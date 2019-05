Domácí smrkový sirup „za studena“

Právě nyní je ta správná doba pro sběr mladých výhonků smrku. Jsou krásně sytě zelené a mají velikost do 5ti cm. To je přesně ten čas, kdy obsahují nejvyšší koncentraci blahodárných silic a vitamínu C. Jednoduchá příprava a fakt, že sirup je konzervován pouze cukrem, ne teplotou, zaručuje, že je sirup doslova napěchovaný zdravím. Navíc je taaak dobrý! Jeho chuť uchvátí malé i velké. A jak na to? Budete potřebovat pouze 2 ingredience, čistou suchou zavařovací sklenici a můžete začít!

Budete potřebovat:

mladé zářivě zelené smrkové výhonky

cukr

Postup:

Zavařovací sklenici se šroubovacím víčkem dobře vymyjte a pro jistotu propláchněte vařící vodou. Nechte zcela vyschnout. Natrhané výhonky nechte chvíli rozložené na čisté utěrce. Takto dáte šanci broučkům, kteří zde mohou mít úkryt, svůj příbytek bezpečně opustit. Výhonky nikdy neproplachujte vodou. Protože výhonky neumýváme, je dobré je sbírat na nějakém chráněném místě, bez dopravy. Nejvhodnější je zahrada, kde je redukce růstu spíše žádaným jevem.

Pak už můžete začít vrstvit. Na dno naskládejte první vrstvu výhonků do výšky asi 2 centimetrů a důkladně je upěchujte. Zasypte přibližně stejně vysokou vrstvou cukru. Postup opakujte, dokud není sklenice plná. Pozor! Vždy končíme cukrem. Sklenici dobře uzavřete a umístěte na sluníčko, třeba na okenní parapet. Výhonky zanedlouho pustí šťávu a cukr se také rozteče. Celý obsah nechte dva až tři týdny louhovat, dokud se uvnitř nevytvoří hustá tmavá šťáva.

Sirup přeceďte přes jemné sítko do lahví. Skladujte nejlépe v lednici.

A kdy a jak sirup použijeme? Buď preventivně, nebo v době chřipek a nachlazení. Usnadňuje totiž vykašlávání, rozpouští hleny, uvolňuje dýchací cesty. Využijete ho i na zmírnění revma, bolesti, je protizánětlivý. Mlsat ho můžete jen tak, na lžičku, nebo rozpustit ve vodě či mírně vychladlém čaji.

Náš tip: Nesvítí zrovna slunce? Nevadí. Na stinném chladnějším místě se výroba sirupu jen protáhne.