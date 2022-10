Dýňové recepty, které budete chtít jíst celý den!

Podzim není pouze obdobím, kdy se většina z nás těší na Halloween. Je to také doba, kdy se sklízí dýně, které se používají nejen jako výzdoba našich domovů. Ti, kteří vyřezávání strašidelných obličejů příliš nefandí možná zajásají nad tím, že si z této lahodné oranžové plodiny mohou vytvořit fantastické recepty, které je zkrátka okouzlí. Věřte nám, že si mezi nimi najdete ten svůj i vy.

Dýňová polévka

Dýňová polévka na podzim je něco, co nikdy neomrzí. Je zdravá, super krémová a udrží vás v teple. K přípravě této polévky můžete použít různé zimní dýně.

Co budete potřebovat:

1 polévková lžíce extra panenského olivového oleje

1 velká cibule nakrájená nahrubo

4 stroužky česneku, mleté

cca 2 kg dýně (jakéhokoli druhu)

cca 1 litr kuřecího vývaru s nízkým obsahem sodíku

Kosher sůl

Čerstvě mletý černý pepř

120 ml husté smetany a další na ozdobu

Postup: V těžkém hrnci na polévku nebo v holandské troubě na středním ohni rozehřejte olej. Přidejte cibuli a česnek a smažte je dozlatova. Mezitím rozpulte dýni, oloupejte ji a vyškrábejte z ní semínka. Nakrájejte ji na kousky. Do hrnce přidejte kousky dýně a vývar. Osolte a opepřete. Přiveďte k varu a poté snižte teplotu na minimum. Vařte, dokud dýně nezměkne vidličkou, asi 30 minut. Odstavte hrnec z ohně a ponorným mixérem rozmixujte směs dohladka. (Případně nechte polévku vychladnout a poté rozmixujte v mixéru.) Vmíchejte smetanu a dochuťte podle chuti. Při podávání naberte polévku do misek, přidejte smetanu a ozdobte pepřem.

Dýňová Carbonara

Klasická carbonara s dýní, krémové a hedvábné těstoviny jako stvořené pro podzim. Pokrm je rychlý a snadný a kombinace dýně a slaniny je naprosto dokonalá. Doplňte ho spoustou parmazánu a získejte mimořádně lahodnou večeři!

Co budete potřebovat:

240 ml dýňového pyré

100 g čerstvě nastrouhaného parmazánu a další na podávání

3 velké žloutky

Čerstvě mletý černý pepř

Černý pepř celý

Košer sůl

500 g špaget nebo bucatini

6 plátků tlusté slaniny nakrájené na centimetrové kousky

Postup: Ve středně velké míse prošlehejte dýni, parmazán a žloutky. Přidejte několik kuliček černého pepře. Přiveďte k varu velký hrnec osolené vody. Přidejte těstoviny a uvařte je al dente podle návodu na obalu. Ponechte si asi 1,5 šálku vody z těstovin a slijte ji. Mezitím na velké pánvi na středním plamenu opečte slaninu do křupava. Slaninu vyjměte děrovanou lžící a nechte ji okapat na talíři vyloženém papírovou utěrkou. Slaninový tuk v pánvi si ponechte. Do pánve se slaninovým tukem přidejte scezené těstoviny a promíchejte je. Vraťte pánev na mírný oheň, aby se tuk v případě potřeby zahřál, a před přidáním dýňové směsi ji stáhněte z ohně. Do dýňové směsi přidejte ¾ šálku vody na těstoviny, aby se zředila, a poté ji přidejte k těstovinám a promíchejte. Podle potřeby přidávejte další vodu na těstoviny po 1 lžíci, abyste vytvořili krémovou omáčku. Přidejte slaninu a promíchejte. Při podávání posypte parmazánem a černým pepřem.

Pudinkové panáky s dýní

Dýňový koláč? Pudinkové panáky? Je zřejmé, že tyhle dvě věci patří k sobě! Whiskey dodává panákům více skořicové chuti, ale pokud dáváte přednost vodce, můžete ji nahradit vodkou.

