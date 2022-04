Jak opravdu nejlépe odkyselíte své tělo?

Překyselené tělo dovede napáchat opravdu velké škody a způsobit řadu nemocí, proto po období, kdy jsme si dopřávali mnoho dobrot je potřeba mu trochu odlehčit. A jak to nejlépe udělat? Změňte jídelníček a posilněte svůj organismus a imunitu.

Jezte zásadité potraviny

Kromě sacharidů, bílkovin a tuků tělo potřebuje i mnoho vitamínů a minerálů. Některé z nich jsou kyselinotvorné a jiné zásadité. Tělo potřebuje obojí. Proto pro jeho dokonalé odkyselení jezte stravu bohatou na sodík, draslík, vápník, hořčík a železo. Z kyselých poté síru, fosfor, chlor, fluor, jód a křemík. K prevenci překyselení se doporučuje, aby se strava skládala ze 70 až 80 % zásaditých potravin a 20 až 30 % kyselých potravin. Zásaditá strava je především vegetariánská, s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny, bylinkových čajů, mléčných výrobků, kváskového chleba a za studena lisovaných olejů.

Vyhýbejte se kyselým potravinám

Chuť jídla neprozradí, zda se jedná o kyselé potraviny. To souvisí se schopností potravin vázat a uvolňovat atomy vodíků. Potraviny, které mají vysoký obsah alkalických solí, vážou a neutralizují kyseliny. Doporučujeme vyhnout se alkoholu, cukru, kávě, nikotinu, masu, soli, sladkým drinkům a šťávám, produktům z bílé mouky a konzervovaným potravinám.

Snižte množství svého stresu

Produkce stresových hormonů vyvádí normální metabolismus z rovnováhy. Proto lidé, kteří se v práci nebo doma neustále potýkají se stresem, trpí řadou zdravotních problémů jako je dna, vypadávání vlasů, nespavost, vysoký krevní tlak, ale i jiné. Základem pro snižování stresu je dostatečný spánek. Skvělé je také meditovat a hodně pobývat v přírodě, případně se věnovat koníčkům, které máte rádi.

Dýchejte vědomě

Plíce jsou nejdůležitějším orgánem pro vylučování kyselin. Ve stresových situacích často nevědomě dýcháme rychleji než normálně. Pokud trvale dýcháte mělce, vaše buňky nemohou optimálně pracovat. Čím intenzivnější je dýchání, tím větší kapacita systému vzniká a tím více se uvolníme. Přesně z tohoto důvodu se v józe a během meditace soustředíme na hluboký nádech a výdech.

Popíjejte citronovou vodu

Citrón je extrémně zásaditý. Umožní tak tělu dokonale vyrovnat pH a detoxikovat organismus. Kromě toho zvýšíte dávku vitamínu C a tím si zvýšíte imunitu, možná odbouráte i únavu. Udělejte si nový zvyk. Hned po ránu, nejlépe na lačný žaludek, vypijte sklenici vlažné vody s citronovou šťávou. To udělá vaši krev více zásaditou a sníží i různé bolesti. Citrónová šťáva vám dodá neuvěřitelnou energii.

Mějte dostatek pohybu

Pravidelný pohyb a cvičení také napomáhají tělu fungovat správně a odkyselit organismus. Během cvičení nedýcháme jen hluboce a intenzivně, ale také se potíme. To tělu umožňuje zbavovat se škodlivých látek skrze kůži. Chystáte-li se do sauny, tak jen do toho. Sauna je vřele právě z důvodu vysokého pocení doporučována.

Pijte hodně čisté vody

Svému tělu napomůžete zbavit ho překyselení pitím velkého množství čisté vody. Tělo se vyčistí jen tak, že mu budete dopřávat opravdu hodně vody. Standardem by měly být 3 litry. Kombinovat ji můžete s bylinnými čaji, které podpoří i funkci ledvin.

Dopřejte si zásaditou koupel

Speciální zásadité koupele také dopomohou vašemu tělu odkyselit se a pořádně tak nastartovat imunitní systém. V horkých lávových pramenech je zásaditosti opravdu hodně. Pakliže ale nemáte nyní čas jet na dovolenou do oblastí se sopečnými jezírky, zakupte si speciální soli nebo šumivé bomby se složením z magnézia, kalcia, atd. Dopřejte si příjemně teplou koupel a nechte zásaditost pronikat skrze vaší kůži do těla.