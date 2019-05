Grilovací sezóna je zpět, jste na ni připraveni?

I vy tak milujete vůni právě grilovaného masíčka nebo zeleniny? Grilovací sezóna už klepe na dveře a je načase se na ni připravit. Základem grilování je dobrý gril. Jak si však vybrat z takové široké nabídky? Zde je pár tipů, na co se při výběru konkrétního grilu zaměřit.

Gril je základ

V první řadě si musíte ujasnit, kde budete grilovat. Máte k dispozici větší zahradu, menší balkon nebo jen interiér v podobě kuchyně? Také popřemýšlejte nad tím, jaké množství financí chcete investovat, protože zajímavé varianty najdete v každé cenové kategorii.

– Plynový gril

První možností je plynový gril, který disponuje snadnou údržbou a vyniká svou bezpečností. Vhodný je zejména pro ty, který nechtějí čekat, až se rozžhaví uhlíky nebo zapálí dřevo. Kromě samotného grilu si třeba zakoupit i zdroj v podobě propan-butanové bomby a grilování může začít. Podstatné je ještě podotknout, že tyto grily jsou nejvhodnější do exteriéru.

– Gril na dřevěné uhlí

Další exteriérovou možností je gril na dřevěné uhlí. To už je něco pro pravé fanoušky grilování, kteří milují celý průběh grilování od přípravy grilu, přes samotné grilování, až po následné vychutnávání grilovaných pochoutek.

Gril na dřevěné uhlí se hodí zejména na grilování s přáteli a rodinou, kdy máme během přípravy jídla kopec času na společné příjemné rozhovory. Přestože příprava jídla trvá déle, odměnou je nezaměnitelná chuť masa, které voní jemně po dřevě. Údržba takového grilu je trošku náročnější, i to ale patří k celému tomuto zážitku.

Náš tip: Chcete při nákupu grilů ušetřit? Máme pro vás radu. Navštivte kupónový web Vasekupony.cz, kde najdete slevové kódy do vašich oblíbených obchodů. Alza slevový kód nebo Okay výprodej se přece vždy hodí, no ne?

– Elektrický gril

Poslední možností je volba elektrického grilu. Je určen zejména pro lidi, kteří nechtějí čekat, na lepší počasí a chtějí si grilování užít iv klidu svého domova. Hodí se zejména do interiéru, ale své využití najde například i na balkoně. V případě, že váš balkon je blízko sousedního, nemusíte mít obavy, elektrický gril neprodukuje zplodiny, a tak nebudete nikoho rušit. Navíc si můžete elektrický gril přenést s sebou na dovolenou nebo také na návštěvu k přátelům.

Příslušenství ke grilu

Pokud jste si vybrali ten správný gril, je načase pořídit si ještě příslušenství, které vám celý proces grilování usnadní a dotvoří. Na výběr je hned několik možností. Doporučujeme pořídit si například soupravu nářadí na grilování, ve které najdete vše potřebné pro přípravu jídla, konzumaci i údržbu. Ať už se rozhodnete ugrilovat pořádný kus masa, nebo něco jemnější – jako například zeleninu nebo žampiony, v takové sadě najdete vše, co potřebujete. Ideální je zvolit příslušenství, které přesně odpovídá materiálovým požadavkům na používání a údržbu vašeho grilu. Protože není nic horšího, než poškodit nový gril nesprávnými čisticími pomůckami.

Věříme, že grilování pro vás bude nezapomenutelným zážitkem a díky našim tipům si ho užijete ještě více.