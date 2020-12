Co dělat na zahradě v prosinci?

Že v zimě není na zahradě žádná práce? Omyl! Když nebudete ke konci roku zahálet, na jaře se vám vaše úsilí vrátí. Co je tedy potřeba v prosinci na zahradě udělat?

Poslední sklizeň

V první řadě skliďte poslední zbytky úrody. Dorůstat vám může zimní špenát, zelí, kadeřavá petrželka či pórek. Pokud jste tak ještě nestihli učinit dosud, veškeré záhonky je zapotřebí zrýt a prohnojit, aby byly připravené na brzkou jarní výsadbu.

Zazimování

Shrabte veškeré spadané listí ze stromů. Odstraňte z nich také zlámané a na první pohled poškozené větve a zbytky starých oschlých plodů. Pro strom představují zátěž a mohou se snadno stát domovem nepříjemných škůdců. Máte-li s ní špatnou zkušenost, chraňte kmeny stromků proti zvěři, které je velmi ráda okusuje. Hodí se k tomu například pletivo. Když napadne větší vrstva sněhu, ulehčete stromům od jeho tíhy a sklepejte ho z nich.

Péči vyžadují také záhonky. Kvůli ochraně proti mrazu je přikryjte listím nebo větvičkami. U okrasných rostlin podobně funguje i vrstva sněhu, která navíc působí jako přirozená závlaha.

Pozor na zamrznutí vody

Pokud přes zimu na zahradě nevyužijete vodu, vypněte její přívod. Hrozí totiž zamrznutí a popraskání trubek či zničení hadic. Zdobí-li vaši zahradu přírodní jezírko s rybami, v žádném případě ho nesmíte nechat zamrznout. Ryby by ztratily přísun kyslíku a udusily by se. Co se umělých krytých bazénů týká, než přijdou první mrazíky, je ten správný čas na poslední důkladné vyčištění.

Co může růst ve skleníku?

Z velké většiny bude váš skleník v těchto časech zet prázdnotou. Nabízí se tak jeho kompletní úklid a spravení nedostatků, na které není přes sezónu čas. Například na výměnu prasklého skla či dotažení šroubků.

Přesto však, udržujete-li uvnitř dostatečnou teplotu, lze ve skleníku něco pěstovat. Pro přímou spotřebu to mohou být ředkvičky či pažitka, pustit se můžete do předpěstování sazenic květáku, kedluben nebo petržele.

Ideální čas na úklid v zahradním domku

Protože venku se toho přeci jen tolik neděje, obraťte svoji pozornost dovnitř. Do kůlny, sklepa, zahradního domku, kamkoliv, kde máte své zahrádkářské zázemí. Určitě si najdete spoustu věcí k opravě, můžete si nabrousit pilky a nůžky, protřídit a vyčistit nářadí, zkontrolovat funkčnost svých strojů (sekačka apod.) nebo vytřídit semínka, která se chystáte na jaře vysadit.