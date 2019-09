Chcete mít příštím rokem nádherné červené jahody? Máte nejvyšší čas je vysadit

Milujete jahody? Jestliže si každé léto s chutí dopřáváte tohoto chutného a zdravého ovoce a máte k dispozici zahradu, potom vězte, že právě nastává ten správný čas, kdy jahodníky zasadit. Jak na to?

Chce to dobrou půdu a odrůdy si můžete namíchat

Úspěch docílíte kombinací hned tří faktorů, a sice výběrem odrůdy, nákupem pěkné zdravé sadby a správným výběrem stanoviště a půdy. Jahodníky mají rády mírně kyselou půdu s pH okolo 5,5 a středně těžkou. Nejvhodnější pro jejich pěstování jsou slunná místa, kde mohou plody krásně zrát. Sáhněte po zdravé silné sadbě, žádné nedomrlé chcípáčky. Chcete-li mít krásné chutné plody co nejdelší čas sezóny, vyberte si keříky různých odrůd od těch raných, kterých se dočkáte už na konci května až po ty pozdně červencové. Hodí se i stále plodící, od těch můžete úrodu sklízet dokonce i po dobu několika měsíců.

Neotálejte a sázejte

Vlastně se jahodník dá sázet během celého vegetačního období, jarní sadba vám ale pořádné výsledky stejně přinese až napřesrok a sázet v letních vedrech, to není zrovna ideální varianta. Ovšem podzimní sadbou až do konce září si můžete pojistit dobrou úrodu v následujícím roce. Platí ale pravidlo, že je lepší neotálet, protože při příliš pozdní sadbě nemusí mít rostliny v době prvních mrazů dostatek kořínků, a to se může projevit nepříjemnými následky v podobě zmrznutí.

Jaká pravidla byste měli dodržet?

Především nechte rostlinám dost prostoru. Na 1 m2 by jich rozhodně nemělo být víc než pět a mezi nimi by měly být mezery 20-40 cm podle charakteru odrůdy. Ty pomaleji rostoucí můžete sázet blíže, ty, které rostou rychleji naopak vyžadují větší mezery. Jamky pro sazenice by měly být minimálně 10 x 10 cm a totéž do hloubky, lépe však, když uděláte širší a hlubší, tedy 15 x 15 cm a stejných 15 cm hluboko. Takzvané srdíčko, tedy terminální pupen jahodníku musíte nechat na úrovni půdy, tedy ani by nemělo příliš koukat ven, ale zároveň být ani zahrabané v zemi. Kdybyste ho příliš utopili v půdě, mohlo by zahnívat, naopak vysunuté by bylo náchylnější k poškození.

Porostou i po slepičincích

Samozřejmě předpokládáme, že záhon je připravený čili zrytý a prohnojený chlévskou mrvou. Nejlépe třeba 2-3 týdny předem, než budete sázet. Dobrým řešením jsou také slepičince – ty se dají vkládat dovnitř připravené jamky až v průběhu sadby, na ně umístit rostlinu a následně okolí přihrnout hlínou. Jestliže ale nemáte k dispozici slepičince nebo koňský hnůj, stejně efektivním hnojivem je i kvalitní kompost. Pochopitelně je po výsadbě nutná dostatečná, nikoli však přehnaná zálivka. V dalších letech si můžete jahodníky množit sami pomocí odnoží. Jahody rády „házejí šlahouny“, takže když keříky jahod pěstujete přímo na hlíně (nikoli třeba na netkané textilii nebo fólii – i to je možnost, jak jahodníky pěstovat a výhodou je, plody nezahnívají od země) rovnou vám samy zakoření.