Jak dlouho můžete nechat rybičku doma samotnou? Odpověď vás možná překvapí!

Ano, rybičky jsou nenároční domácí mazlíčci. V porovnání se psy a kočkami jsou sladkovodní rybičky procházkou růžovým sadem (ne doslova, to nemají rády). Nicméně ryby jsou stále zvířata, která vyžadují péči a pozornost. Rychlé víkendy mimo domov i dlouhé dovolené vyžadují posily, pokud se jedná o to, nechat rybičky doma samotné. Při určování doby, po kterou můžete nechat rybu doma samotnou, hraje největší roli potrava. V závislosti na druhu ryb, počtu ryb a velikosti nádrže můžete nechat rybičky o samotě po dobu dva až sedm dní.

Upozornění: Mluvíme o sladkovodních rybách! Tropické a mořské ryby mají zcela odlišné potřeby.

Jak dlouho vydrží ryba bez jídla?

Svět akvárií uvádí, že většina ryb může bez problémů bez potravy vydržet dva až čtyři dny, než se z toho stane problém. Zároveň s tím ale také upozorňuje na to, že to není ideální, protože to způsobuje stres a vyřazuje ryby z denního rytmu. Pokud je však skutečně potřebuje na pár dnů ponechat samotné, tak to ale je možné. (Nezanedbávejte pravidelné krmení ryb, nechte si ho na dobu dovolené.) Po několika dnech bez potravy začíná ryba spalovat své zásoby energie.

Jak dlouho vydrží ryba bez jídla, závisí na její stravě, věku, velikosti a druhu. Například masožravé ryby, které se živí červy nebo brouky, mohou být schopny vydržet po jednom velkém jídle docela dlouho, zatímco ryby živící se rostlinami se obvykle musí pást nebo okusovat menší kousky jídla v průběhu dne, aby vstřebaly živiny. Roli hraje také metabolismus! Mladé, aktivní ryby mohou potřebovat více potravy k udržení energie, zatímco sedavé (málo se pohybující a spíše se držící při dnu) nebo dospělé ryby nepotřebují doplňovat kalorie tak často.

Některé druhy ryb, jako například betta (Bojovnice pestrá), mohou přežít bez potravy až týden. Jiné, jako například angelfish, to vydrží i dva týdny. Opět se to nedoporučuje a obvykle se to týká pouze zdravých dospělých ryb. Je to však připomínka, že den nebo dva nejsou špatné.

Jak dlouho vydrží vaše ryby bez výměny vody?

Dobrým pravidlem je výměna přibližně 10 procent vody v akváriu každý týden. V menších akváriích nebo akváriích s velkým počtem ryb by se mělo každý týden vyměnit asi 25 procent vody. Čím menší akvárium, tím častěji je třeba měnit vodu.

Týdenní dovolená tedy není důvodem k obavám, pokud provedete částečnou výměnu vody s předstihem. Množství vody, které je třeba vyměnit, určete s ohledem na to, jak dlouho budete pryč, kolik ryb se v nádrži nachází a jak prostorná je nádrž. Jakákoli doba delší než týden vyžaduje, aby se u vás zastavila třeba sousedka nebo přítel a ujistili se, že je kvalita vody dobrá, a v případě potřeby provedla částečnou výměnu.

Krátké varování! Po hloubkovém čištění a úplné výměně vody je třeba ryby sledovat. Neprovádějte to noc před odjezdem, protože nebudete schopni zjistit, zda něco není v pořádku.

Jak dlouho můžete nechat rybu doma samotnou?

Tímto chceme říct, že není problém nechat rybu na víkend samotnou. Tři dny jsou příliš. Při více než čtyřech je lepší investovat do hlídání zvířete tím, že požádáte někoho známého, jak je zmíněno výše, který může přijet na krmení. Nezapomeňte, že to zcela závisí na vašich rybách!

Jak krmit ryby, když jsou samy doma?

Pokud nemáte k dispozici pomoc od někoho známého, je na trhu několik automatických krmítek, která usnadňují nasycení domácích mazlíčků, aniž by trpěli hladem nebo nadýmáním (což může vést k úhynu). Před odjezdem z města vždy vyzkoušejte způsob náhrady krmiva, zejména pokud máte více ryb nebo vybíravé jedlíky. Chcete se ujistit, že to funguje a že vaše ryby budou skutečně jíst.

Rybí bloky

Bloky s časově omezeným uvolňováním krmiva, jako je Tetra Pond Vacation Food, dodají rybám dostatek potravy až na týden. Některé bloky pro ryby jsou v gelové formě, jiné se časem rozpustí. Úspěšnost obvykle závisí na velikosti nádrže a na tom, zda máte spuštěný filtrační systém.

Časovaná krmítka

Ideálnějším řešením může být programovatelné časované krmítko pro ryby. Ta lze naprogramovat tak, aby krmení probíhalo v určitých intervalech během dne nebo dokonce každý druhý den. Vždy je vhodné je předem vyzkoušet, abyste se ujistili, že fungují.

Hlídání rybiček

Pokud k vám může přijít někdo, kdo bude vaše rybičky krmit přibližně každý druhý den, nezapomeňte mu výslovně sdělit, kolik by toho měla vaše rybička dostat. Porce krmiva pro ryby nejsou velké a některé ryby vypadají, jako by žebraly i dávno po jídle. Překrmování může vést k nadýmání, proto nezapomeňte hlídače na tyto informace upozornit.