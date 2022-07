Každý kámen je jedinečný a nabízí různé možnosti využití při zařizování zahrady. Popusťte uzdu své fantazii a postavte si zahradu svých snů! Jaké využití nabízí jednotlivé druhy okrasných kamenů? Poradíme!

Okrasné kameny do zahrady na trhu najdete v mnoha podobách. Na výběr je množství různých velikostí, barev i strukturních variant. Mezi nejoblíbenější druhy okrasných kamenů patří mramor, rula, břidlice nebo vápenec.

Pro vysypávání zahradních ploch použijte kamenné drtě, které jsou dostupné v rozmanitých barvách i frakcích. Na zahradní cestičky a chodníčky se zase hodí šlapáky a nášlapné kameny. Zajímavé jsou i větší kameny, valouny nebo masivní solitérní kameny, které poslouží jako okrasné kameny na skalku.

Kde všude okrasný kámen využijete?

Okrasný kámen má při stavbě zahrady celou řadu možných využití. Můžete z něj postavit schody, zídky nebo terasy, obložit s ním zdi domu a vysypat jím chodníky. Kámen také může představovat výrazný vizuální prvek v zahradě v podobě dekorací, jako jsou sochy, fontány, pítka pro ptáčky a kamenné květináče. Okrasné kameny, které umístíte na skalku, vám zase umožní vytvořit kamennou dekoraci, která je sice výrazná, ale zachovává si svou přirozenost.

Péče o dekorační kameny

Jednou z výhod kamenů je, že je můžete upevnit přímo do zeminy bez použití spojovacích materiálů. Pod dekorační kameny ale dejte geotextilii, aby mezi nimi neprorůstal plevel a aby nebyly znečištěné od hlíny. Další údržba je velice snadná. Čištění okrasného kamene přirozeně zajistí déšť a slunce. Pokud budete z kamenů potřebovat odstranit mech, stačí použít kartáč a špachtli. Zbytky nánosů mechu poté očistěte proudem vody.

Jak usadit kámen do země?

Při umisťování okrasných kamenů dbejte na to, aby byl každý kámen dostatečně stabilizován. Při usazování okrasný kámen nejprve naklopte do měkkého podloží, aby vznikl otisk. Podle tvaru otisku pak vykopejte jámu odpovídající hloubky. Jáma nesmí být příliš mělká, aby byl kámen stabilně usazený a nevyviklal se. Příliš hluboká díra se ale také nehodí, protože by se v ní kámen ztratil a nepůsobil by elegantně. Pokud instalujete vysoké a štíhlé kameny, pomozte si pro jejich stabilizaci betonovou loží.

Výběr kamene

Okrasné kamenivo na trhu seženete v mnoha barevných a velikostních variantách. Dávejte si ale pozor, ať to při plánování zahrady nepřeženete. Okrasné kameny do zahrady vybírejte tak, aby celek působil přirozeně a harmonicky. Proto volte dekorační kameny, které se přirozeně vyskytují v okolí vaší zahrady, a nekombinujte spolu příliš mnoho výrazných barev.

Nákup kamene

Pokud se chystáte koupit okrasné kamenivo, mějte vždy na paměti, že manipulace s kamenem není jednoduchá. Proto umístění dekoračních kamenů do zahrady předem zvažte a naplánujte. V tomto směru se určitě nebojte poradit s odborníky. Nabídka kamenů je široká a díky firmě Stonex můžete všechen potřebný materiál nakoupit z pohodlí domova. Stonex za vás vyřeší i přepravu a zajistí dovoz zboží přímo k vám domů.