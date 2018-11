Celer jako lék na depresi i afrodisiakum

To, že celer již dávno nepatří jen do svíčkové je snad už dávno jasné a pokud jste dosud patřili mezi ty, kteří utajenou sílu celeru doteď neobjevili, je pomalu na čase tento fakt změnit. Jeho výjimečné léčebné účinky byly známy již starým Egypťanům. Ti ho využívali především jako afrodisiakum, ale v dnešní době jsou již známé i jeho jiné účinky na naše zdraví.

Jaké druhy celeru známe?

Rozhodně nepěstujeme jen jeden druh celeru, ale dokonce tři. První je celer hlíznatý, který se jak již název vypovídá, pěstuje především pro jeho hlízu, ale své využití mají i listy. Dalším druhem je celer řapíkatý, který hlízu nevytváří, ale zato má spoustu řapíků. A posledním druhem je celer listový, který má velké množství listů. Poslední dva druhy se u nás téměř nepěstují, ale jako doma se cítí například ve Francii, Itálii, nebo ve Španělsku.

Jaké má celer účinky na naše zdraví?

Celer je pro naše zdraví opravdu blahodárný. Má skvělý vliv na naše ledviny, pomáhá zmírňovat projevy revmatismu a pomoci může i při silné migréně. Mimo to také pomáhá při depresích, zvyšuje činnost pohlavních žláz a je doslova zázrakem pro ty, které trápí cukrovka. Celer obsahuje velmi vysokou hodnotu hořčíku, a proto je také velmi vhodné ho konzumovat při boji s rakovinou. Pokud to večer přeženete s alkoholem, můžete si ráno udělat celerovou šťávu. Ta by vás měla zaručeně z kocoviny vysvobodit. Mimo to obsahuje i velké množství vitamínu B, který je blahodárný pro kvalitu naší kůže, nehtů a vlasů. Pokud tedy chcete mít zdravé a dlouhé vlasy, dejte si každý den kousek celeru, nebo si připravte celerovou šťávu.

Kde a jak se dá celer použít?

Jestliže vás celer zaujal a přesvědčil o tom, že je na čase pustit ho trochu více do svého jídelníčku, jistě ale přemýšlíte o tom, jak na to. Pomocí celeru se koření vlastně jakákoliv zapékaná masa se zeleninou, výborně doplní pokrm, ve kterém používáte mleté maso, ale hodí se také do polévek, pomazánek, nebo salátů. Použít se ale samozřejmě dají i celerové listy. Ty se využívají jak čerstvé, tak i sušené. Sušenou variantu můžeme smíchat spolu se solí a používat ho jako zajímavé koření na dochucování pokrmů. Nejen, že jídlu dodá ten správný šmrnc, ale také uděláte něco pro své zdraví. Konzumovat se dá také i syrový, bez jakékoli tepelné úpravy. Tato varianta je dokonce ta nejzdravější, protože se nám při vaření neztratí žádné vitamíny. Připravit si můžete jednoduchý salát, pyré, nebo ve formě šťávy. Tu můžete připravit v kombinaci s jinou zeleninou, nebo si samozřejmě můžete dát i celerovou šťávu samotnou.

Jak je na tom řapíkatý celer?

Řapíkatý celer má také blahodárné účinky na naše zdraví. Je výborným pomocníkem při zánětech močových cest, pomáhá dýchacímu ústrojí a je také pomocníkem při redukci váhy. Oproti klasickému celeru má o trochu více aromatickou chuť, která nemusí chutnat každému. Ale pokud mu přijdete na chuť, určitě nebudete litovat. Řapíkatý celer dokonce obsahuje mnohem více vitamínu C než citrony. Obsahuje také zinek, jód, sodík, železo, chrom, draslík a hořčík. Připravit ho můžete vařený, ale opět ho můžete konzumovat i syrový, v různých podobách. Jediné na co si musíte dát pozor je to, že bývá velmi silným a také častým alergenem. Pokud vás po jeho konzumaci začnou pálit ústa, objeví se vám vyrážka, nebo se objeví potíže s dýcháním, máte právě na celer alergii. Nejčastěji je tato alergie doprovázena také alergií na jablka. Pokud trpíte alergií, její projevy může zmírnit tepelná úprava celeru.