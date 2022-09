Jak rychle naložit jakoukoli zeleninu

Chladné, slané okurky přímo z lednice jsou jedním z nejjednodušších potěšení, které si můžeme dopřávat po celý rok. Rychlé nakládání je také skvělým řešením pro uchování spousty druhů produktů z trhu nebo ze zahrady. Navíc nevyžaduje složité zavařování ani hromadu zeleniny. A co je nejlepší, tento jednoduchý recept můžete přizpůsobit pro jakoukoli čerstvou zeleninu; vyzkoušejte směs octů a koření pro skutečně vlastní požitek z nakládání.

Co je to rychlá okurka a rychlé nakládání?

Rychlé okurky (a nakládání) jsou také známé jako lednicové okurky. Je to jednoduše zelenina naložená v roztoku octa, vody a soli (někdy také cukru) a uložená v chladničce. Rychlo okurky nemají tak hlubokou chuť jako kvašené okurky, ale také potřebují jen několik dní v nálevu, než si je můžete vychutnat. Rychle naložené okurky také není třeba konzervovat, pokud jsou uloženy v chladu.

Čerstvé je nejlepší

Nakládání je nejlepší provádět s velmi čerstvou zeleninou. Mírně otlučené exempláře si nechte na polévky nebo jiné způsoby konzervace. Nakládat lze téměř jakoukoli zeleninu a je jen na vás, v jakém tvaru ji naložíte. Například mrkev můžete oloupat a nakrájet na nudličky nebo mince. Cherry rajčata je nejlepší konzervovat vcelku. Pokud používáte zelenou zeleninu – například k přípravě nakládaných zelených fazolek nebo cuket – můžete ji nejprve blanšírovat ve vroucí vodě po dobu dvou až tří minut a poté šokovat v ledové lázni, aby se zachovala její barva, ale tento krok je čistě volitelný.

Příprava zeleniny na nakládání

Nakrájejte na tenké plátky: okurky, letní dýně, zázvor, červenou cibuli.

Nakrájejte na nudličky: mrkev, okurky

Oloupejte: mrkev

Blanšírujte: zelené fazolky (nepovinné, ale pomáhá zachovat jejich barvu)

Základy solného nálevu

Pro rychlé nakládané okurky je základním nálevem stejný díl octa a vody, ale poměr můžete upravit podle svých preferencí. Hodí se jakýkoli základní ocet – bílý, jablečný i rýžový. Tyto octy můžete použít samostatně nebo v kombinaci. K nakládání se vyhněte starším nebo koncentrovaným octům, jako je balzamikový nebo sladový ocet.

Přizpůsobené příchutě

Tajemství skutečně jedinečné a chutné nakládané zeleniny spočívá v koření, které přidáte do nálevu. Koprové okurky nejsou nic jiného než okurky ochucené česnekem, koprovým semínkem a vločkami červené papriky. Mrkev se stane exotičtější, když se naloží s koriandrem, zázvorem, kurkumou a tymiánem. Mezi další klasické kombinace patří zelené fazolky s česnekem a čerstvým koprem, cherry rajčátka se zrnky černého pepře a česnekem a dýně s cibulí a česnekem.

Ochucení:

Čerstvé bylinky: kopr, tymián, oregano a rozmarýn se dobře uchovávají.

Sušené bylinky: tymián, kopr, rozmarýn, oregano nebo majoránka.

Stroužky česneku: rozmačkané pro jemnou česnekovou chuť nebo nakrájené na plátky pro výraznější česnekovou chuť.

Čerstvý zázvor: oloupaný a nakrájený na tenké plátky

Celé koření: hořčičné semínko, koriandr, zrnka pepře, vločky červené papriky

Mleté koření: kurkuma nebo uzená paprika jsou skvělé jak pro barvu, tak pro chuť.

Jak vyrobit nakládanou zeleninu

Počet porcí: 2 litrové sklenice – Celková doba: 20 minut – Doba přípravy: 5 minut

Ingredience:

500 gramů čerstvé zeleniny, například okurky, mrkev, zelené fazolky, letní dýně nebo cherry rajčata

2 snítky čerstvých bylinek, například tymiánu, kopru nebo rozmarýnu (nepovinné)

1 až 2 čajové lžičky celého koření, například zrnka černého pepře, koriandru nebo hořčičných semínek (nepovinné)

1 čajová lžička sušených bylinek nebo mletého koření (nepovinné)

2 stroužky česneku, rozmačkané nebo nakrájené na plátky (nepovinné)

1 šálek octa, například bílého, jablečného nebo rýžového

1 šálek vody

1 polévková lžíce košer soli nebo 2 čajové lžičky mořicí soli

1 lžíce krystalového cukru (nepovinné)

Vybavení:

Kuchařský nůž a prkénko

2 litrové sklenice se širokým hrdlem a víčky

nálevka na zavařování (volitelně)

Postup:

1. Připravte sklenice. Umyjte 2 litrové sklenice se širokým hrdlem, víčka a kroužky v teplé mýdlové vodě a dobře je vypláchněte. Odložte stranou, aby se vysušily, nebo je úplně vysušte ručně.

2. Připravte zeleninu. Zeleninu omyjte a osušte. Oloupejte mrkev. Ořízněte konce fazolí. Nakrájejte zeleninu na požadované tvary a velikosti.

3. Přidejte ochucovadla. Rozdělte bylinky, koření nebo česnek, které používáte, do sklenic.

4. Přidejte zeleninu. Napěchujte zeleninu do sklenic a dbejte na to, aby od okraje sklenice k vrcholkům zeleniny zbývalo půl centimetru místa. Sklenice zabalte co nejtěsněji, aniž byste je rozbili.

5. Připravte slaný nálev. Ocet, vodu, sůl a cukr (pokud používáte) dejte do malého hrnce na vysokou teplotu. Přiveďte k varu a míchejte, aby se sůl a cukr rozpustily. Zeleninu zalijte nálevem a každou sklenici naplňte do 1/2 cm od horního okraje. Je možné, že nespotřebujete všechen nálev.

6. Odstraňte vzduchové bubliny. Několikrát jemně klepněte sklenicemi o pult, abyste odstranili všechny vzduchové bubliny. V případě potřeby dolijte další nálev.

7. Sklenice uzavřete. Nasaďte na sklenice víčka a pevně je zašroubujte.

8. Vychlaďte a uložte do chladničky. Sklenice nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Nakládané okurky skladujte v chladničce. Stárnutím okurky získají na chuti – snažte se počkat alespoň 48 hodin, než je otevřete.

Skladování: Tyto okurky se nekonzervují. Lze je skladovat v chladničce až 2 měsíce. Pokud je zpracujete a zavaříte do sklenic, můžete je neotevřené skladovat při pokojové teplotě.