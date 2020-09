Brandnooz box září 2020

Máme tu září a s tím spojený začátek nového školního roku. Zároveň jsme se také dočkali nového boxu s podtitulem back to school. Musíme přiznat, že jsme se na něj velmi těšili a doufali jsme, že nás opět překvapí svým složením. Box opravdu nezklamal a my jsme byli opět velmi příjemně překvapeni. Pojďte se tedy s námi podívat na to, co jsme nalezli tentokrát.

Box obsahoval:

Mazagrande Fresh Citrus

Chocoland tyčinka Smilies

Adriana Animali ZOO zvířátka

Podravka rajčatový protlak

Vitana Instantní polévky Do Hrnečku

Bonavita Black and White Pillow a Coconut

Racio Cornies s cibulkou

Racio Free style popcorn

STORCK Knoppers NutBar!

Mattoni esence

STRONGBOW Citrus Edge

STRONGBOW Cucumber and Mint

EFKO ČESNEK S CHILLI

Chocoland tyčinky Smilies – naše hodnocení 1

Sladká tyčinka se spoustou čokolády, dražé a krému. Tahle tyčinka se hned stane oblíbencem každého malého dítěte. Jestli hledáte čím, svého potomka potěšit, věříme, že tyčinka smilies rozhodně dobře odvede svou práci!

STORCK Knoppers NutBar! – naše známka 1

Tahle nová čokoládová tyčinka je doslova vynikající! Skládá se z dokřupava upečené a zároveň lehké oplatky, z mléčného krému a lískooříškové náplně. V té je navíc přimíchaná porce opražených lískových oříšků v karamelu.

Adriana Animili ZOO zvířatka – naše známka 1

Jak lépe motivovat každého malého strávníka, než zábavnou formou? Těstoviny ve tvaru slona, zebry, pelikána, lva a opice si děti doslova zamilují!

EFKO ČESNEK S CHILLY – naše známka 1

Jde o první výrobek z řady efko EXCLUSIVE, který jsme měli možnost ochutnat. Jde o skvělou kombinaci křupavého česneku, naloženého v oleji spolu s chilli a dalším kořením. Poté co všechen česnek sníte, můžete provoněný olej použít k marinování!

Racio cornies s cibulkou – naše známka 1

Limitovaná edice těchto kukuřičných chlebíčků nás doslova ohromila. Zdravá, ale vynikající svačinka, kterou si můžete vychutnat klidně samotnou, nebo jako přílohu k salátům či polévce.

Mattoni esence – naše známka 1

Skvělá chuť ovocné limonády a to zcela bez cukru a sladidel! Dostupné příchutě jsou malina, citron a pomeranč. Pokud již máte dost limonád, které jsou plné cukru, rozhodně neváhejte a ochutnejte.