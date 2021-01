Jak na domácí sliz jednoduše

Sice vůbec nepochopím, co děti na slizu tak milují, ale jeho oblíbenost v naší domácnosti je celoročně. Nic z něho nevyrobíte, nevymodelujete a stejně je to hit již od 70.let minulého století, kdy s ním přišla světoznámá firma Mattel. Zkuste si ho také vyrobit z několika málo běžně dostupných ingrediencí a nebudete litovat. Děti se zabaví výrobou i následnou hrou s ním. Co víc si přát?

V našem receptu určitě nehledejte jedovatý tetraboritan sodný, který můžete znát jako hnojivo Borax. Určitě si vystačíte s těmito surovinami:

Budete potřebovat:

1 lžíce tekutého lepidla (my jsme použili Herkules)

3 lžíce tekutého mýdla (my jsme použili obyčejné z Lidlu)

2-3 lžíce jedlé sody

potravinářské barvivo, třpytky

Postup:

V plastové misce smíchejte tekuté ingredience, přidejte barvivo a pořádně zamíchejte. Pak postupně za stálého míchání přisypávejte jednou sodu, dokud nebude mít sliz požadovanou strukturu. Nakonec můžete přimíchat třpytky.