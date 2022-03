Jak na low carb dietu?

Potřebujete zhubnout nějaké to kilo, do žádné drastické diety se ale pouštět nechcete? Možná s ní už máte negativní zkušenosti a chcete to zkusit jinak. Zaujala vás low carb dieta a rádi byste ji zkusili? Čtěte dál, poradíme vám, jak na ni!

Low carb dieta omezuje příjem sacharidů

Jak už napovídá sám název, jejím principem je omezení sacharidů. S tím je spojená i změna celkového poměru makroživin, které ze stravy přijímáme, tedy sacharidů, tuků a bílkovin. Zní to složitě? Nebojte, tak hrozné to není.

Low carb dietu můžeme označit i jako nízkosacharidovou dietu a patří v poslední době mezi neoblíbenější diety. Podle toho, kolik sacharidů denně přijmete, ji můžeme rozdělit na:

Dietu s velmi nízkým příjmem sacharidů, kdy sacharidy tvoří méně než 10 % denního energetického příjmu.

Dietu s nízkým příjmem sacharidů (méně než 26 % denního příjmu)

Dietu se středním příjmem sacharidů (26-44 %)

Vysoký příjem sacharidů (45 a více %)

Bez sacharidů se neobejdeme

Naše tělo sacharidy potřebuje, jsou pro nás primárním zdrojem paliva v těle, dál se také podílí na normálním fungování imunitního systému, ovlivňují vznik a rozvoj některých onemocnění a plní i další funkce. Z jídelníčku je tak vyřadit zcela nemůžeme, můžeme ale snížit jejich příjem tak, aby tělo začalo získávat energii z vlastních tukových zásob a tím pak dojde ke snižování hmotnosti.

I když si teď možná život bez sacharidů nedovedete představit, zase takový problém to není. Sladké a na sacharidy bohaté potraviny prostě nahradíte potravinami bohatými na tuky a bílkoviny.

Co si při low carb dietě můžete dopřát a čeho se vyvarovat?

Low carb dieta vám pomůže žít život naplno. Určitě taky znáte ten pocit, kdy se najíte a nejlépe si šli hned lehnout. Když budete dodržovat zásady nízkosacharidového stravování, budete plni energie a síly, udržíte si štíhlou postavu.

Mezi povolené potraviny patří potraviny bohaté na bílkoviny a tuky, tedy:

Maso

Vejce

Mléčné výrobky, tvrdé sýry

Mořské plody

Ryby a mořské plody

Sója

Konopné a lněné semínko, chia semínka

Vlašské ořechy

Avokádo

Olivový olej

Zelenina tělu zase dodá potřebnou vlákninu. Nejlepší je ta zelená jako cuketa, špenát, zelí, kapusta.

Ovoce s nízkým obsahem sacharidu (např. borůvky, rybíz, maliny, švestky, třešně atd.)

Čemu se vyhnout?