Čím lze nahradit obyčejné brambory?

Ať už chcete zhubnout, nebo prostě jen chcete vyzkoušet nové chutě, můžete nahradit obyčejné brambory jinými alternativami. Může vás až překvapit, jak si je zamilujete a třeba dokonce ve vaší kuchyni zaujmou stále místo.

Topinambury – ideální zelenina pro diabetiky

Tato alternativa má skoro stejné složení, jako klasické brambory. Najdete v nich tedy bílkoviny, železo, křemík, jedno procento tuku, 16% inzulínu a draslík. Místo velkého obsahu škrobu, v topinambuře najdete právě inzulín a právě díky tomu představují ideální variantu zeleniny pro diabetiky. Velmi dobře chutnají i syrové, proto je můžete velmi často najít v salátech, kde se vyskytují nakrájené na jemné plátky. Samozřejmě se také využívají jako klasická příloha, mohou se opéct v troubě a také z nich můžeme udělat náhražku klasické bramborové polévky. Pokud se pustíte do jejich vaření, nezapomeňte do vody přidat také kapku citronové šťávy, nebo trochu octa. Díky tomu hlízy nezmodrají a zůstanou přirozeně bílé. Pokud jste zvyklí na klasické brambory, jistě dobře víte, že než se uvaří, chvíli to trvá. U topinamburu je tomu ale jinak. Hlízy jsou velmi měkké, a proto se vaří jen velmi krátkou dobu.

Velmi známé batáty

Batáty se v posledních letech těší velké oblibě a rozhodně se není čemu divit. Na první pohled vás může rychle od jejich koupě odradit cena, která je na rozdíl od klasických brambor poměrně vysoká. Ale i přesto batáty rozhodně stojí za vyzkoušení. Naleznete v nich například až osmkrát více vápníku a také více betakarotenu než je tomu u klasických brambor. Obecně mají batáty tedy mnohem více vitamínů a také méně kalorií, než mají brambory. Jsou tedy ideální přílohou v případě, že se pokoušíte zhubnout. Batáty můžete také znát pod názvem sladké brambory a velmi často také bývají považovány za nejzdravější zeleninu světa. Pokud v obchodě vyberete pěkné kousky, nemusíte je ani loupat. Tak budou nejlépe chutnat pečené v troubě s trochou soli a bylinek. Z batátů se dá také připravit vynikající kaše. Tu připravíte tak, že celé batáty upečete a pomocí lžičky z nich pak vydlabete dužinu, kterou následně ochutíte.

Místo brambor můžete použít i celer

Další varianta pro ty, kteří bojují se svou váhou. Může se vám to zdát jako hloupý vtip, ale ne, místo brambor můžete opravdu v některých případech použít celer. Tato zelenina je doslova nabytá velkým množstvím vitamínů a to se teď na podzim opravdu hodí. Jak ale celer může nahradit klasické brambory? Pokud milujete klasické bramborové hranolky, můžete vyzkoušet upéct domácí celerové hranolky. Na to budete potřebovat jen celer, olej a koření. Začneme tím, že celer nakrájíme na stejně velké hranolky a na 2 minuty ho ponoříme do horké vody. Poté ho osušíme a promícháme se všemi ingrediencemi. Dáme je na plech, který vyložíme pečícím papírem a pečeme v troubě předehřáté na 200°C po dobu 25 minut. Z celeru můžete také připravit například i celerové pyré, které může skvěle nahradit klasickou bramborovou kaši.

I kedlubna může nahradit brambory

Kedlubnu jistě znáte všichni. Rádi ji přikusujeme jen tak, skvěle chutná i v salátech, ale víte také to, že se dá použít i v teplé kuchyni a že dokonce může nahradit i klasické brambory? Pokud vás zajímá jak, tak si z kedlubny připravte výtečný a zdravý kedlubňák. Jde o klasický bramborák, ve kterém jednoduše nahradíte brambory kedlubnou. Kedlubna je zdrojem velkého množství vitamínů, tak proč si o ně klasický bramborák neobohatit.