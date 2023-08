Chcete v létě vyzkoušet lehčí jídelníček? Máme pro vás recepty, které vás nadchnou!

Léto je obdobím, kdy se mnozí z nás snaží o lehčí stravování a osvěžující jídla, která nám dodají energii a přitom nezatíží naši trávicí soustavu. Pokud jste na této vlně a hledáte nové inspirace do svého jídelníčku, máme pro vás skvělé recepty, které vás nadchnou!

Melounový salát s fetou a mátou

Existuje spousta receptů na melounový salát, ale podle našeho názoru se tomuto nic nevyrovná. Je chladivý, křupavý a plný nečekaných chutí.

Co budete potřebovat:

5 okurek nakrájených na plátky

1/2 malého vodního melounu bez semínek, nakrájeného na kousky o velikosti 2,5 cm (asi 350 g)

cca 14 gramů čerstvé máty, nasekané, rozdělené

1/2 lžičky košer soli

černý pepř, podle chuti

cca 7 ml olivového oleje

cca 7 ml rýžového octa nebo bílého balzamikového octa

113 gramů rozdrobeného sýra feta

113 gramů nasekaných pražených pistácií

Postup: Ve velké míse smíchejte okurky, meloun, 1/4 šálku máty, sůl a velké množství pepře. Pokapejte olivovým olejem a octem a dobře promíchejte. Lžící salát přendejte na talíř. Posypte fetou, pistáciemi a zbývající 1/4 šálku máty. Navrch rozdrobte ještě trochu pepře.

Bramborový salát s hořčičnou zálivkou

Připravte se na desítky otázek od svých přátel ohledně tohoto lákavého receptu, který obsahuje melasu, hnědý cukr a hořčici.

Co budete potřebovat:

2 velké šalotky, nakrájené na tenké plátky (asi 80 g)

80 ml bílého vinného octa

1 čajová lžička cukru (asi 4 g)

1 čajová lžička soli (plus další podle chuti) (asi 5 g)

1,6 kg malých brambor Yukon Gold, nakrájených na menší kousky

2 polévkové lžíce celozrnné hořčice (asi 30 g)

Pepř podle chuti

160 ml olivového oleje

180 g čerstvé natě petržele, nasekané

Postup: Ve velké míse smíchejte šalotku s octem, cukrem a solí. Zatímco budete vařit brambory, dejte tuto směs stranou, aby se chuťově promísila. Vložte brambory do velkého hrnce a zalijte je vodou. Dochuťte solí. Přiveďte k varu a vařte do změknutí, asi 10 minut. Slijte a nechte asi 10 minut odstát v cedníku, aby mírně vychladly. Do směsi šalotky zašlehejte hořčici. Dochuťte pepřem. Pomalým, plynulým proudem zašlehejte olivový olej, aby vznikl mírně hustý dresink. Přidejte teplé brambory a dobře promíchejte. Přidejte petrželku a znovu promíchejte. V případě potřeby ještě osolte a opepřete.

Gazpacho

Stačí všechny ingredience vhodit do mixéru, rozmixovat dohladka a ozdobit zakysanou smetanou a pažitkou.

Co budete potřebovat:

3 stonky celeru nakrájené na kostičky

1 teplá okurka bez semínek a se slupkou, nakrájená na kostičky

1 cuketa, nakrájená na kostičky

¾ celé střední červené cibule, nakrájené na kostičky

4 šálky rajčatové šťávy, například V-8

2 stroužky česneku , prolisované nebo mleté

¼ šálku extra panenského olivového oleje nebo oleje z hroznových semínek

¼ šálku červeného vinného octa

2 lžíce cukru

2 lžíce pálivé omáčky Chohula nebo jiné pálivé omáčky podle chuti

1 lžíce celerové soli

1 lžíce česnekové soli

6 koktejlových rajčat nebo rajčat campari , nakrájených na kostičky

kosher sůl a čerstvě mletý černý pepř

¼ šálku zakysané smetany

čerstvá pažitka na ozdobu

Postup: V míse kuchyňského robotu nebo v mixéru smíchejte polovinu celeru, okurky, cukety, červené cibule a 2 šálky rajčatové šťávy s prolisovaným česnekem, olivovým olejem, červeným vinným octem, cukrem, pálivou omáčkou, celerovou a česnekovou solí. Všechny ingredience rozmixujte, dokud se dobře nespojí. Přidejte zbytek rajčatové šťávy a pulzováním promíchejte. Přidejte celer, okurku, cuketu a nakrájená rajčata a jednou nebo dvakrát pulzujte. Dochuťte košer solí a čerstvě mletým černým pepřem a podle chuti upravte pálivou omáčku. Před podáváním polévku alespoň 1 hodinu chladíme. Polévku podávejte s kapkou zakysané smetany zředěné trochou vody. Na závěr posypte čerstvou nasekanou pažitkou.

Vietnamský nudlový salát

Nudle uvaříte tak, že je zalijete vroucí vodou a necháte asi tři minuty odstát, dokud nezměknou. Není třeba je vařit ve velkém hrnci vody jako pšeničné těstoviny.

