Oslavit narozeniny vašeho koňského miláčka můžete jakkoli. My jsme vyzkoušeli i suchou směs, kterou seženete v každém e-shou s chovatelskými potřebami pro koně. Tu jednoduše smícháte s horkou vodou a necháte ztuhnout. My jsme ale nebyly unešeni ze složení a jak je o nás známo, máme rádi domácí produkty. Proto vám v dnešním článku přinášíme návod na nepečený domácí dort pro koně jen ze 3 surovin. Dort je tak akorát velký, ale když zbyde na ostatní zvířecí kamarády, jistě nic nezkazíte. Doporučujeme najednou spořádat půlku.

Budete potřebovat

2 jablka

6 velkých mrkví

1 hrnek (200ml) ovesných vloček

Postup:

Jablka i mrkve omyjte, nechte okapat. Jablka zbavte jádřinců.

Mrkve i jablka nastrouhejte nebo rozmixujte. My jsme použili mixér.

Po rozmixování „vlhkých“ složek jsme mixérem prohnali i polovičku vloček. Pak jsme celou směs přendali do větší mísy a zbytek vloček do směsi přidávali tak, aby ještě držela tvar. Dortovou formu jsme obalili potravinovou folii a směs do ni navršili.

Je potřeba směs do formy pořádně natlačit, zejména na krajích. Povrch následně přikryjte sáčkem nebo folií, aby směs zbytečně neoschla a vložte do lednice.

Těsně před konzumací vyklepněte na tácek, dozdobte kolečky mrkve nebo třeba pamlsky a můžete slavit.

Náš tip:

Do dortu můžete zamíchat i denní dávku minerálů nebo jiných doplňků stravy, které zrovna dáváte. To stejné platí i pro rostlinné oleje.

Věděl jste?