Co budete potřebovat:

2 balíčky instantního vanilkového pudinku

180 ml mléka

120 ml whisky cinnamon Fireball

60 ml vodky

120 ml dýňového pyré

1 čajová lžička dýňového koření

šlehačka na ozdobu

Skořice na ozdobu

skořicové sušenky na ozdobu

Postup: Ve velké míse vyšlehejte vanilkový pudink, mléko, Fireball, vodku, dýňové pyré a koření na dýňový koláč. Lžící naplňte do sklenic na panáky a nechte v chladničce 1 hodinu ztuhnout. Každého panáka ozdobte šlehačkou, posypte skořicí a sušenkou.

Dýňový puding

Tento snadný recept na dýňový pudink vás vrátí zpět do starých, dobrých časů a uspokojí každou vaši chuť na dýňové latté.

Co budete potřebovat:

2 balení instantního vanilkového pudinku

1 (cca 500 ml) plechovka dýňového pyré

700 ml plnotučného mléka

32 g hnědého cukru

2 čajové lžičky směsi koření na dýňový koláč a další na ozdobu

šlehačka na ozdobu

Postup: Ve velké míse vyšlehejte pudinkovou směs, dýni, mléko, hnědý cukr a směs koření na dýňový koláč. Nechte 5 minut odstát, aby zhoustl. Lžící rozdělte do 6 malých šálků. Uchovávejte v chladničce, dokud pudink dobře nevychladne a neztuhne, přibližně 1 hodinu. Navrch dejte šlehačku a posypte dalším kořením na dýňový koláč.

Dýňové latté

Většina lidí těžce propadla dýňovému latté ze Starbucks. Možná jste mezi nimi také. Pokud se nemůžete dočkat, až Starbucks vydá svůj charakteristický podzimní nápoj, máme pro vás dobrou zprávu: Udělat si vlastní doma je snadné a rychlejší než kvůli tomu čekat na podzimní sezónu!

Co budete potřebovat:

240 ml plnotučného mléka

2 polévkové lžíce dýňového pyré

1 polévková lžíce javorového sirupu

1/2 čajové lžičky dýňového koření a další na ozdobu

1 čajová lžička čistého vanilkového extraktu

60 ml horkého espressa nebo kávy

Šlehačka na ozdobu

Postup: V hrnci na mírném ohni rozšlehejte mléko, dýni, javorový sirup, koření a vanilkový extrakt. Za stálého šlehání vařte, dokud se směs nezahřeje, a poté ji ponorným mixérem rozmixujte do pěny. Nalijte horké espresso do hrnku a zalijte napěněným mlékem s dýňovým kořením. Navrch dejte šlehačku a posypte dýňovým kořením.

Pražená dýňová semínka

Dýně jsou úžasné. Můžete je vyřezávat, péct, podávat na slano i na sladko. Jednou z jejich nejlepších (a často přehlížených) vlastností jsou jejich semínka! Jsou skvělá připravená super jednoduše, pečená se solí a rozpuštěným máslem, ale variací je úplně nekonečně.

Co budete potřebovat:

400 g dýňových semínek

2 polévkové lžíce rozpuštěného másla

1 lžička kosher soli

Postup: Předehřejte troubu na 180° a vyložte plech pergamenem nebo jej vymažte sprejem na pečení. Z dýně odstraňte semínka: Vydlabejte je naběračkou na zmrzlinu nebo velkou lžící a vložte do cedníku. Opláchněte je, abyste se zbavili dužiny, a pak vybírejte zbytky. Semínka přendejte na papírové utěrky a důkladně je osušte. V misce promíchejte semínka s rozpuštěným máslem a solí.

Semínka rozprostřete na připravený plech a za občasného míchání pečte, dokud semínka lehce nezezlátnou, 20 až 25 minut.