Co budete potřebovat:

340 gramů tenkých asijských nudlí vermicelli

2 mrkve , nastrouhané

2 okurky , zbavené semínek a nastrouhané

4 zelené cibule , nakrájené

1 ½ šálku čerstvých fazolových klíčků

⅓ šálku nasekaného koriandru

½ šálku rybí omáčky

½ šálku ochuceného rýžového octa

3 lžíce cukru

2 stroužky česneku , prolisované nebo mleté

¼ lžičky drceného červeného pepře

limetka

Postup: Nudle vermicelli zalijte vroucí vodou a nechte namočené 3-4 minuty nebo dokud nezměknou. Propláchněte je pod studenou vodou, nechte okapat a přidejte do velké mísy. K nudlím přidejte nastrouhanou mrkev, okurky, fazolové klíčky a nasekaný koriandr. Ve skleněné nádobě opatřené víčkem nebo v misce smíchejte rybí omáčku, rýžový ocet, cukr, česnek a drcený červený pepř. Nudle přelijte ¾ zálivky a promíchejte. V případě potřeby přidejte další zálivku. Posypte dalším koriandrem a zelenou cibulkou a podle potřeby přidejte limetku. Salát lze připravit dopředu a nechat v chladničce přes noc, pokud ho však připravujete dopředu, přidejte koriandr až těsně před podáváním.

Pikantní avokádo plněné tuňákem

Tuňákový salát si klidně připravte předem a nechte ho v lednici, abyste měli náskok. Až budete chtít jíst, stačí rozkrojit avokádo a naplnit ho.

Co budete potřebovat:

1 avokádo bez pecky

1 malá plechovka tuňáka (dáváme přednost tuňákovi balenému v oleji) sceděná

1 lžička majonézy nebo více, podle chuti

1 lžička zrnité hořčice

malý ždibec limetkové šťávy

nasekaná pažitka, podle chuti

sůl a pepř podle chuti

Sriracha podle chuti

Postup: Rozkrojte avokádo na polovinu a vyjměte pecku. V malé misce smíchejte tuňáka, majonézu, hořčici, limetkovou šťávu, pažitku a sůl a pepř. Ochutnejte a podle potřeby upravte přísady. Do každé poloviny avokáda dejte rovnoměrně tuňákovou směs. Povrch pokapejte srirachou.

Středomořský rajčatový salát s bylinkami a fetou

Protože rajčata + červená cibule + feta je vždy vítězná kombinace.

Co budete potřebovat:

6 až 7 středně zralých rajčat nakrájených na plátky (nejlépe rajčata z vinné révy nebo dědičná rajčata).

1 střední červená cibule, rozpůlená a nakrájená na tenké plátky

3 stroužky česneku, mleté

1 šálek nasekaných listů čerstvé petrželky, nasekané

1 šálek nasekaného čerstvého kopru, nasekaný

2 ½ čajové lžičky mletého sumaku

kosher sůl, podle vlastní chuti

černý pepř, podle chuti

1 citron, šťáva

2 lžičky bílého vinného octa

⅓ šálku extra panenského olivového oleje

sýr feta, podle chuti, volitelně

Postup: Do velké salátové mísy přidejte rajčata, cibuli, čerstvé bylinky a česnek. Přidejte sumac, košer sůl a bohatě posypte čerstvě mletým pepřem. Přidejte citronovou šťávu, bílý vinný ocet a extra panenský olivový olej. Promíchejte. Ochutnejte a upravte koření podle svých představ. Přendejte na servírovací talíř nebo mísu. Navrch dejte velké kousky kvalitního sýra feta (volitelně). Vychutnejte si!

Smažený lilek

Přidejte smažený lilek na seznam letní zeleniny, která chutná ještě lépe, když se usmaží!

Co budete potřebovat:

Pro smažený lilek:

2 větší lilky

1 šálek hladké mouky

1/2 šálku strouhanky

2 vejce

1/2 čajové lžičky soli

1/4 čajové lžičky mletého pepře

olej na smažení

Pro dip:

1/2 šálku řeckého jogurtu

2 lžíce majonézy

1 stroužek česneku (utřený)

2 lžičky čerstvého citronové šťávy

sůl a pepř podle chuti

Postup: Lilky omyjte a nakrájejte na plátky tloušťky přibližně 1 cm. V jedné míse smíchejte mouku, sůl a pepř. Ve druhé míse rozšlehejte vejce. Plátky lilků nejdříve obalte v mouce, poté ponořte do rozšlehaného vejce a nakonec je obalte ve strouhance. Opakujte tento postup s každým plátkem.

Na pánvi zahřejte dostatek oleje na střední teplotu. Smažte lilky po menších dávkách, dokud nejsou zlatavě hnědé z obou stran. Poté je přendejte na papírový ubrousek, aby se zbavily přebytečného oleje.

Pro dip smíchejte všechny ingredience (řecký jogurt, majonézu, utřený česnek, citronovou šťávu, sůl a pepř) v misce. Ochutnejte a případně upravte množství soli a pepře podle své chuti. Smažený lilek servírujte s připraveným dipem, můžete okořenit čerstvou petrželkou nebo citronovými plátky pro větší osvěžení.

Zdroj, Zdroj