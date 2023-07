Grilovat se nemusí jen maso. Vyzkoušejte vynikající grilovanou zeleninu!

Grilování je jednou z nejoblíbenějších aktivit při přípravě jídla v letním období. Mnoho lidí však spojuje grilování především s masem, jako jsou šťavnaté steaky, kuřecí prsa nebo špekáčky. Ale proč byste se měli omezovat pouze na maso, když můžete využít všechny výhody grilování i při přípravě zeleniny? Grilovaná zelenina je nejen vynikající alternativou k masu, ale také přináší zdravotní přínosy a oslnivou chuť, které nelze odolat. Připravte se na výlet do světa grilované zeleniny a objevte nové možnosti pro vaše grilování!

Grilovaná kukuřice na klasu

Toto je náš nejjednodušší a nejsnadnější recept na kukuřici, ale možnosti kombinací chutí jsou nekonečné.

Co budete potřebovat:

4 kukuřičné klasy, oloupané

máslo na podávání

sůl

Postup: Gril předehřejte na vysokou teplotu a zahřívejte 10 minut. Přidejte kukuřici a za častého otáčení ji grilujte, dokud nebude nahnědlá, asi 10 minut. Teplou kukuřici potřete máslem a osolte.

Grilovaná mrkev

Přirozená sladkost mrkve se projeví právě během grilování a dokonale tak doplní kouřový nádech získaný na grilu. Tuto zeleninovou přílohu je dobré podávat s výraznou omáčkou chimichurri na bázi mrkve.

Co budete potřebovat:

0,5 kg malé mrkve, oloupané (v případě střední mrkve rozpůlené)

1 polévková lžíce extra panenského olivového oleje

Kosher sůl

Čerstvě mletý černý pepř

Pro mrkvové chimichurri

85 g omytých a nadrobno nakrájených vrcholků mrkve

1 stroužek česneku, utřený nebo mletý

1/4 lžičky sušeného oregana

1/4 lžičky červených pepřových vloček

2 lžíce extra panenského olivového oleje

1 polévková lžíce červeného vinného octa

K podávání

120 ml plnotučné mléčné ricotty

1 polévková lžíce nasekaných pražených pistácií

Postup: Rozehřejte gril nebo grilovací pánev na nízkou teplotu, dokud není velmi horká, asi 5 minut. Vhoďte mrkev do olivového oleje a osolte a opepřete. Vložte mrkev na gril a přikrytou ji za občasného otáčení grilujte, dokud není vidličkou změklá a lehce zuhelnatělá, asi 25 až 30 minut. Všechny přísady chimichurri smíchejte ve střední míse a promíchejte. Ricottu rozprostřete do středu servírovací misky do výšky asi 0,5 cm. Navrch dejte grilovanou mrkev, chimichurri a posypte pistáciemi.

Grilované papriky

Pryč s masem: teď je čas, aby zazářila skromná paprika. Grilování paprik je rychlý a snadný způsob, jak do nich dostat spoustu chuti. Tento recept je navíc tak snadný, že si dvakrát rozmyslíte, než si příště koupíte sklenici pečených paprik.

Co budete potřebovat:

240 ml extra panenského olivového oleje

240 ml balzamikového octa

čerstvě mletý černý pepř

sůl

4 papriky (červené, oranžové nebo žluté), zbavené semínek a rozčtvrcené

neutrální olej na gril

Postup: Ve středně velké míse vyšlehejte olej, ocet a po ¾ lžičce soli a pepře. Nalijte do sáčku se zipem. Do sáčku s marinádou vložte čtvrtky paprik a před uzavřením z nich vytlačte všechen vzduch. Uložte do chladničky alespoň na 10 minut nebo přes noc.

Předehřejte gril nebo grilovací pánev na středně vysokou teplotu. Potřete rošty neutrálním olejem a počkejte, až se z povrchu začne kouřit. Vyjměte papriky z marinády (marinádu nevyhazujte!) a setřete přebytečnou marinádu. Všechny kousky paprik z obou stran osolte a opepřete. Položte papriky na gril slupkou dolů a zavřete víko nebo je přikryjte kovovou miskou (pokud používáte grilovací pánev).

Nerušeně grilujte 12 až 14 minut. Zvedněte víko grilu (pokud potřebujete zvednout kovovou misku, použijte suchou utěrku) a zkontrolujte, zda je slupka na každé paprice dobře zuhelnatělá a s puchýři.

Grilované papriky můžete jíst s ohořelou slupkou. Pokud chcete slupku odstranit, vložte čerstvě ugrilované papriky do skleněné nebo kovové misky a misku zakryjte plastovou fólií. Nechte je alespoň 10 minut napařovat. Po 10 minutách byste měli být schopni opatrně sloupnout puchýřovitou slupku. Papriky pokapejte zbytkem marinády a podle chuti je osolte.

Grilované zelené fazolky

Pokud grilujete na skutečném grilu, položte před přidáním zelených fazolek na rošt silný kus fólie. Zabráníte tak tomu, aby zelenina propadla škvírami. Nejste fanouškem arašídů? Použijte jakékoliv drcené ořechy nebo semínka, abyste jim dodali trochu křupavosti.

