DIY recepty na přírodní a léčivé domácí koupele

Jen dlouhá, horká koupel vás dokáže uvolnit natolik, abyste si opravdu odpočinuli po dlouhém a namáhavém dni. Ať už jste se museli celý den starat o vaše nejmladší, měli náročný den v práci či rychle „doháněli“ termín, kdy musela být hotová práce nad kterou jste tak usilovně pracovali. Nyní je ale na čase vypnout a užít si zasloužený relax. My vám přinášíme recepty na relaxační koupele, které vám k tomu pomohu.

Co je to relaxační koupel

Relaxační koupele se často vyrábějí z koupelových solí, které jsou vyrobeny ze síranu hořečnatého. Pro někoho tyto soli slouží jako prostředek k úlevě od bolesti díky jejich přidání do horké lázně. Míchání solí s horkou vodou může pomoci uklidnit bolesti způsobené svalovým napětím a artritidou.

Výhody relaxačních koupelí

Relaxační koupele jsou báječným způsobem, jak se uvolnit po náročném a dlouhém dni. Teplá, slaná voda uvolní vaše svaly a zbaví vás stresu života. Pomohu vám také k lepšímu spánku, jelikož působí jako přírodní aromaterapie. Sůl do koupele je druh minerálu, který dodává tělu zdravou dávku hořčíku. Hořčík pomáhá zmírnit stres, bolest a podporuje relaxaci. Může také pomoci regulovat krevní tlak a vyrovnat hladinu cukru v krvi.

DIY bylinná sůl do koupele

Co budete potřebovat:

3 šálky epsomské soli

1 šálek himalájské růžové soli

½ šálku jedlé sody

½ šálku lístků organických sušených růží

½ šálku lístků sušené levandule

½ šálku lístků sušeného měsíčku

½ šálku lístků sušené bazalky

5-10 kapek esenciálního oleje z levandule

5-10 kapek esenciálního oleje z kardamonu

5-10 kapek esenciálního oleje z rozmarýnu

2-4 polévkové lžíce olivového oleje

Postup: Jestliže chcete, rozmixujte okvětní lístky v mixéru, aby se rozemlely na menší části. Menší kousky jsou lepší při odtékání vody z vany – nezaseknou se. Pokud je mixovat nechcete, dejte si je stranou do misky a při vypouštění vody použijte do odtoku vany sítko. Všechny přísady (včetně okvětních lístků) vložte do větší mísy a dobře promíchejte. Nasypejte do skleněných nádobek a užívejte si relaxační koupel!

Relaxační bublinková koupel

Co budete potřebovat:

2 ½ šálku epsomské soli

½ šálku olivového oleje

¾ šálku sprchového gelu (přírodní, bez parfemace)

1 čajový sáček mátový

1 čajový sáček heřmánkový

10 kapek éterického oleje (dle vlastní volby)

Postup: Čajový sáček rozstřihněte, obsah vysypte do misky a prázdný sáček vložte do menší misky a odložte stranou. Do středně velké mísy vložte epsomskou sůl a čajové lístky, důkladně promíchejte. Po smíchání přidejte sprchový gel a míchejte, dokud se přísady důkladně nezkombinují. Pomalu vmíchejte olivový olej a éterický olej a opět míchejte, dokud se přísady nespojí. Po dokončení umístěte do skleněné nádoby.

Léčivá sůl na bolesti zad

Co budete potřebovat:

2 šálky epsomské soli

1 šálek jedlé sody

10 kapek esenciálního mátového oleje

5 kapek esenciálního eukalyptového oleje

5 kapek esenciálního rozmarýnového oleje

5 kapek esenciálního levandulového oleje

5 kapek esenciálního skořicového oleje

2 polévkové lžíce sušených levandulových květů

1 polévková lžíce čerstvých větviček rozmarýnu

Postup: Smíchejte epsomskou sůl a jedlou sodu ve velké míse. Přidejte éterické oleje a dobře promíchejte, aby se rovnoměrně rozložily do soli. Jemně vmíchejte sušené levandulové květy a rozmarýnové větvičky. Vložte do skleněných nádob/sklenic. Použijte 1 šálek koupelnové soli na koupel a relaxujte po dobu minimálně 15 minut.