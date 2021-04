Jak levně a rychle odstranit vodní kámen?

Bílá vrstva na kohoutcích. Usazeniny vodního kamene v bojleru či pračce. Také to znáte? Na změkčení vody pomůže elektromagnetický odstraňovač.

V současné době existuje na trhu mnoho metod, jak účinně změkčit vodu, a zabránit tak zničení spotřebičů. Jednou z nich jsou elektromagnetické odstraňovače vodního kamene řady OVK, které vyrábí česká firma Format 1 sídlící v Křenovicích nedaleko od Brna.

Jak popisuje jednatelka firmy Lucie Jakubčíková, odstraňovače, či spíše „neusazovače“ vodního kamene především zamezují jeho přichytávání na vnitřní stěny trubek, ať už jsou plastové či kovové, čímž se nesnižuje jejich průřez. Mírně také pomáhají uvolňovat již usazený vodní kámen. „Mezi největší výhody patří nízká pořizovací cena a snadná instalace, není potřeba žádný zásah do stávajícího vodovodního systému. Princip přístroje spočívá v tom, že jakmile voda projde přes cívku vytvořenou navinutým vodičem okolo trubky, změna iontů snižuje schopnost shlukování krystalků vodního kamene a tedy jeho usazování na stěny trubek. Vodní kámen ve formě mikroskopických krystalků na konci potrubí buď vyteče z kohoutku ven anebo je zachycován v perlátorech, což jsou síťky na koncích kohoutků, které pak doporučujeme častěji čistit. Nebo je možné za odstraňovač instalovat filtr mechanických nečistot, který také prodáváme.“

Přístroje pro méně i více vápenatou vodu

Moravská firma Format 1, která je na trhu už třicet let, dodává změkčovače ve trojím provedení. „Pro méně vápenaté vody jsou určeny přístroje OVK1 a OVK2, které jsou pro potrubí do 1 a 2 coulů, poslední nejvýkonnější typ OVK3 je vhodný na hodně vápenatou vodu ze studně a potrubí do 4 coulů.

OVK3 se dá použít také v bytech, kde vedle sebe teče teplá a studená voda, kdy půlku vodiče navinete na teplou a půlku na studenou, a máte ochráněné oba přívody,“ upřesňuje Jakubčíková.

Proč je měkká voda lepší?