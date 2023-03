Cibulové slupky nevyhazujte

Ruku na srdce, kdo z vás někdy přemýšlel o tom, že by taková obyčejná věc, jako jsou slupky z cibule mohla mít ještě nějaké další využití? Slupky většinou skončí v koši, nebo v tom lepším případě na kompostu, ale i to je velká škoda, protože až zjistíte, jaké mají další využití určitě už ani jednu slupku nevyhodíte.

Proč slupky nevyhazovat?

Jak už to bývá u většiny zeleniny, nebo ovoce, slupky jsou doslova nabyté živinami a je rozhodně velká škoda jejich potencionálu nevyužít. Cibule jako taková obsahuje pro někoho velice nepříjemný a velice štiplavý alicin. Ten však v slupkách nenajedete, za to v nich ale najdete mnohem více prospěšnějších látek, mezi které se patří například kvercetin, fruktany, flavonoidy a fytoncidy. Pokud vám tyto názvy nic neříkají, trochu vám poradíme. Jde v podstatě o přírodní antibiotika či probiotika.

Vylouhované slupky proti bolesti v krku

Neexistuje snad nikdo, koho by alespoň jednou za rok nepřepadla bolest v krku. Všichni víme, jak moc je tato bolest nepříjemná, a právě proti ní vám mohou pomoci vylouhované slupky z cibule. Příprava není vůbec složitá. Pouze si připravte jednu hrst slupek, které dejte pro lepší manipulaci do čajového sítka a nechte louhovat v horké vodě asi 20 minut. Chuť samotných vylouhovaných slupek není nic moc chutného, a tak si čaj dochuťte pomocí citronu a medu. Pokud máte i tak problém s tím čaj vypít a trápí vás opravdu jen bolest v krku, mělo by pomoci i jen kloktání tohoto nápoje.

Slupky proti rýmě a ucpanému nosu

Na rýmu někdo trpí v podstatě celou zimu, a tak pro vás máme skvělý typ a to inhalaci horké páry obohacené o slupky z cibule. Opět si připravte asi jednu hrst slupek a zalijte je jedním litrem horké vody. Vše si připravte do většího hrnce, nebo misky. Nad nádobu se pak nakloňte, přehoďte ručník přes hlavu a inhalujte.

Cibule jako hnojivo a lék proti parazitům

Cibulové slupky však nemají dobré účinky jen na lidské zdraví, ale také jsou prospěšné i pro rostliny. S jejich pomocí se totiž dá vyrobit velice účinné hnojivo. Nedávejte je však jen tak do hlíny, kýženého účinku byste se asi jen tak nedočkali. Lepší variantou rozhodně bude příprava odvaru, který bude fungovat mnohem lépe. Potřebovat budete slupky asi ze tří cibulí, které dejte do dobře uzavíratelné nádoby a přelijte je jedním litrem teplé vody. Promíchejte, nádobu zavřete a nechte alespoň jeden den odpočinout. Další den pak jen vodu a slupky přeceďte a vodou, která bude obsahovat ty nejlepší látky ze slupek květiny zalijte. Pomocí tohoto hnojiva je přihnojujte asi jednou za týden. Pokud chcete vaše rostliny ochránit před napadením různých parazitů dejte si tento roztok do rozprašovače a květiny s ním postříkejte.

Barvení vajec v cibulových slupkách

V posledních letech se velmi rozmáhá barvení velikonočních vajec přírodní cestou. Třebaže jsou klasická potravinářská barviva nezávadná, o jejich vlivu na naše zdraví nemůže být vůbec řeč. Zkuste cibulové slupky (4 šálky žlutých cibulových slupek) namočit do vody (klidně i den předem), přidat lžíci octa a vejce o pokojové teplotě. Přiveďte k varu a vařte 10 minut (tak dlouho se vaří vejce natvrdo). Vejce pak prudce zchlaďte.

Více o přírodním barvení vajec najdete ZDE.