Málo kdo asi věděl, že kukuřice se dá pěstovat i u vás doma. Pěstují se především odrůdy kukuřice sladké a super sladké. Kukuřice se pak sklízí v určitém stádiu zralosti, které je důležité správně načasovat tak, aby byla kukuřice lahodná. Toto stádium nazýváme mléčné. Zrna kukuřice jsou pak ideální na zkus. Pokud byste ji nechali v záhoně déle, nepříjemně by ztvrdla a jíst by se pak již nedala. Víte, jak na správné pěstování kukuřice a jaké lahůdky z ní můžete připravit?

Cukrová kukuřice je prospěšná pro zdraví

Možná jste ani nevěděli, že cukrová kukuřice je plná vitamínů a látek prospěšných pro tělo. Naleznete v ní vitamín B1, B2, C, ale také draslík, fosfor, mangan, hořčík, zinek a železo. Obsahuje ale také velkou zásobu karotenoidů, a to především zeaxantinu, který má schopnost chránit vaše oči před vznikem šedého zákalu. Kromě toho, že je kukuřice velice lahodným obohacením vašeho jídelníčku je také velice prospěšná pro vaše zdraví.

Kukuřice je skvělým pomocníkem ve chvíli, kdy zažíváte nějaké stresové období. Obsahuje totiž velké množství sacharidů, bílkovin, vlákniny a nenasycených mastných kyselin. Což dohromady tvoří skvělý mix ingrediencí pomáhajících ve stresovém období. Kromě toho kukuřice také podporuje činnosti nervů a mozku. Blahodárně působí i na močový měchýř a žaludek. Zlepšuje kvalitu kůže, vlasů, nehtů a svalů. Kukuřice se řadí mezi přirozeně bezlepkové potraviny, a tak se hodí i pro lidi s alergií na lepek.

Pěstování cukrové kukuřice

Semínka kukuřice k vyklíčení potřebují poměrně vysokou teplotu. Na záhon je tedy vysévejte až na přelomu května a června. Semínka dobře začínají klíčit, pokud je teplota půdy na stabilních 8 stupních. Je třeba myslet na to, že se řadí mezi velice teplomilné rostliny a tak pro ní vyberte slunečné a teplé místo. Dařit se jí dobře bude v dostatečně propustné, výhřevné a dostatečně vlhké půdě. Při výsadbě také myslete na to, že kukuřice je poměrně vysoká rostlina, a tak dbejte na to, ať v záhonku nevytváří přílišný stín pro ostatní rostliny. Na záhon vysejte semínka do hloubky asi dvou centimetrů do řádků od sebe vzdálených alespoň 60 cm. Ve chvíli, kdy kukuřice vzejde, vyjednoťte ji tak, aby byla od sebe přibližně 40 cm. Pokud necháte hodně rostlin vedle sebe, bude kukuřice hůře růst.

Fazole a kukuřice

Skvělou dvojici spolu tvoří fazole a kukuřice. Ve chvíli, kdy kukuřice naroste do výšky kolem 5 centimetrů, můžete ke každé kukuřici přidat až 3 semínka pnoucích fazolí, nebo fazolu šarlatového. Ve chvíli, kdy sklidíte klasy, kukuřice se stane skvělou oporou pro fazole. Bude tak fungovat jako skvělá opora.

Jak poznat mléčnou zralost?

V úvodu. jsme se zmiňovali o tom, že kukuřice se sklízí v období mléčné zralosti. Jak ale poznat, že nastal ten správný čas? Když na zrno zatlačíte nehty mělo by zrno být lehce vodnaté. Pokud je již moc zralá, budou zrna příliš tvrdá.

Po sklizni ihned konzumujte

Ideální je, pokud klasy kukuřice zkonzumujete co nejdříve po její sklizni. Cukry, které kukuřice obsahuje se totiž poměrně rychle začínají měnit na škrob. Pokud si klasy chcete uchovat, ideálně je dejte do mrazáku. Pokud si budete chtít pochutnat na klasické vařené kukuřici, nedávejte do vody při vaření sůl. Zrna by totiž během vaření ztvrdla. Osolte si ji až po uvaření.