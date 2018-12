Jak je to s vanilkovým cukrem?

Vanilkový cukr je ingredience, která k vánočnímu pečení neodmyslitelně patří. Už jste si ale všimli toho, že na kupovaných sáčcích není nápis vanilkový cukr, nýbrž tam najdete nápis vanilínový cukr? Nevěnovali jste tomu pozornost v domnění, že o nic nejde a jedná se o ten samý produkt? V tom případě budete nejspíš nepříjemně překvapení, protože tomu tak rozhodně není. Vanilka je velmi aromatické koření, původem z Mexika. V podstatě se jedná o fermentovanou tobolku (lusk), která se získává z některých druhů orchidejí rodu vanilovník.

Vanilkový x vanilínový cukr

Pokud budete mít tyto dva produkty ochutnat, nejspíš vůbec nepoznáte který je který. To je taky důvod, proč většina spotřebitelů mezi těmito dvěma produkty nehledá rozdíl. Možná ale vanilínový cukr přestanete používat ve chvíli, kdy se dozvíte něco o tom, jak se vlastně získává. Vanilka patří mezi jedno z nejdražších koření na světě, a protože se lidé snaží vymýšlet stále více nových věcí za jasným cílem ušetřit, přišel na trh vanilínový cukr. Vanilínový cukr obsahuje látku ethylvanilín, která se vyrábí uměle a to z uhlí nebo z ropy. Častěji se setkáváme s druhou variantou a to díky tomu, že získat tuto látku z ropy je mnohem jednodušší a právě také levnější. Až tedy budete příště stát u regálů s vanilínovými cukry, nákup si dobře rozmyslete. O trochu lépe jsou na tom se svým složením cukry vanilkové. Ale i zde ve složení často najdete spoustu zbytečných látek, které v takovém produktu zkrátka nemají co dělat. Pokud narazíte na vanilkový cukr s označením bio, nejspíš koupíte to nejlepší, co můžete ale i zde si raději dobře prostudujte etiketu. Tyto druhy vanilkových cukrů nejčastěji seženete ve zdravých výživách.

Vanilkový lusk

Jednou z nejlepších možností, jak získat vanilkový cukr je jeho domácí výroba. Tak budete mít jistotu, že v cukru nejsou přidané žádné zbytečné látky, nebo že dokonce není vyroben z ropy. Výroba takového cukru je velmi jednoduchá a zvládne jí i naprostý kuchařský amatér. K jeho výrobě budete potřebovat vanilkový lusk. Ten je k dostání téměř ve všech supermarketech. Jeho cena je sice o něco vyšší, než je cena sáčku vanilkového či vanilínového cukru ale zase z něho vyrobíte poměrně velké množství cukru a jeho chuť a vůně bude nepřekonatelná. Pokud si tedy zakoupíte vanilkový lusk, budete ho muset podélně rozříznout a pomocí tupé strany nože velmi opatrně vyškrábněte zrníčka z obou polovin lusku. Při práci buďte velmi opatrní, ať se při rozřezávání lusku nezraníte. Tyto zrníčka pak nasypte do cukru a máte hotovo. Černých zrníček v cukru se nebojte, podle nás totiž vypadají kouzelně! Pokud se bojíte práce s nožem, máte také možnost zakoupit si vanilku již mletou. Odpadne vám tedy kus práce a výsledek bude stejně úžasný. Receptů na výrobu vanilkového cukru je velké množství, my si můžeme uvést například tento. Na 1 kg cukru dle vašeho výběru (krupice, moučka…) budete potřebovat 10g mleté vanilky. Tyto dvě ingredience jednoduše smícháte dohromady a necháte alespoň 14 dní uležet a cukr je připraven k použití. Opravdu tedy můžete vidět, že nejde o žádné velké kulinářské umění. Výsledek je ale ohromný, a tak by byl hřích domácí vanilkový cukr alespoň nevyzkoušet.