Chutné a zdravé recepty z šípků: Vytvořte si lahodný čaj či vynikající džem!

Pokud vám na zahradě rostou růže a po jejich odkvetení vám zbylo větší množství šípků, tak se radujte! Tato malá zázračná věc je totiž plná vitamínů, které naše tělo velice potřebuje a my mu ho můžeme dopřát v podobě některého z níže uvedených receptů. Některé jsou časově náročnější, ale můžeme vám slíbit, že nebudete litovat!

Čaj z divokých šípků

Pokud jste si tedy vyrazili na sběr chutných šípků a chcete si připravit něco rychlého a snadného, tento šípkový čaj je ideálním receptem. Díky němu si budete moci vyzkoušet, jak šípky chutnají.

Doba přípravy: 8 minut – Počet porcí: 2

Co budete potřebovat:

4 šálky vody

4 lžíce šípků (sušených)

2 lžíce cukru pro chuť (nebo podle potřeby)

Postup: Do hrnce nalijte 4 šálky vody a přiveďte ji k varu. Do vroucí vody přidejte šípky a směs přikryjte. Snižte teplotu na střední a mírně míchejte asi 8 minut. Do hrnce přidejte 1 nebo 2 lžíce cukru a míchejte, dokud se ve směsi zcela nerozpustí. Přestaňte hrnec zahřívat. Nechte ji přikrytou a odstavte asi na 10 minut. Čaj přefiltrujte pomocí jemného sítka. Směs buď zchlaďte na pokojovou teplotu, nebo pijte horkou, podle potřeby.

Tradiční skotské šípkové želé (pouze 4 ingredience!)

Je to podzimní klasika, tradiční skotské šípkové želé. Všichni lidé, kteří milují venkov, připravují toto sladké a zároveň trpké želé každý rok. Je to jedna z těch zavařenin, které si prostě musíte udělat sami. Tak pojďme na to!

Doba přípravy: 15 minut – Celková vaření: 40 minut – Celková doba: 55 minut – Počet porcí: 30

Co budete potřebovat:

1 kg jablek opravdu jakéhokoli druhu

450 g šípků

500 g cukru

šťáva z 1 citronu

Postup: Z šípků odstřihněte řapíky a rozmixujte je v kuchyňském robotu. Jablka nakrájejte na čtvrtky, neobtěžujte se je zbavovat jádřinců ani loupat, a vhoďte je do velké pánve. Zalijte vodou a přidejte dalších 300 ml vody. Přiveďte je k varu a vařte, dokud nezměknou. Nyní vhoďte šípky. Vařte dalších 10 minut a nechte trochu vychladnout. Připravte si sáček na marmeládu/plátýnko v sítu nebo cokoli, co máte, abyste směs přecedili, a pak ji tam nalijte a nechte přes noc odkapat do mísy. Druhý den odolejte pokušení sáček vymačkat, protože pokud to uděláte, želé se zakalí a vy jste se příliš nadřeli na to, abyste skončili se zakaleným želé. Odměřte vodu a na každých 600 ml vody použijte 400 g zahřátého cukru. To vše dejte zpět do pánve s citronovou šťávou a pomalu přiveďte k varu, aby se cukr rozpustil. Nyní vařte, dokud nedosáhnete bodu tuhnutí 105°C, nebo to vyzkoušejte starou technikou s vychlazeným talířem. Před nalitím do sterilizovaných sklenic nechte trochu vychladnout. Důkladně uzavřete.

Džem z šípků

Pokud si ceníte pikantních šípků víc než samotných růží, tak si zamilujete tento šípkový džem ze šípků, pomeranče, jablek a citronu.

Doba přípravy: 60 minut – Doba vaření: 80 minut – Doba zpracování: 5 minut – Celková doba: 2 hod. 25 min. – Počet porcí: 6 půllitrových sklenic

Co budete potřebovat:

8 šálků velkých šípků

1 velký pomeranč

1 velké zelené jablko

2 citrony, oloupané z kůry a odšťavněné

6 šálků vody

5 šálků cukru

½ čajové lžičky másla

plátno

Postup: Sklenice sterilizujte způsobem, který preferujete. Víčka umyjte v horké mýdlové vodě. Odřízněte a vyhoďte zelené konce šípků. Šípky rozřízněte napůl, vyškrábněte a vyhoďte všechna semena a chlupaté části. Šípky opláchněte a vyhoďte všechny poškozené části. Pak šípky nahrubo nasekejte. Budete potřebovat 4 šálky čistých, nasekaných šípků.

Odřízněte konce pomeranče a vyhoďte je. Pomeranč nakrájejte podélně na klínky. Odstraňte (a ponechte si) případná semínka, a pokud můžete, odstraňte a ponechte si blány. Vezměte klínky a každý z nich rozkrojte tak, abyste měli hromadu malých trojúhelníčků pomeranče. Jablko oloupejte a slupku si ponechte. Poté jablko nastrouhejte na struhadle na sýr (s velkým otvorem). Jádřinec nakrájejte a ponechte si ho.

Do velkého širokého hrnce vložte nakrájené šípky, nastrouhané jablko a nakrájený pomeranč. Do hrnce přidejte citronovou kůru a citronovou šťávu. Přidejte vodu. Vezměte kousky jádřince, jablečnou slupku a případná semínka a blánu pomeranče a vložte je do dvojité vrstvy plátna. (To bude zdrojem pektinu.) Zabalte je a vložte do hrnce s nakrájeným ovocem a šípky. Směs přiveďte k prudkému varu a vařte asi 30 minut, nebo dokud pomerančová kůra není velmi měkká a lze ji bez odporu proříznout. Odstraňte z tepla.

Vyjměte plátěný pektinový sáček a vložte jej do mísy, aby vychladl. Jakmile vychladne natolik, aby se s ním dalo snadno manipulovat, jemně ho zmáčkněte, abyste z něj získali více pektinu (bude trochu lepkavý). Extrahovanou pektinovou šťávu přidejte zpět do pánve se šípky. Odměřte cukr a přidejte ho do šípkové směsi. Zahřejte na nejvyšší teplotu a míchejte dřevěnou lžící, dokud se všechen cukr nerozpustí. Přidejte máslo (aby se snížila pěna). Přiveďte k rychlému varu, nepřikryté snižte teplotu na středně vysokou.

Testování: Do mrazničky vložte malý talířek. Asi po 25 minutách začněte testovat džem tak, že na vychlazený talířek položíte malé množství. Nechte uplynout 30 vteřin a poté přes něj přejeďte prstem, abyste zjistili, jakou bude mít vychlazený džem konzistenci. V případě potřeby vařte o několik minut déle, aby byl džem hustší. Nepřevařujte, jinak směs zkaramelizuje a získá zvláštní chuť.

Směs nalijte do horkých sterilizovaných zavařovacích sklenic. Okraje sklenic otřete navlhčenou papírovou utěrkou. Uzavřete je čistými víčky a ponechte větší mezery mezi víčky. Zpracovávejte sklenice ve vodní lázni po dobu 5 minut. Při zpracování postavte sklenice na stojan do velkého vysokého hrnce. Přikryjte je centimetrem vody a přiveďte k varu na 5 minut. Poté vypněte oheň, vyjměte sklenice z vody a nechte je vychladnout. Jakmile sklenice vychladnou, mělo by se ozvat praskání při uzavírání víček. Víčka by měla těsnit; pokud ne, skladujte je v chladničce až 6 měsíců.

Uzavřené sklenice vydrží dlouho, ale pro nejlepší chuť a strukturu je spotřebujte do 1 roku.