Jak opravit elektrickou zásuvku, která drhne, hřeje nebo „nedrží“

Úno 2616 Autor: Claudie Kornelová

Elektrická zásuvka, ze které vypadává vidlice, jde do ní špatně zapojit spotřebič nebo se při používání hýbe, dokáže být pěkně nepříjemná. Člověk má navíc často respekt – elektřina není legrace. Dobrá zpráva je, že ne každá závada znamená hned velký problém a u některých věcí stačí jednoduchý zásah. Zároveň ale platí, že je potřeba vědět, kdy se do opravy pustit a kdy raději couvnout. Pojďme si to projít krok za krokem, lidsky a bez strašení.

zásuvka

Pokud si na opravu zásuvky nevěříte, zavolejte raději odborníka. Zdroj foto: Pixabay.com – NinaDarcy

Jak poznáte, že je se zásuvkou problém

Elektrická zásuvka obvykle „neodchází“ ze dne na den. Většinou dává signály dopředu:

  • vidlice v ní nedrží a vypadává
  • při zapojování cítíte odpor nebo drhnutí
  • zásuvka se hýbe ve zdi
  • občas zahřeje
  • při zapojení slyšíte lupnutí nebo prasknutí

Pokud se objeví víc těchto příznaků najednou, je na čase zbystřit.

Bezpečnost na prvním místě

Tohle je důležité říct hned na začátku:
Než se zásuvky dotknete, vypněte jistič.
Nestačí světlo zhasnout – musí jít dolů proud v celé větvi.

Pokud si nejste jistí, kde který jistič je, nebo máte starou elektroinstalaci, do zásuvky se nepouštějte. Tady už je lepší zavolat odborníka.

Proč vidlice v zásuvce nedrží

Nejčastější důvod je jednoduchý: unavené nebo roztažené kontakty uvnitř zásuvky. To se stává hlavně:

  • u starších zásuvek
  • tam, kde se často zapojují a odpojují spotřebiče
  • u levnějších typů

Kontakty časem ztratí pružnost a vidlice pak nemá co „držet“.

Řešení: V tomhle případě se zásuvka neopravuje, ale vyměňuje. A upřímně – je to často nejbezpečnější varianta.

zásuvka

Pokud vidlice v zásuvce nedrží, může to být tím, že je zásuvka již stará. Zdroj foto: Pixabay.com – HansF

Když se zásuvka hýbe ve zdi

Hýbající se zásuvka je častý problém hlavně ve starších bytech. Samotná elektroinstalace může být v pořádku, ale:

  • povolily se upevňovací šrouby
  • krabička ve zdi nedrží
  • omítka kolem zásuvky je vymačkaná

Tady často pomůže:

  • sundat kryt
  • zkontrolovat uchycení
  • znovu zásuvku pevně ukotvit

Pokud ale vidíte, že je krabička ve zdi rozpadlá nebo se drolí omítka, už to není jen kosmetika.

Drhne při zapojování spotřebiče

Když jde vidlice do zásuvky špatně, může to mít víc příčin:

  • deformovaný plast zásuvky
  • nečistoty uvnitř
  • špatně usazený mechanismus

V žádném případě:

  • netlačte silou
  • nepáčte šroubovákem

Tím se kontakty můžou poškodit ještě víc.

Kdy zásuvku raději vyměnit

Výměna zásuvky dává smysl, pokud:

  • je stará
  • hřeje
  • vidlice v ní nedrží
  • je mechanicky poškozená

Samotná zásuvka není drahá a výměna je často bezpečnější než pokusy o „opravy“.

zásuvka

Pokud je zásuvka mechanicky poškozená, vyměňte ji. Zdroj foto: Pixabay.com – Julliett

Kdy už zavolat elektrikáře

Určitě volejte odborníka, pokud:

  • se zásuvka zahřívá
  • cítíte zápach
  • jiskří
  • máte hliníkové rozvody
  • si nejste jistí postupem

Tady už nejde o drobnou opravu, ale o bezpečnost.

Co rozhodně nedělat

  • neopravovat zásuvku pod proudem
  • nestrkat dovnitř kovové předměty
  • neimprovizovat s lepidly a páskami
  • nenechávat závadu „na později“

Elektrická zásuvka, která nefunguje správně, se sama nespraví.

Elektrická zásuvka, která drhne, nedrží nebo se hýbe, není jen nepohodlí – je to signál, že něco není v pořádku. Někdy stačí drobný zásah, jindy je nejlepší řešení výměna. Důležité je nepodceňovat varovné příznaky a nebát se říct si o pomoc, když si nejste jistí.

