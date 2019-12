Jak se liší chlebíčky, kanapky a jednohubky? Aneb silvestrovské pohoštění

Na Silvestra se většina z nás nacpe vším možným a prolije to alkoholickými drinky. To je sice nápor na organizmus, na druhou stranu párkrát do roka poruší zdravou výživu i opravdoví profíci na sebeovládání. V dnešním článku si představíme pár dobrot, které jsou sice známé všem, ale málokdo se v nich vyzná.

Chlebíčky

Česká klasika. Plátek bílé veky a na něm navršený majonézový salát pařížského typu, šunka a obloha. Tou je většinou kolečko suchého salámu, vajíčka, okurky a kudrnatá petrželka. Dobrý chlebíček je opravdovou lahůdkou.

Kanapky

V podstatě se jedná o menší verzi obložených chlebíčků s tím rozdílem, že základem nikdy není plátek bílého pečiva. Použít můžete plátek celozrnné nebo žitné bagety, ale také třeba krekry či suchary. Kanapky jsou celosvětově známé finger food pohoštění, na jehož konzumaci by vám mělo postačit jedno nebo dvě kousnutí.

Náš tip: Použít můžete celozrnný toastový chléb, ze kterého vykrájíte kolečka či jiné tvary.

Jednohubky

Na plátky nakrájený rohlík nebo užší bagetka s oblohou, u které se meze nekladou. Klobása, sýr, okurka, různé druhy pomazánek a další. Jednohubky jsou podávány buď jen tak nebo s párátkem, které usnadní servírování a samotné pojídání.

Náš tip: Nevsázejte jen a pouze na klasiku, kterou je čabajka. Improvizujte, experimentujte, zkoušejte nevyzkoušené, kombinujte chutě, barvy i vůně.

Mini hamburgery

Další velmi oblíbené obložené pečivo. Uvnitř zdaleka nemusí být jen mini kolečko mletého masa s klasickou zeleninovou oblohou. Velmi vyhledávaný je čerstvý sýr s uzeným lososem nebo karamelizovanou cibulkou.

Tartaletky ze slaného těsta

Košíčky ze slaného těsta můžete plnit vším, co máte rádi. Oblíbenou pomazánku navršte do tartaletky za pomoci zdobícího sáčku. Jen tak dosáhnete dokonalého vzhledu. Jíme totiž i očima.

Náš tip: Nebojte se při aranžování pochutin pracovat se svou fantazií.

Slaný koláč, tzv. quiche

Slané těsto na quiche můžete dnes koupit v každém větším supermarketu a jako náplň do smetanovo-sýrovo-vaječné hmoty použít snad opravdu vše od lososa a slaniny až po cibuli a chřest.

Slané koláče jsou velmi vyhledávanou nejen silvestrovskou chuťovkou, a to zejména protože ho lze připravit s předstihem a podávat studený.

Listové těsto

To kupte již rozválené a vždy chlazené. Ušetříte si tím spoustu práce a také nepořádku v kuchyni. Listová těsta jsou již na pečícím papíře, takže je stačí rozmotat, nakrájet na požadovaný tvar a plnit ve stylu pizza. Slané koláče jsou velmi vyhledávanou nejen silvestrovskou chuťovkou, a to zejména protože ho lze připravit s předstihem a podávat studený.

Listové těsto

To kupte již rozválené a vždy chlazené. Ušetříte si tím spoustu práce a také nepořádku v kuchyni. Listová těsta jsou již na pečícím papíře, takže je stačí rozmotat, nakrájet na požadovaný tvar a plnit ve stylu pizza.

Listové těsto můžete také pomazat protlakem a poházet bylinkami, zamotat a rozkrájet jako šneky.

Opečené chleby, tzv. bruschetty

Opečený chléb s oblohou z rajčatového salámu. Sáhnout ale můžete i po italských sušených šunkách, sýrech či rukole. V Itálii sice jde o předkrm, ale pokud opečete užší bagety či jiný chléb, dostanete perfektní pohoštění také na Silvestra.