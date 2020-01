FOTORECEPT: Quiche s chřestem

Quiche, chcete-li francouzský slaný smetanový koláč, je velmi oblíbený. Potkat se s ním můžete v podstatě na všech akcích, kde zastoupí roli chlebíčků a kanapek. Jeho velkou výhodou je, že do smetanovo-vaječné náplně dáte v podstatě cokoliv, od uzeného lososa, přes cibuli až po slaninu. My jsme použili čerstvý chřest, protože jsme na něho narazili v supermarketu a jednoduše jsme ho tam nemohli nechat. Navíc se do koláče dává syrový, takže odpadá jakákoliv jiná příprava. Náš recept je na koláčovou nebo dortovou formu o průměru 20-22 cm.

Na těsto budete potřebovat:

180 g hladké mouky

80 g změklého másla

1 žloutek

2 lžíce studené vody

¾ lžičky soli

Na náplň budete potřebovat:

3 vejce velikosti L, zbylý bílek

250 ml smetany ke šlehání, min. 31%

¼ lžičky soli

čerstvě mletý pepř

špetku muškátového květu

10 dkg nahrubo nastrouhané goudy

10 dkg nakrájené slaniny

chřest (10 výhonků, asi 100 g)

Postup:

Ze všech surovin na těsto vypracujte tuhou, hladkou hmotu, zabalte do potravinářské folie a nechte odpočinout v lednici.

Těsto rovnoměrně namačkejte do formy tak, aby nevznikly žádné díry. Pokryté musí být celé dno a na bocích asi do výšky 1,5 cm.

Těsto na několika místech propíchejte vidličkou, položte na něho alobal a vysypejte fazolemi nebo jiným „zatěžkávadlem“ a předpékejte v předehřáté troubě na 200 °C asi 15 minut.

Mezi tím si nachystejte náplň. Po patnácti minutách sundejte z koláče alobal a fazole a pečte dalších 5 minut. Tím se těsto krásně zatáhne a nebude mít tendenci vsáknout vlhkost z náplně.

Vejce rozmíchejte ve smetaně, přidejte sůl, pepř a muškátový květ. Na dno koláče dejte slaninu a nastrouhaný sýr a zalijte smetanovo-vaječnou směsí.

Navrch naklaďte chřest.

Pečte na 180 °C asi 45 minut, dokud nebude koláč na vrchu zlatohnědý.

Podáváme ještě teplé, ale perfektní je vychlazený. Ostatně této variantě dáváme přednost my, protože koláč vždy připravujeme předem, abychom se následně už jen věnovali návštěvám.

Náš tip: Slaninu ochutnejte, pokud je hodně slaná, použijte do náplně méně soli.