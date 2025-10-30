RSS Facebook Twitter

Jak připravit sladkosti na dětskou halloweenskou party

Říj 25

Když se řekne Halloween, většina dětí si vybaví dýně, strašidla a hlavně hromadu sladkostí. A přesně o to tady jde. Udělat z obyčejné oslavy malý karneval chutí, barev a cukrové radosti. Zapomeňte na kupované sušenky a bonbony, které děti sice sní, ale už je za chvíli nezajímají. Domácí dobroty jsou úplně jiná liga.

Zdroj foto: Victoria / Adobestock.com

Stačí trochu fantazie, pár základních surovin a ochota smířit se s tím, že bude všude mouka. Výsledkem ale bude stůl plný sladkostí, které vypadají děsivě, ale chutnají skvěle.

Ovocné strašidelné dorty

Když chcete něco efektního a přitom jednoduchého, ovocné dorty jsou sázka na jistotu. Můžete je udělat v mini verzi pro každé dítě zvlášť, nebo připravit jeden větší se strašidelnou výzdobou. Základem je piškotový korpus nebo piškotové těsto, mezi které dáte vrstvu tvarohu a rozmačkaných malin. Když se maliny trochu roztečou, připomínají krvavou polevu, a to je na Halloween přesně to, co chcete. Stačí pár gumových červíků nebo kousky ovoce ve tvaru lebek a dort se promění v malou hororovou pohádku.

Palačinky: recept, který děti milují

Není nic jednoduššího než recept na palačinky, který funguje vždycky. Z klasického těsta udělejte malé placičky a vytvořte z nich strašidelné obličeje. Oči z banánu, pusa z jahody, zuby z mandlí. Děti si je klidně mohou dozdobit samy. Je to tedy zábava i svačina v jednom. Sladkou variantu uděláte, když palačinky namažete čokoládovým krémem, svinete do ruliček a přeříznete napůl. Každá půlka se pak dá proměnit v „mumii“. Stačí na ni kápnout pár proužků z bílé polevy, aby připomínaly obvazy, a nakonec přidat dvě čokoládové čočky nebo lentilky jako oči.

Dýňové muffiny

Halloween bez dýně by nebyl Halloween. Ale tentokrát ji zkuste použít do těsta. Dýňové muffiny jsou vláčné, voňavé a v kombinaci se skořicí a čokoládou prostě dokonalé. Navíc se dají krásně ozdobit, třeba oranžovou polevou, pavučinami z rozpuštěné bílé čokolády nebo malými zapichovátky s halloweenskou tématikou, jako jsou duchové, netopýři či dýně. A jestli chcete děti opravdu nadchnout, schovejte dovnitř kousek čokolády nebo oříšek.

Strašidelné cake pops a sušenky s očima

Je důležité mít i klasické drobnosti, které mizí ze stolu nejrychleji. Cake pops jsou malé kuličky z piškotu a krému na špejli, které můžete obalit do čokolády a ozdobit jako příšerky. Oči, zuby, pavoučí nožičky, tady se fantazii meze nekladou. Stejně dobře fungují i sušenky s očima. Stačí obyčejné máslové těsto, vykrajovátko a pár lentilek, které vypadají jako strašidelné oči.

Sladké elixíry a kouzelná želé

Každá pořádná párty potřebuje i pití. Vyskládejte malé kelímky s vrstvičkami želé v barvách Halloweenu jako jsou oranžová, fialová, černá. Můžete do nich přidat kousky ovoce nebo medvídky, kteří na pohled plavou v želatině.

A jestli chcete něco rychlejšího, připravte si kouzelný elixír. Co si pod tím představit? Je to jednoduše mléko s trochou sirupu, které se po zamíchání zbarví do růžova nebo zelena. Děti budou nadšené z obarvených jazyků.

Dětská halloweenská párty nemusí být o strašení, ale o smíchu a sladkostech, které potěší i dospělé. Důležité je, aby všechno bylo barevné, měkké a trochu ulítlé.

