostatečně, vůbec to nemusí být jejich chyba, ale na vině může být právě tvrdá voda. Bohužel ani prádlo, které bude prané ve tvrdé vodě, nikdy nebude tak hebké a stále stejně barevné, jako prádlo v domácnosti, kterou tvrdá voda netrápí. Tvrdá voda se tedy může stát velkým nepřítelem vaší domácnosti, a proto si představíme pár užitečných typů, jak lze tvrdou vodu snadno a v domácích podmínkách změkčit.

Vodu převařte

Prvním možným způsobem, jak lze tvrdou vodu změkčit je její převaření. Je to velmi jednoduché, ale je tu jeden malý zádrhel. Převařením vody sice krásně odstraníte hořečnaté a vápenité soli, ale bohužel také i sloučeniny, které jsou pro naše tělo prospěšné. Tímto způsobem navíc nezabráníme vzniku usazenin na konvici, či jiné nádobě, kterou budeme k jejímu převařování používat.

Pomocí sody

Druhý způsob znali již staří Řeci, problém s tvrdou vodou tedy sahá opravdu daleko do historie. V této době ke změkčení vody používali popel z ohniště. Dnes již ke změkčení vody nemusíme používat popel, ale postačí nám obyčejná soda. Že je soda zázrak, který se dá použít téměř na každý problém, již jistě víte. Mimo jiné je skvělá právě na usazeniny, které vznikly vlivem tvrdé vody. K tomu abychom vodu sodou změkčili, není třeba žádného speciálního umění. Pouze si připravte 10 litrů vody, do které rozmíchejte dvě čajové lžičky sody. Pak nádobu odstavte a počkejte, než se na jejím dně udělá nehezká usazenina.

Změkčující soli

Tyto soli se používají především do myček na nádobí. Pokud vás v domácnosti tvrdá voda trápí, velmi trpí i vaše myčka, proto rozhodně není od věci do soli investovat. K dostání jsou ve všech supermarketech, nebo drogeriích a mají podobu tablet. Pokud tyto soli začnete používat, jistě hned uvidíte rozdíl. Nádobí totiž hned bude lépe umyté, ale mimo to také nejspíš výrazně prodloužíte vaší myčce život a tím také pošetříte svou peněženku. Rozhodně se tedy nebojte do této soli zainvestovat.

Filtrační konvice

V poslední době se tyto konvice dostaly do velké obliby. Ne jednou se vám už jistě stalo, že jste přišli na návštěvu ke známým a dostali jste vodu nalitou z konvice. Tento způsob změkčení vody je snad ten nejjednodušší. Jde vlastně o klasickou nádobu, která je ale navíc opatřena o speciální filtr, který má za úkol vaší vodu přefiltrovat. Jeden tento filtr vám vydrží přibližně měsíc a půl a pak je nutné vyměnit jej za jiný. Na trhu je k dostání několik různých typů filtrů. Z nabídky si tedy vyberou i ti, které netrápí zrovna tvrdá voda, ale i tak by si chtěli svou vodu o něco vylepšit.