Co budete potřebovat:

500 g zelených fazolek, odkrojené konce

3 lžíce extra panenského olivového oleje

2 lžíce sójové omáčky

1 polévková lžíce chilli česnekové pasty

2 lžičky medu

špetka červených pepřových vloček

sůl

sezamová semínka na ozdobu

zelená cibule nakrájená na tenká kolečka, na ozdobu

pražené arašídy, nasekané (nepovinné)

Postup: Předehřejte velkou grilovací pánev na středně vysokou teplotu. Ve velké míse vyšlehejte olej, sójovou omáčku, chilli česnekovou pastu, med a vločky červené papriky, přidejte zelené fazolky a promíchejte. Dochuťte solí.

Zelené fazolky položte na grilovací pánev a opékejte je, dokud nebudou po celém povrchu zuhelnatělé, celkem asi 7 minut. (Pokud používáte gril, položte přes rošty silný kus fólie a na něj zelené fazolky. Grilujte podle pokynů.) . Ozdobte sezamovými semínky, zelenou cibulkou a arašídy.

Grilovaná brokolice

Pokud chcete k hamburgerům a hot dogům přidat i nějakou zeleninu, vřele doporučujeme tyto pěkné brokolicové „stromy“. Kombinace pikantní a sladké omáčky ochucené trochou sójové omáčky, medu, worcesteru a kečupu zaručeně uspokojí i ty nejmasožravější jedlíky.

Co budete potřebovat:

1 kg brokolice

60 ml extra panenského olivového oleje

2 lžíce worcestrové omáčky

1 polévková lžíce sójové omáčky s nízkým obsahem sodíku

3 lžíce kečupu

1 polévková lžíce medu

3 stroužky česneku, mleté

1/2 lžičky košer soli a další na posypání

čerstvě mletý černý pepř

1/4 lžičky drcených červených pepřových vloček a další na podávání

31 g čerstvě nastrouhaného parmezánu

kousky citronu na podávání

Postup: Gril předehřejte na střední teplotu. Odřízněte spodní polovinu stonku brokolice a rozčtvrťte ji na malé stromečky. Ve velké míse vyšlehejte olej, worcester, sójovou omáčku, kečup, med a česnek. Dochuťte solí, pepřem a vločkami červené papriky. Přidejte brokolici a promíchejte. Nechte 10 minut odstát. Brokolici položte na gril a lehce ji posypte další solí. Grilujte brokolici, dokud není měkká a mírně zuhelnatělá, každé 2 minuty ji obracejte a polévejte zbylou omáčkou, 8 až 10 minut. Posypte parmazánem a dalšími vločkami červené papriky a podávejte s plátky citronu.

Grilovaná cuketa

Cukety jsou jednou z našich nejoblíbenějších druhů zeleniny, které v létě grilujeme. Proč? Je zdravá, snadná a připravuje se tak rychle. Tento recept trvá od začátku do konce pouhých 10 až 15 minut!

Co budete potřebovat:

2 středně velké cukety nakrájené na silné proužky

1 lžíce extra panenského olivového oleje

1/2 lžičky citronové kůry

1/4 lžičky drcených červených pepřových vloček a další na ozdobu

sůl

čerstvě mletý černý pepř

4 listy bazalky natrhané na středně velké kousky

Postup: Gril předehřejte na středně vysokou teplotu. Ve velké míse promíchejte cukety s olejem, citronovou kůrou a vločkami červené papriky. Dochuťte solí a pepřem. Jakmile je gril rozpálený, opatrně jej pomocí kleští potřete naolejovanou papírovou utěrkou. Pomocí kleští položte cukety na gril. Přiklopte a grilujte 3 minuty. Obraťte a pokračujte v grilování na vysokém stupni, přikryté, další 2 až 3 minuty. Když je cuketa měkká, stáhněte ji z ohně a ozdobte bazalkou a dalšími vločkami červené papriky.

Grilovaná pečená brambora na závěr 🙂

Jistě, brambory pečené v troubě jsou skvělé, ale zkoušeli jste je už na grilu? Tuto metodu použijte při grilování na zahradě nebo i při kempování. Brambory jsou stejně nadýchané jako v troubě, ale navíc mají kouřovou příchuť.

Co budete potřebovat:

4 brambory (každá asi 230 g), dobře vydrhnuté a osušené

1 lžíce extra panenského olivového oleje

1 lžička košer soli

120 g sýra Cheddar, rozdrobeného nebo nakrájeného na tenké plátky

zakysaná smetana na ozdobu

nadrobená vařená slanina, na ozdobu

nakrájené šalvějové lístky, na ozdobu

nakrájená pažitka, na ozdobu

Postup: Rozehřejte gril na 180º. Brambory ze všech stran propíchněte vidličkou. Brambory položte na talíř vhodný do mikrovlnné trouby a ohřívejte je v mikrovlnné troubě na střední výkon 8 minut. Nechte je 1 minutu vychladnout, poté slupky potřete olejem a osolte. Zabalte každou bramboru zvlášť do alobalu. Fólii několikrát propíchněte vidličkou a poté ji položte na gril. Gril zavřete a grilujte 45 minut až 1 hodinu, dokud nebude možné snadno prostrčit vidličku alobalem do středu brambory.

Brambory sundejte z grilu a nechte je 2 minuty vychladnout. Otevřete balíčky a do horní části každé brambory udělejte hluboký svislý řez. Lžící zářez rozšiřte. Navrch dejte sýr a další požadované přílohy a podávejte.

Zdroj