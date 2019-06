Guajáva – pěstujeme exotické ovoce

Už nemusíte pro exotické ovoce chodit do supermarketů, ale můžete ho vyzkoušet pěstovat sami, v domácích podmínkách. Uznáváme, že je velmi pravděpodobné, že úroda nejspíš nebude velká, ale jistě s námi budete souhlasit, že i jeden jediný plod, který vypěstujete sami, stojí za to. Guajáva je navíc rostlina, která plodí poměrně snadno i v našich domácích podmínkách. Kromě toho, jde o rostlinu opravdu zajímavou a lze z ní dokonce tvořit i bonsaje.

Guajávu můžete také znát i pod názvem psidium, nebo také jahodový stromek. Ať už znáte jakýkoli název, vždy se jedná o jednu a tu samou rostlinu. Má vzhled stálezeleného keříku a pochází z Číny. Pokud znáte velmi vonnou myrtu, možná uvidíte mírné podobenství. Není se čemu divit, jsou to totiž dvě příbuzné rostliny. Plodem guajávy jsou bobule, které mohou být červené, nebo žluté. Jsou poměrně velké a také velmi šťavnaté. Plody jsou opravdu velmi bohaté na obsah vitamínů C, ale obsahují i spoustu dalších velmi prospěšných látek. Pokud se do nich zakousnete se zavřenýma očima, budete mít možná pocit, že jíte jahody. Tak moc jim jsou plody guajývy podobné a právě díky tomu, vznikl její druhý název a to jahodový stromek. Mimo to, že jsou tyto plody velmi chutné, tak také úžasně voní a právě díky tomu, se často používají při výrobě domácích likérů.

Jak lze guajávu pěstovat?

Tato rostlina se dá velmi dobře pěstovat i v našich podmínkách jako přenosná, nebo pokojová rostlina. Pěstování však bude úspěšně jen pokud guajávě poskytnete vhodné podmínky k zimnímu odpočinku. V této době bude potřebovat chladnější místnost, kde se teplota bude pohybovat kolem 10 – 15°C. V této době také musíme omezit zálivku na minimum, a rostlinu pouze mírně zavlažujeme tak, aby zemina zcela nevyschla. Pokud rostlině začaly opadávat listy, rozhodně se nelekejte, nejspíš o nic nejde. Dává nám tím najevo to, že má malou spotřebu vody a její listy na jaře znovu obrazí. S příchodem jara je pak potřeba rostlinu přesadit, umístit na světlé místo a opět začneme s pravidelnou, vydatnější zálivkou. Jestli rostlinu pěstujeme v pokojových podmínkách, můžeme jí v létě umístit ven. Letnění jí dokonce velmi svědčí. Guajávě také velmi prospěje, pokud jí přibližně jednou za 14 dní trochu přihnojíte. Nejlepším hnojivem je hnojení na citrusy, ale vhodné také může být zkvašený drůbeží trus. Pokud doma drůbež nemáte, dá se sehnat i v obchodě. Ve chvíli, kdy se na rostlině začnou objevovat bílé plody, máte téměř vyhráno. Přibližně 4 měsíce poté, co tyto květy odkvetou, se na rostlině nejspíš začnou objevovat plody. Řezem rostlině také velmi prospějete a dokonce pak bude ještě plodnější.

Plody guajávy

Jak tyto plody vypadají, a chutnají, jsme již zmiňovali. Guajáva dokonce obsahuje 5x více vitamínu C než citrony a pomeranče. Mimo to, také obsahuje velký obsah vitamínu A, B, E, ale také vápník, hořčík, fosfor a železo. Plody této rostliny jsou také velmi oblíbené u některých savců a také u ptáků. Plody guajávy se díky své úžasné vůni také přidávají do šampónů a jejich kůra se dokonce využívá i v lékařství. Skvěle budou plody chutnat i v ovocných salátech, nebo v různých sladkých dezertech.