Chraňte svou hárající fenu: Objevte přírodní způsoby, jak odradit psy!

Když vaše fena začne hárat, její vůně přitahuje psy ze širokého okolí. To může být pro vás i vaši fenku stresující období, zejména pokud nechcete neplánovaná štěňata nebo čelit neustálému obtěžování cizími psy. Naštěstí existují přírodní metody, jak pach hárající feny zmírnit a odradit nežádoucí nápadníky.

Jak funguje hárání u fen?

Hárání je období reprodukčního cyklu feny, během kterého je připravena k páření. Trvá obvykle 2–3 týdny a většina fen hárá dvakrát ročně. Během tohoto období fena uvolňuje feromony, které lákají psy i na dálku. Proto je důležité vědět, jak tyto pachy regulovat.

Přírodní způsoby, jak zmírnit pach hárající feny

Pokud se chcete vyhnout chemickým prostředkům nebo hormonálním zásahům, vyzkoušejte následující přírodní metody, které pomohou snížit intenzitu pachu a odradit psy.

1. Jablečný ocet

Jablečný ocet je známý svými dezodoračními účinky. Stačí smíchat jednu část jablečného octa s třemi díly vody a touto směsí jemně otřít srst feny, především v oblasti zad a břicha. Tento roztok pomůže neutralizovat pach, aniž by byl nepříjemný pro samotnou fenku.

2. Odvar z rozmarýnu

Rozmarýn má silné antibakteriální a deodorizační vlastnosti. Připravte odvar z hrsti sušeného rozmarýnu v litru vody, nechte vychladnout a použijte ho k jemnému omytí feny. Můžete ho také přidat do koupele. Nejenže pomáhá maskovat pach, ale také působí jako přírodní repelent.

3. Šalvějový sprej

Šalvěj je další bylinka s přírodními dezodoračními a antiseptickými účinky. Můžete si připravit domácí sprej smícháním šalvějového odvaru s vodou a několika kapkami esenciálního oleje z levandule. Použití na srst feny pomůže zmírnit intenzitu jejího pachu.

4. Kokosový olej s esenciálními oleji

Kokosový olej je skvělý nejen na péči o srst, ale může pomoci i s pachovou neutralizací. Přidejte do něj pár kapek esenciálního oleje z citronové trávy nebo máty peprné, což jsou vůně, které psům nejsou příjemné. Poté jemně vetřete malé množství směsi do srsti feny.

5. Úprava stravy

To, co fena jí, může mít vliv i na její tělesný pach. Přidání petrželky do krmiva může pomoci neutralizovat pachy zevnitř. Také dostatek kvalitních bílkovin a zdravých tuků může podpořit lepší metabolismus a přirozenou regulaci pachů.

Další opatření, jak chránit hárající fenu

Vyhýbejte se místům s vysokou koncentrací psů. Pokud je to možné, venčete fenku na méně frekventovaných místech, kde je menší šance, že narazíte na volně pobíhající psy.

Používejte speciální kalhotky. Existují speciální hárací kalhotky, které pomáhají minimalizovat šíření pachů a zároveň chrání domácnost před případnými skvrnami.

Častější koupání a mytí srsti. Pravidelné mytí pomáhá snižovat intenzitu pachu a udržuje fenku v čistotě.

Kontrola plotu a zabezpečení zahrady. Pokud máte vlastní zahradu, ujistěte se, že plot je dostatečně pevný, aby zabránil nečekaným návštěvám zamilovaných psů.

Kdy je třeba být obezřetní?

Přestože přírodní metody pomohou zmírnit pach a snížit nežádoucí pozornost, žádná z nich nenabízí stoprocentní ochranu. Pokud nechcete, aby vaše fena měla štěňata, je nejlepší ji v tomto období pečlivě hlídat a nepouštět ji ven bez dohledu.

Závěr

Hárání může být náročné období, ale s pomocí přírodních metod lze výrazně snížit pach a tím i zájem okolních psů. Použití bylinkových odvarů, esenciálních olejů nebo úprava stravy může pomoci, aniž by bylo nutné sahat po chemických přípravcích. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv metodu, důležité je fenu v tomto období pečlivě hlídat a zajistit její bezpečí.