Brandnooz box Vánoce a svátky L.P. 2018

Dorazil nám další skvělý box, který nese podtitul Vánoce a svátky. Šlo o takový první dárek pod stromeček a tak jsme na nic nečekali a hned začali ochutnávat, rozhodně se totiž bylo na co těšit!

Box obsahoval:

Braník Černý

Vyprošťovák forte

Tretter´s – zeleninové chipsy

Hobžovy Strážnické brambůrky paprikové

Mutti Rajčatové pyré

Frisco – brusinka a lesní ovoce

Vitana – kurkuma, paprika uzená

Hašlerky Meduňka s Citronem

Dupetky solené

Black Fox Herbal Fusion

Tretter´s – zeleninové chipsy – naše známka 3-

Jde o zdravou alternativu ke klasickým brambůrkům. Jedná se o čistě zeleninové chipsy, které jsou bezlepkové a neobsahují ani škrob. Vyráběny jsou v České republice a můžete je zakoupit ve dvou základních příchutích, a to řepa s celerem anebo pastinák s mrkví. Nás bohužel tyto chipsy příliš nezaujali, ale věříme, že pro někoho, kdo hledá nějakou alternativu k nezdravým lupínkům, budou skvělou volbou.

Hobžovy Strážnické brambůrky paprikové – naše známka 1-

Tyto brambůrky se vyrábí pouze z těch nejlepších brambor a smaží se v řepkovém oleji a to zcela bez použití umělých chuťových látek a barviv. Tyto klasické brambůrky nám velmi chutnali a jejich nová příchuť papriky je také výborná a to i přesto, že jindy dáváme přednost klasickým soleným.

Frisco brusinka – naše známka 1

Toto frisco je spíše takový sladký cider. Při jeho pití opravdu ucítíte chuť sladkokyselých brusinek a my vám garantujeme, že se do něho zamilujete stejně tak, jako my.

Dupetky solené – naše známka 1

Tato malá pochutina nás velmi zaujala. Jde o malé kroužky, které jsou pečené do zlatova. Jsou skvělou variantou pro ty, kteří milují brambůrky, ale chtějí jejich konzumaci omezit. Dupetky si totiž můžete dopřát naprosto bez výčitek. Pochutnat si na nich můžete zcela jen tak u televize ale můžete si je dát například do salátu, místo klasických krutonů.

To je prozatím vše, co jsme z tohoto boxíku stihli ochutnat, v ochutnávání budeme v dalších dnech ale rozhodně pokračovat. Například jsme velmi zvědaví na vyprošťovák forte, který určitě bude dobrým pomocníkem po silvestrovských oslavách.