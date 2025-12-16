DIY: Krmítko ze šišek
V dnešním článku vám dáme tip, jak zabavit děti o vánočních prázdninách. Součástí je totiž procházka, při které den předem nasbíráte smrkové či borové šišky. Šišky necháte u topení trochu oschnout, aby se aspoň částečně otevřely.
Krom šišek budete potřebovat:
- přírodní jemné arašídové máslo (neslazené/nesolené)
- semínka, oříšky, zrní
- provázek k zavěšení
Postup:
Na šišku pevně přivažte provázek (nejlépe nějaký přírodní). Smrkovou šišku namočte do arašídového másla, jemně otřete a pak už stačí vyválet ve směsi do krmítek. Pokud budete výrobnu provádět venku, arašídové máslo brzy ztuhne. To ale vůbec nevadí, jen šiška nepůjde namočit. Pomoci si můžete lžičkou nebo prstem. Pak už necháme jen zatuhnout a při další procházce pověsíme.
Naše tipy:
- Nemáte arašídové máslo nebo se vám zdá drahé? Místo něho můžete šišku namočit do povoleného sádla, loje či rostlinného tuku.
- Pokud máte křížaly, můžete využít i ty. Použít můžete i čerstvé jablko, ale to doporučujeme jen u šišek, které máte pod dohledem, třeba na zahradě. Přemrzlé jablko totiž rychle plesniví.
Komentáře k článku
