Jak ochránit domácí mazlíčky v horkém počasí

Jak teploty stoupají, všichni lidé (včetně domácích mazlíčků) se těší ven, aby si konečně užili krásného počasí. Zatímco my si vychutnáváme horké, sluneční paprsky a teplý vzduch, naši čtyřnozí přátelé to mnohdy snášejí o mnoho hůře. V takových chvílích se velmi často a lehce stane, že zvířátko extrémní horko již nezvládá tělesně regulovat a začne se přehřívat, je dehydrované a může dostat úpal. My vám proto přinášíme několik bezpečnostních tipů, které vám pomohu ochránit vaše milované zvířátko v tropických dnech.

Udržujte je v chladu

Když udeří vysoké teploty, zajistěte, aby měl váš čtyřnohý mazlíček několik možností, jak zůstat v chladu. Kočky a psi se potí pouze tlapkami, takže je pro ně o to snadnější se tělesně přehřát. Jejich primární způsob ochlazování spočívá v dýchacích cestách (zejména u psů). Štěňata a koťata mají ještě těžší samoregulaci teploty. Krátkonosí (buldoček apod.), s nadváhou a starší mazlíčci jsou jen některé ze skupin u kterých je vyšší riziko přehřátí a úpalu.

Pokud trávíte čas venku, připravte si stinné místo k odpočinku a při hraní si se zvířátkem dělejte přestávky (hraní se snažte omezit na minimum). Zvířátku také můžete vytvořit zmrzlé lahůdky pomocí forem na kostky ledu či zmrzlinu. Může to být pochoutka ve formě zmražené vody nebo vývaru (bez cibule a česneku) s nějakým dobrým překvapením uvnitř. To vám také pomůže udržet vašeho mazlíčka dostatečně hydratovaného.

Udržujte je hydratované

Stejně jako lidé, tak i kočky, psi a jiná zvířátka se mohou v horkém počasí rychle dehydratovat. Ačkoli se to nezdá, dokonce i krátký pobyt venku může způsobit mírnou dehydrataci. Ujistěte se, že ať už jdete na procházku či se nacházíte na dvorku u svého domu, tak sebou budete mít vždy dostatek vody pro vašeho mazlíčka. Hydrataci můžete zvýšit také tím, že zvířátko budete krmit konzervovanými potravinami nebo přidáte vodu do suchých granulí při každém krmení.

Dávejte pozor na tyto známky dehydratace u vašeho mazlíčka:

méně energie

suchý nos nebo dásně

těžké dýchání

ztráta chuti k jídlu

a další..

Chraňte jejich tlapky

Chůze po horkém chodníku může způsobit popáleniny polštářků na tlapkách vašeho mazlíčka. Pokud nevíte, jestli je chodník vhodný pro chůzi, udělejte jednoduchý test. Položte hřbet ruky na chodník, pokud vás začne ihned pálit, znamená to, že je příliš horký i pro tlapky vašeho pejska. Zkuste se chodit procházet se svým mazlíčkem buď brzy ráno nebo až po západu slunce. Tím minimalizujete riziko popálení. Pokud potřebujete jít se svým zvířátkem ven v průběhu dne, kdy je největší horko, zvažte investici do speciálních psích botiček, které ochrání tlapky před popáleninami a puchýřky. Zkuste chodit co nejvíce po trávě a zaneřáděných místech namísto chodníku a asfaltu (který dokáže být v letním období extrémně horký!).

Ochraňte je před škůdci

Trávení času venku vystavuje vašeho mazlíčka riziku různých škůdců, kteří mu mohou ublížit. Blechám a klíšťatům se během teplých teplot daří stejně jako komárům (kteří mohou přenášet srdeční červy na vaše psy a kočky). Ujistěte se, že je váš mazlíček na dobré, širokospektrální, preventivní léčbě proti parazitům. To zahrnuje také domácí mazlíčky (králík, křeček, papoušek), protože paraziti se mohou snadno dostat dovnitř skrze otevřená okna a dokonce i díky podrážce na vašich botách.

Nikdy nenechávejte svého mazlíčka ve vozidle

I když necháte otevřená okna a auto je zaparkované ve stínu, může se teplota během jarních měsíců (nemáme na mysli přímo léto, kdy je teplota několikanásobně vyšší) uvnitř auta během okamžiku vyšplhat na 40°C a výše. Pokud si tedy nemůžete svého psa vzít na všechna místa, kam si potřebujete zajít, raději ho nechte doma , než si zařídíte všechny pochůzky.